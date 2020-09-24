250 литров супа, 180 литров каши…

После принятия федерального закона об организации бесплатного горячего питания для всех учащихся начальной школы в Ленинградской области 75 тысяч школьников начали учебный год с обязательным посещением столовой, где дважды в день их ждут уже накрытые столы. Эта норма уже внесена в Социальный кодекс региона. До конца года из областного бюджета на софинансирование бесплатного питания младших школьников будет выделено 620 млн рублей, в 2021 году – около 1,2 млрд рублей.
Самая большая начальная
школа в Ленинградской области – Гатчинская школа № 5 уже почувствовала на себе
нововведение. Количество учащихся в этом году осталось на прежнем уровне, что и
в прошлом – 1080 человек. А вот количество порций, которые теперь необходимо
готовить, существенно выросло.
В прошлом году бесплатное
льготное двухразовое питание (завтрак, обед) получали 220 детей, относящихся к
определенным категориям граждан, прописанным в Социальном кодексе Ленинградской
области. За родительскую плату в школе питались еще около 700 ребят.
- Большую часть
школьников мы кормили обедами и полдниками, так как завтраки у нас начинались
рано – в 08.00 и многие ребята предпочитали кушать дома. На завтрак приходили
только дети-льготники. Сегодня мы готовим вкусную кашу с маслом для всех, -
рассказала Наталья Алексеевна.
В связи с этим время
начала работы столовой сдвинулось ближе к рассвету. Но, как сказала Наталья
Алексеевна, повара не испугались трудностей и мужественно взялись за работу.
- Наши повара уже знают специфику
работы в младшей школе. Столы нужно накрывать, так как далеко не каждый
первоклассник сможет самостоятельно донести тарелку с кашей или супом до своего
места. Поэтому сотрудники столовой оперативно все накрывают и помогают малышам,
- рассказала Наталья Алексеевна.
Заведующая производством
в столовой Надежда Мехнина работает в школе № 5 более десяти лет и знает, что
успех в кормлении такого количество детей заключается в дисциплине.
- Мы накрыли, дети поели,
мы тут же убрали и накрыли следующим, - рассказывает она.
Надежда Владимировна заступает на смену
ежедневно в 04.30 вместе с коллегой, далее приходят остальные сотрудники. В
07.45 столовая уже открывается, чтобы накормить завтраком учащихся 4-х классов.
В связи с пандемией потоки детей были разведены – в столовой могут находиться
только учащиеся одной параллели. По такому же принципу ребята приходят в
школу: каждая параллель – в свое время.
Сотрудники столовой
работают с соблюдением всех мер безопасности – в масках и перчатках. Перед
началом нового учебного года в столовой установили бактерицидные рециркуляторы
воздуха, а перед входом в столовую, где дети моют руки, установили санитайзеры
для обработки рук. Качество питания контролирует бракеражная комиссия, куда
входят сотрудники школы. Меню на 10 дней утверждает Роспотребнадзор.
- Родители переживали, что дети не будут завтракать, так как многие не любят кашу, но большинство все же ее едят. Может быть, в компании с одноклассниками любое блюдо кажется вкуснее. К тому же, классные руководители стараются уговорить детей съесть чуть больше, чтобы те дольше оставались сытыми, - сказала Наталья Алексеевна.