Вода – это жизнь

История Гатчинского
«Водоканала» началась в 1890 году, когда в городе появились первые
централизованные системы трубопроводов и была налажена подача воды в жилые
дома. Вода поступала из Серебряного озера к дворцовым постройкам, в Егерскую
слободу и Мариенбург. К празднованию столетнего юбилея города Гатчины в 1896
году уже более трети всего города было подключено к централизованному водопроводу.
Сегодня МУП «Водоканал»
города Гатчины – это 167 км водопроводных сетей, 140 км сетей
хозяйственно-бытовой канализации, канализационные очистные сооружения в деревне
Вайялово, два водозаборных сооружения «Серебряное озеро» и «Северный», две основные
водопроводные станции «Невская» и «Серебряное озеро», 12 водопроводных станций
подкачки, три основные канализационные станции, две насосные станции перекачки
стоков. Предприятие является участником программы экологических инвестиций
«Северная инициатива» совместно с Северной экологической финансовой корпорацией
NEFCO, Шведским Агентством международного развития Sida, Северным экологическим
партнерством (NDEP) и Фондом Джона Нурминена (Финляндия).
За всеми достижениями и
успехами предприятия стоят люди – настоящие профессионалы своего дела, которых
в МУП «Водоканал» насчитывается сегодня почти 250 человек.
Первой коллектив
коммунального предприятия поздравила депутат областного парламента Лариса
Пункина. Она зачитала приветственный адрес и вручила Почетную грамоту
Законодательного собрания Ленинградской области коллективу МУП «Водоканал»
города Гатчины за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства
города. Кроме того, Лариса Пункина вручила Почетный диплом областного
парламента директору коммунального предприятия Станиславу Солопу и
Благодарности депутата начальнику АБО Наталье Навицкой, начальникам участков
Владимиру Зимину и Николаю Смирнову, начальнику КОС Евгению Войтовичу.
Глава Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко поблагодарил сотрудников МУП «Водоканал»
города Гатчины за продолжение истории коммунального предприятия, благодаря
которому в начале XX века Гатчина была самым благоустроенным городом Европы, в
том числе за счет системы водоснабжения и водоотведения.
Глава районной
администрации Людмила Нещадим присоединилась к его словам и отметила, что МУП
«Водоканал» сегодня – это одно из лучших и современных предприятий всей
Ленинградской области.
- Особые слова благодарности
– вашим ветеранам. Несмотря на перемены, которые происходят в нашем обществе,
очень важно сохранить лучшие традиции и уметь создавать новый импульс для
развития, - сказала Людмила Нещадим.
За добросовестный труд и
высокий профессионализм Благодарностями администрации Гатчинского района были
отмечены экономист предприятия Диана Алексеева, водители Вадим Иванов и
Александр Розбик, специалист по работе с клиентами Инна Степанова.
Благодарности главы Гатчинского района получили водитель Эдуард Алексеев,
машинист насосных установок Тамара Смирнова, инженер-энергетик Елена Захарова,
контролер абонентского отдела Екатерина Зорина.
Отдельные слова
поздравления и признания в этот день заслужила Мария Степановна Иванова, чья
трудовая деятельность с 1961 года неразрывно связана с МУП «Водоканал» города
Гатчины. После окончания Тульского коммунально-строительного техникума в 1961
году ее приняли на работу мастером на сетях водопровода и канализации. В это
время в Гатчине велось строительство и ввод в эксплуатацию главного
канализационного коллектора № 1 от инфекционной больницы до реки Ижора. Мария
Степановна принимала активное участие в его строительстве. В 1971 году ее назначили на должность
старшего инженера. В течение следующих четырех лет под ее непосредственным
контролем продолжалась приемка в эксплуатацию магистральных водопроводных колец
в городе, строительство системы Невского водопровода, насосной станции
«Невская», резервуаров, системы очистных сооружений. Это позволило обеспечить
нормальное водоснабжение и водоотведение города Гатчины.
Уже в должности главного
инженера Мария Степановна принимала участие в разработке проекта реконструкции
канализации города Гатчины, основной целью которого являлась очистка стоков
города. Без отрыва от производства в 1975 году она окончила Северо-Западный
политехнический институт. В 1982 году Мария Степановна возглавила
производственно-технический отдел, взяв на себя самую сложную и ответственную
работу, так как именно этот отдел определял возможность и условия водоснабжения
и водоотведения объектов, а значит, обеспечивал жизнедеятельность всей Гатчины.
В 2003 году, по
инициативе Марии Степановны, была проведена очень важная работа: обследование
основной, наиболее ветхой части главного канализационного коллектора – самого
старого из всех коллекторов, построенного в 1882 году.
Предприятие МУП «Водоканал» для Марии Степановны стало неотъемлемой частью жизни. Она пользуется авторитетом и уважением коллег, ее успехи в работе неоднократно отмечались заслуженными наградами и регалиями. Мария Степановна проработала в МУП «Водоканал» более 55 лет и вышла на пенсию только, когда ей исполнилось 75 лет. Коллеги встречали Марию Степановну на сцене громкими аплодисментами.