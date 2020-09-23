«Ленинградец» выиграл Первенство Гатчины

В субботу в полуфинальном матче прошло дерби двух команд спортшколы «Ленинградец» - 2009 г.р. и 2010 г.р. Матч выдался искрометным, оба коллектива играли только в атаку, младшие футболисты ни в чем не уступали своим визави, а по числу созданных голевых моментов даже превзошли их. Лишь благодаря вратарю Степану Короткову, счет не был открыт. Ну а когда матч, как казалось, подходил к серии послематчевых пенальти, контратака удалась СШ «Ленинградец» 2009 г.р., в которой был забит единственный и победный мяч.

В игре за третье место СШ «Ленинградец» неоднократно показывал своё превосходство на соперниками из команды «Спортинг», обыграв их со счетом 10-0. В финале СШ «Ленинградец» 2009 г.р. встречались с командой СШОР «Ника» (Сиверский).

Гатчинские футболисты открыли счет в матче, однако спустя некоторое время сиверчане забили ответный гол, затем в течение всего матча СШ «Ленинградец» 2009 г.р. лишь увеличивал отрыв, в итоге одержав победу со счетом 6-2.

По итогам турнира были названы лучшие игроки:

- лучший вратарь – Степан Коротков (СШ «Ленинградец» 2009 г.р.)

- лучший бомбардир – Платон Платонов (СШ «Ленинградец» 2010 г.р.)

- лучший игрок – Максим Сигонен (СШОР «Ника»)

- лучший тренер – Сергей Губин (СШ «Ленинградец» 2009 г.р.)

- лучшие болельщики турнира – СШ «Ленинградец» 2010 г.р.