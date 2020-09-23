«Ленинградец» выиграл Первенство Гатчины

В субботу в полуфинальном
матче прошло дерби двух команд спортшколы «Ленинградец» - 2009 г.р. и 2010 г.р.
Матч выдался искрометным, оба коллектива играли только в атаку, младшие
футболисты ни в чем не уступали своим визави, а по числу созданных голевых
моментов даже превзошли их. Лишь благодаря вратарю Степану Короткову, счет не
был открыт. Ну а когда матч, как казалось, подходил к серии послематчевых пенальти,
контратака удалась СШ «Ленинградец» 2009 г.р., в которой был забит единственный
и победный мяч.
В игре за третье место СШ «Ленинградец» неоднократно показывал своё превосходство на соперниками из команды «Спортинг», обыграв их со счетом 10-0. В финале СШ «Ленинградец» 2009 г.р. встречались с командой СШОР «Ника» (Сиверский).
Гатчинские футболисты
открыли счет в матче, однако спустя некоторое время сиверчане забили ответный
гол, затем в течение всего матча СШ «Ленинградец» 2009 г.р. лишь увеличивал отрыв,
в итоге одержав победу со счетом 6-2.
По итогам турнира были
названы лучшие игроки:
- лучший вратарь – Степан Коротков (СШ «Ленинградец» 2009 г.р.)
- лучший бомбардир –
Платон Платонов (СШ «Ленинградец» 2010 г.р.)
- лучший игрок – Максим
Сигонен (СШОР «Ника»)
- лучший тренер – Сергей
Губин (СШ «Ленинградец» 2009 г.р.)
- лучшие болельщики
турнира – СШ «Ленинградец» 2010 г.р.