Положительный заряд Валерия Лунёва

Валерий Николаевич родился в 1940 году в Москве. Отец воевал, мама была в эвакуации. До шестого класса Валерий Николаевич учился в Москве, затем отца перевели по службе в Свердловск, где Валерий Николаевич окончил школу в 1958 году. Работал ассистентом кинооператора на Свердловской киностудии, хотел получать именно эту специальность, но в институт не поступил. В 1959 году его призвали в армию, служил в воздушно-десантных войсках. За три года службы выполнил 30 прыжков с парашютом.

Еще будучи в армии, он поехал в Ленинград на соревнования по баскетболу. Прогуливаясь по Невскому проспекту, Валерий Николаевич встретил группу молодых военных, завязался разговор, из которого он узнал, что ребята подали документы на физический факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Он тоже решил попытать удачу. Так, в 1962 году они стали однокурсниками.

Студенты-физики жили в общежитии на проспекте Стачек в Ленинграде. В то время самым модным увлечением среди молодежи было катание на коньках. Одним зимним днем Валерий Николаевич познакомился на катке у универмага «Нарвский» с молодой студенткой физического факультета Тамарой Михайловой. Тамара Алексеевна вспоминает, что была удивлена, когда незнакомый молодой человек начал объяснять ей, что конек нужно держать под углом 45 градусов и никак иначе. Игра в догонялки закончилась падением, после которого Тамара Алексеевна разбила колено. Новогодний бал студентов она провела, наблюдая со стороны за танцующими парами. В тот вечер она вновь встретила Валерия Николаевича. Тамара Алексеевна рассказывает, что, несмотря на скромную стипендию в 28 рублей, они всегда находили возможность ходить в театры, которые очень любили.

В 1967 году, после окончания института, Валерий Николаевич получил распределение в одну из школ города Лодейное поле. Через год, оказавшись в Гатчине по работе, в городском отделе народного образования узнал, что в Гатчинскую школу № 9 требуется учитель физики. Так, опять-таки случайно, он переехал в Гатчину. В 1968 году Валерий Николаевич и Тамара Алексеевна поженились.

Тамара Алексеевна устроилась на работу учителем физики в Гатчинскую школу № 5, которая тогда была восьмилетней. В 1970 году родилась их старшая дочь Лена. Когда пришло время ей поступать в первый класс, Тамара Алексеевна перешла на работу в Гатчинскую школу № 9, проработав до этого три года в школе № 4. Через несколько лет в семье появилась вторая дочка Юлия.

В 1976 году Валерий Николаевич возглавил Гатчинскую школу № 9, по ходатайству коллектива, когда директор учебного учреждения Петр Васильевич Булкин перешел на работу в Гатчинскую школу № 3.

Валерий Николаевич вспоминает это время с нескрываемой радостью: школа сотрудничала с заводом «КРИЗО», мастера которого преподавали детям профильные предметы, а школьники, в свою очередь, приходили на завод осваивать станки. Девочки на уроках труда работали в вязальном цехе. Валерий Николаевич впервые ввел интегрированные уроки, когда в ходе одного классного часа с ребятами работали учителя химии и физики, объясняя взаимосвязь двух научных дисциплин. Учащиеся физико-математических классов прославляли школу на олимпиадах различного уровня. Так, однажды Гатчину представляли на Всероссийской олимпиаде по физике сразу три школьника, и все они заняли призовые места.

Валерий Николаевич ввел дни самоуправления, когда дети менялись местами с учителями. В начале летних каникул школьники вместе с учителями проводили время в лагере труда и отдыха при Сиверской школе № 43 и работали в совхозе «Память Ильича».

Отдельного рассказа заслуживают летние лагеря, когда на протяжении десяти лет школьники вместе с учителями и родителями уезжали на целый месяц на Арабатскую Стрелку на Азовском море. Сегодня это сложно представить, но в те времена это было вполне естественно: 30 детей, родители, учителя, палатки и прочее снаряжение. Они разбивали лагерь на берегу моря и отдыхали. Тамара Алексеевна вспоминает, как однажды, устав после трех дней ничегонеделания на пляже, они все же решили провести время с пользой и устроились работать в совхоз в соседнем поселке. Все вместе они собирали овощи, фрукты, виноград, а по вечерам проводили время у костра. По словам Валерия Николаевича, такие поездки незабываемы, и школьники – сегодня уже взрослые мужчины и женщины - вспоминают их с душевным теплом.

Среди знаменитых выпускников Гатчинской школы № 9 – Герой России Вячеслав Сивко, главный режиссер театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов, многочисленные ученые и академики, которыми Валерий Николаевич по-настоящему гордится. Он бережно хранит их совместные фотографии, открытки и письма от своих выпускников.

С 1988 года Валерий Николаевич работал методистом в кабинете физики Ленинградского областного института развития образования. В 1990 году стал методистом Санкт-Петербургского государственного университета педагогического мастерства. В 1996 году открыл в Гатчине школу «Экстерн», которая просуществовала до 2018 года.

Общий рабочий стаж Валерия Николаевича насчитывает 60 лет, из них 51 год педагогического труда. Среди заслуженных наград – звание «Ветеран труда», знак «Отличник народного образования». Сегодня Валерий Николаевич занимается частной практикой, Тамара Алексеевна преподает физику в Гатчинской школе № 4. Валерий Николаевич с благодарностью вспоминает о коллегах из Гатчинской школы № 9 и школы «Экстерн».

Дочь Елена окончила физический факультет СПбГУ, как и ее супруг Андрей. Сегодня они живут в Лос-Анджелесе. Елена преподает русский язык, Андрей занимается наукой – изучением солнца и солнечного ветра. Их дочка Анна занимается нейролингвистикой, младшая София учится в шестом классе.

Юлия и ее супруг Александр (выпускник Тамары Алексеевны) также окончили физический факультет СПбГУ. Юлия преподает в ИТМО, Александр – успешный программист. Их дочь Яна учится на втором курсе математико-механического факультета СПбГУ, младшая Ульяна учится в третьем классе.

«В каждой комнате – по два физика», - шутит Тамара Алексеевна и говорит, что с супругом они не настаивали, чтобы дочери изучали точные науки, но Валерий Николаевич очень этого хотел. Видимо, дочери выросли в абсолютной любви к науке и физическим явлениям, поэтому выбор профессии был очевиден.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, которые получил юбиляр, и желаем Валерию Николаевичу здоровья и сильного магнитного поля для притяжения удачи, радости и успеха.