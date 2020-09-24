Киришский район в годы Великой Отечественной войны

Нет – второму кольцу блокады

В октябре 1941 года в ходе наступления фашистских войск на северо-восток Ленинградской области Киришский район был полностью оккупирован. Немецко-фашистские захватчики намеревались соединиться со своими финскими союзниками на реке Свирь и замкнуть, таким образом, второе кольцо блокады. Эти планы не осуществились: занять город Волхов фашистам не удалось, а в Тихвине они продержались только месяц.

В декабре 1941 года в результате контрнаступления 4-й армии Волховского фронта была освобождена большая часть Киришского района, включая рабочий поселок Будогощь, 18 сельсоветов и железнодорожные станции Пчевжа, Глажево и Андреево.

Годы оккупации

Несмотря на то, что оккупация большей части района продолжалась менее трех месяцев, ущерб был нанесен огромный. За этот короткий срок фашисты практически полностью изъяли запасы зерна, овощей и фуража в колхозах, уничтожили 1168 колхозных построек (конюшен, скотных дворов, складов), угнали или уничтожили всех лошадей (1028 голов). Оккупанты подчистую ограбили и личные хозяйства колхозников и служащих, не брезгуя ни ложками, ни постельным бельем, ни теплыми вещами, ни продуктами.

Ограбленных, голодных, полураздетых людей фашисты принуждали к тяжелым работам – в частности, к перетаскиванию бревен для восстановления моста через реку Волхов, взорванного нашими войсками при отступлении.

Только стремительное контрнаступление Красной Армии помешало фашистам осуществить массовое сожжение жителей деревни Малая Будогощь, которых для этого уже согнали в помещение местной школы.

Начало восстановления

Возвращение к мирной жизни освобожденной от оккупации части Киришского района было крайне тяжелым. Из-за того, что фашисты изъяли практически все зерно, весенняя посевная кампания 1942 года была сорвана. К апрелю в хозяйствах не осталось и муки, людям грозил голод. Чтобы спасти жителей, в Киришском районе, помимо введения карточной системы, в 1942 году было организовано котловое довольствие семей красноармейцев, семей партизан и инвалидов, а также остро нуждающихся колхозников.

Восстановление дорог, разрушенных в ходе боевых действий, стало первоочередной задачей. Проведение этих работ было крайне опасным. Фашисты при отступлении заминировали придорожные территории. К тому же продолжались обстрелы и авианалеты. Но, несмотря на все трудности, уже в 1942 году была восстановлена станция Будогощь и железнодорожная ветка Тихвин-Будогощь, имевшая в то время стратегическое значение. По ней осуществлялась связь блокадного Ленинграда с Москвой.

Колхозы – в фонд обороны

Скорейшее восстановление сельского хозяйства было столь же важным. Основной рабочей силой в колхозах района стали женщины и подростки, поскольку большинство мужчин было призвано в армию. Положение усугублялось катастрофической нехваткой лошадей, поэтому приходилось использовать на сельхозработах коров. Исполком Киришского райсовета даже принял решение о выдаче Разнопромартели заказа на изготовление специальной сбруи для крупного рогатого скота.

В тяжелейших прифронтовых условиях колхозники не только выполняли план по сдаче государству зерновых и других культур, но несли многочисленные дополнительные обязательства. В каждом колхозе был создан фонд обороны, куда люди вносили продукты, в том числе, и с личных огородов. Регулярно проводился сбор продуктов для жителей блокадного Ленинграда, теплых вещей и подарков для красноармейцев, оказывалась помощь семьям фронтовиков. Колхозники подписывались на военные займы, собирали средства на постройку танковых колонн. Кроме того, все работоспособные граждане привлекались по трудовой мобилизации для выполнения оборонных работ, лесозаготовок, дорожного и аэродромного строительства.

Даже в праздники было не до отдыха. Так, на общем собрании членов колхоза «Борец» Бельского сельсовета, посвященном предстоящему празднованию 8 марта 1942 года, решили: «В день 8 марта каждая трудоспособная женщина в помощь Красной Армии выйдет на оборонные работы – разрывку снега».

Колхозы, особенно сильно пострадавшие от оккупации и боевых действий, частично освобождались от выполнения плана госпоставок. Им предоставлялись долгосрочные ссуды на восстановление хозяйства, а также безвозмездная помощь других колхозов, которые выделяли в помощь пострадавшим сельхозинвентарь, семенной материал, собирали для них необходимые предметы домашнего обихода: посуду, теплую одежду.

Переселение из прифронтовой зоны

Осенью-зимой 1942 года часть населения Киришского района была отселена из 25-километровой прифронтовой зоны. Как правило, члены эвакуированного колхоза вселялись в другой колхоз и включались в работу в качестве отдельных бригад со своим скотом и сельхозинвентарем. Рабочие и служащие в основном эвакуировались вместе с предприятиями и продолжали работу на новом месте.

Жилых помещений не хватало, и людям приходилось жить по 20-30 человек в одном доме. В условиях такой скученности возрастал риск распространения заразных заболеваний, особенно сыпного тифа, поэтому большое внимание уделялось профилактике. Во всех населенных пунктах и на предприятиях проводились регулярные медосмотры, в колхозах строились дополнительные бани и землянки-вошебойки для прожарки одежды.

Летом 1943 года в прифронтовую отселенную зону была направлена специальная бригада в количестве 313 человек для уборки озимых хлебов. Каждому рабочему предписывалось иметь с собой, помимо сельхозинвентаря, «хлеба на 4-5 дней, ложку, кружку, котелок». Участие в сборе и обмолоте урожая принимали и красноармейцы местных частей, которые получали часть собранного зерна и соломы «в счет централизованного снабжения армии».

Работа школ

В трудное военное время в Киришском районе не прекращалась работа школ. Учеников обеспечивали горячими завтраками, а под новый 1944 год Киришский райисполком изыскал возможность провести новогодние елки и сделать детям подарки: воспитанники детских садов, школьники и учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО получили по 150 граммов кондитерских изделий – конфет и печенья. Подарки эти могут сейчас показаться очень скромными, но не нужно забывать, что в 1943 году на территории района еще действовала карточная система: рабочие и ИТР получали в день 400 граммов хлеба, служащие – 300, дети и иждивенцы – по 150 граммов.

В свободное от учебы время школьники принимали активное участие в сельскохозяйственных работах, в сборе клюквы и грибов для Красной Армии. Особенно часто использовался труд школьных бригад на прополке и уборке овощей. Вместе с учениками на колхозных полях работали и учителя.

Освобождение Киришского плацдарма

В то время, как в освобожденных от оккупации сельсоветах уже полным ходом шло восстановление хозяйства, районный центр все еще оставался в руках оккупантов.

Фашистские войска, прочно закрепившиеся на левом берегу реки Волхов, заняли на правом берегу участок, включавший в себя поселок Кириши и несколько соседних деревень. Они в течение двух лет удерживали этот клочок земли, получивший название Киришского плацдарма. Все попытки Красной Армии прорваться через минные поля и проволочные заграждения долгое время оставались безуспешными. Бои за плацдарм унесли тысячи жизней советских солдат, но и фашисты понесли серьезные потери.

Поселок Кириши, а также Киришский, Драчевский и Посадниковский сельсоветы были освобождены в октябре 1943 года. В январе 1944 года были освобождены остальные сельсоветы района и железнодорожная станция Тигода.

Кириши – возрождение

Ущерб, причиненный Киришам в результате оккупации и боевых действий, оказался настолько велик, что после освобождения Киришский сельсовет был упразднен, а районный центр в 1944 году был перенесен в Будогощь. Поселок Кириши, где до войны проживало около шести тысяч человек, почти полностью обезлюдел и возродился только в 1960-е годы, когда было принято решение о возведении там нефтеперерабатывающего завода и ГРЭС.

Фактически, город был построен заново. Во время развернувшейся в 1960-х годах грандиозной комсомольской стройки перед бульдозерами и экскаваторами нередко шли саперы, ведь земля была буквально начинена минами и неразорвавшимися снарядами.

Только в 1965 году Кириши получили статус города и вновь стали районным центром.

В 2020 году «за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года, городу Кириши было присвоено почетное звание Ленинградской области «Город воинской доблести».

Материалы предоставлены архивистом 1 категории Антониной Абдукаровой

Подготовила Татьяна Можаева