Вода – это жизнь

История Гатчинского «Водоканала» началась в 1890 году, когда в городе появились первые централизованные системы трубопроводов и была налажена подача воды в жилые дома. Вода поступала из Серебряного озера к дворцовым постройкам, в Егерскую слободу и Мариенбург. К празднованию столетнего юбилея города Гатчины в 1896 году уже более трети всего города было подключено к централизованному водопроводу.

Сегодня МУП «Водоканал» города Гатчины – это 167 км водопроводных сетей, 140 км сетей хозяйственно-бытовой канализации, канализационные очистные сооружения в деревне Вайялово, два водозаборных сооружения «Серебряное озеро» и «Северный», две основные водопроводные станции «Невская» и «Серебряное озеро», 12 водопроводных станций подкачки, три основные канализационные станции, две насосные станции перекачки стоков. Предприятие является участником программы экологических инвестиций «Северная инициатива» совместно с Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO, Шведским Агентством международного развития Sida, Северным экологическим партнерством (NDEP) и Фондом Джона Нурминена (Финляндия).

За всеми достижениями и успехами предприятия стоят люди – настоящие профессионалы своего дела, которых в МУП «Водоканал» насчитывается сегодня почти 250 человек.

Первой коллектив коммунального предприятия поздравила депутат областного парламента Лариса Пункина. Она зачитала приветственный адрес и вручила Почетную грамоту Законодательного собрания Ленинградской области коллективу МУП «Водоканал» города Гатчины за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города. Кроме того, Лариса Пункина вручила Почетный диплом областного парламента директору коммунального предприятия Станиславу Солопу и Благодарности депутата начальнику АБО Наталье Навицкой, начальникам участков Владимиру Зимину и Николаю Смирнову, начальнику КОС Евгению Войтовичу.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко поблагодарил сотрудников МУП «Водоканал» города Гатчины за продолжение истории коммунального предприятия, благодаря которому в начале XX века Гатчина была самым благоустроенным городом Европы, в том числе за счет системы водоснабжения и водоотведения.

Глава районной администрации Людмила Нещадим присоединилась к его словам и отметила, что МУП «Водоканал» сегодня – это одно из лучших и современных предприятий всей Ленинградской области.

- Особые слова благодарности – вашим ветеранам. Несмотря на перемены, которые происходят в нашем обществе, очень важно сохранить лучшие традиции и уметь создавать новый импульс для развития, - сказала Людмила Нещадим.

За добросовестный труд и высокий профессионализм Благодарностями администрации Гатчинского района были отмечены экономист предприятия Диана Алексеева, водители Вадим Иванов и Александр Розбик, специалист по работе с клиентами Инна Степанова. Благодарности главы Гатчинского района получили водитель Эдуард Алексеев, машинист насосных установок Тамара Смирнова, инженер-энергетик Елена Захарова, контролер абонентского отдела Екатерина Зорина.

Отдельные слова поздравления и признания в этот день заслужила Мария Степановна Иванова, чья трудовая деятельность с 1961 года неразрывно связана с МУП «Водоканал» города Гатчины. После окончания Тульского коммунально-строительного техникума в 1961 году ее приняли на работу мастером на сетях водопровода и канализации. В это время в Гатчине велось строительство и ввод в эксплуатацию главного канализационного коллектора № 1 от инфекционной больницы до реки Ижора. Мария Степановна принимала активное участие в его строительстве. В 1971 году ее назначили на должность старшего инженера. В течение следующих четырех лет под ее непосредственным контролем продолжалась приемка в эксплуатацию магистральных водопроводных колец в городе, строительство системы Невского водопровода, насосной станции «Невская», резервуаров, системы очистных сооружений. Это позволило обеспечить нормальное водоснабжение и водоотведение города Гатчины.

Уже в должности главного инженера Мария Степановна принимала участие в разработке проекта реконструкции канализации города Гатчины, основной целью которого являлась очистка стоков города. Без отрыва от производства в 1975 году она окончила Северо-Западный политехнический институт. В 1982 году Мария Степановна возглавила производственно-технический отдел, взяв на себя самую сложную и ответственную работу, так как именно этот отдел определял возможность и условия водоснабжения и водоотведения объектов, а значит, обеспечивал жизнедеятельность всей Гатчины.

В 2003 году, по инициативе Марии Степановны, была проведена очень важная работа: обследование основной, наиболее ветхой части главного канализационного коллектора – самого старого из всех коллекторов, построенного в 1882 году.

Предприятие МУП «Водоканал» для Марии Степановны стало неотъемлемой частью жизни. Она пользуется авторитетом и уважением коллег, ее успехи в работе неоднократно отмечались заслуженными наградами и регалиями. Мария Степановна проработала в МУП «Водоканал» более 55 лет и вышла на пенсию только, когда ей исполнилось 75 лет. Коллеги встречали Марию Степановну на сцене громкими аплодисментами.