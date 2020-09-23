Кто 24 сентября останется без света?

Кто 24 сентября останется без света?

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 24 сентября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     23 Sep 2020

Без электроэнергии останутся:

с 06:00 до 21:00

Вырицкое поселение:

п. Чаща, массив Чаща, д. Ракитино, д. Новинка, п. Новинка, д. Кремено, д. Ольховец, д. Нестерково, д. Воцко, д. Тарасино. СНТ Малахит-5, СНТ Дельфин, СНТ Контакт, СНТ Ракитинка, СНТ София, СНТ Ленгипротранс, СНТ Энергия, СНТ Природа, СНТ Аврора, массив СНТ Новинка


с 10:00 до 17:00

Большеколпанское поселение:

д. Вопша.           

с 09:00 до 17:00

Сиверское поселение

п. Сиверский, Комсомольский проспект

 

с 09:00 до 18:00

Коммунарское поселение:

 мкр. Антропшино, ул. Антропшинская.

 

с 09:00 до 18:00

Пудомягское поселение:

садоводство «Комсомолец», ул. Центральная, ул. Гатчинская

 

с 09:00 до 15:00

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой, баня, котельная, магазины.    

п. Суйда (Приусадебный фонд у ж/д), СНТ «Елицы», СНТ «Родник». 

        

с 10:00 до 17:00

Веревское поселение: 

Большое Верево 

с 10:00 до 16:00

ст. Верево, Кондакопшино, Новосёлки ст. Верево (ул. Железнодорожная)

 

с 13.30 до 17.30

Елизаветинское поселение

ж\п Дружба


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