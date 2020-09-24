250 литров супа, 180 литров каши…

После принятия федерального закона об организации бесплатного горячего питания для всех учащихся начальной школы в Ленинградской области 75 тысяч школьников начали учебный год с обязательным посещением столовой, где дважды в день их ждут уже накрытые столы. Эта норма уже внесена в Социальный кодекс региона. До конца года из областного бюджета на софинансирование бесплатного питания младших школьников будет выделено 620 млн рублей, в 2021 году – около 1,2 млрд рублей.

Самая большая начальная школа в Ленинградской области – Гатчинская школа № 5 уже почувствовала на себе нововведение. Количество учащихся в этом году осталось на прежнем уровне, что и в прошлом – 1080 человек. А вот количество порций, которые теперь необходимо готовить, существенно выросло.

В прошлом году бесплатное льготное двухразовое питание (завтрак, обед) получали 220 детей, относящихся к определенным категориям граждан, прописанным в Социальном кодексе Ленинградской области. За родительскую плату в школе питались еще около 700 ребят.

- Большую часть школьников мы кормили обедами и полдниками, так как завтраки у нас начинались рано – в 08.00 и многие ребята предпочитали кушать дома. На завтрак приходили только дети-льготники. Сегодня мы готовим вкусную кашу с маслом для всех, - рассказала Наталья Алексеевна.

В связи с этим время начала работы столовой сдвинулось ближе к рассвету. Но, как сказала Наталья Алексеевна, повара не испугались трудностей и мужественно взялись за работу.

- Наши повара уже знают специфику работы в младшей школе. Столы нужно накрывать, так как далеко не каждый первоклассник сможет самостоятельно донести тарелку с кашей или супом до своего места. Поэтому сотрудники столовой оперативно все накрывают и помогают малышам, - рассказала Наталья Алексеевна.

Заведующая производством в столовой Надежда Мехнина работает в школе № 5 более десяти лет и знает, что успех в кормлении такого количество детей заключается в дисциплине.

- Мы накрыли, дети поели, мы тут же убрали и накрыли следующим, - рассказывает она.

Надежда Владимировна заступает на смену ежедневно в 04.30 вместе с коллегой, далее приходят остальные сотрудники. В 07.45 столовая уже открывается, чтобы накормить завтраком учащихся 4-х классов. В связи с пандемией потоки детей были разведены – в столовой могут находиться только учащиеся одной параллели. По такому же принципу ребята приходят в школу: каждая параллель – в свое время.

Сотрудники столовой работают с соблюдением всех мер безопасности – в масках и перчатках. Перед началом нового учебного года в столовой установили бактерицидные рециркуляторы воздуха, а перед входом в столовую, где дети моют руки, установили санитайзеры для обработки рук. Качество питания контролирует бракеражная комиссия, куда входят сотрудники школы. Меню на 10 дней утверждает Роспотребнадзор.

- Родители переживали, что дети не будут завтракать, так как многие не любят кашу, но большинство все же ее едят. Может быть, в компании с одноклассниками любое блюдо кажется вкуснее. К тому же, классные руководители стараются уговорить детей съесть чуть больше, чтобы те дольше оставались сытыми, - сказала Наталья Алексеевна.