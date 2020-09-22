Растрата бывшего бухгалтера

Следователь рассмотрел рапорт об обнаружении признаков преступления и установил, что гражданка С., будучи бухгалтером промкомбината и находясь на своем рабочем месте, похитила в период с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го почти 300 тысяч рублей, принадлежавших комбинату. Деньги были вверены ей по службе.

13-го сентября в отношении 54-летней гражданки С. было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ: присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.