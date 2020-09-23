Кто 24 сентября останется без света?

Без электроэнергии останутся:
с 06:00 до 21:00
Вырицкое поселение:
п. Чаща, массив Чаща, д. Ракитино, д. Новинка, п. Новинка, д. Кремено, д. Ольховец, д. Нестерково, д. Воцко, д. Тарасино. СНТ Малахит-5, СНТ Дельфин, СНТ Контакт, СНТ Ракитинка, СНТ София, СНТ Ленгипротранс, СНТ Энергия, СНТ Природа, СНТ Аврора, массив СНТ Новинка
с 10:00 до 17:00
Большеколпанское поселение:
д. Вопша.
с 09:00 до 17:00
Сиверское поселение
п. Сиверский, Комсомольский
проспект
с 09:00 до 18:00
Коммунарское поселение:
мкр. Антропшино, ул. Антропшинская.
с 09:00 до 18:00
Пудомягское поселение:
садоводство «Комсомолец», ул.
Центральная, ул. Гатчинская
с 09:00 до 15:00
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой, баня,
котельная, магазины.
п. Суйда (Приусадебный фонд у
ж/д), СНТ «Елицы», СНТ «Родник».
с 10:00 до 17:00
Веревское поселение:
Большое Верево
с 10:00 до 16:00
ст. Верево, Кондакопшино,
Новосёлки ст. Верево (ул. Железнодорожная)
с 13.30 до 17.30
Елизаветинское поселение
ж\п Дружба