Растрата бывшего бухгалтера

Следователь рассмотрел рапорт об обнаружении признаков
преступления и установил, что гражданка С., будучи бухгалтером промкомбината и
находясь на своем рабочем месте, похитила в период с ноября 2018-го по сентябрь
2019-го почти 300 тысяч рублей, принадлежавших комбинату. Деньги были вверены
ей по службе.
13-го сентября в отношении 54-летней гражданки С. было
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ: присвоение или растрата,
совершенная лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.