Растрата бывшего бухгалтера

Растрата бывшего бухгалтера

Следственное управление УМВД России по Гатчинскому району возбудило уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера Гатчинского промкомбината. Женщина подозревается в присвоении крупной суммы денег.

Рубрики : Криминал     22 Sep 2020

Следователь рассмотрел рапорт об обнаружении признаков преступления и установил, что гражданка С., будучи бухгалтером промкомбината и находясь на своем рабочем месте, похитила в период с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го почти 300 тысяч рублей, принадлежавших комбинату. Деньги были вверены ей по службе.

13-го сентября в отношении 54-летней гражданки С. было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ: присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

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