Шагнувшие в бессмертие

Шагнувшие в бессмертие

Сегодня на братском воинском захоронении в деревни Мины Вырицкого поселения Гатчинского района состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков погибших воинов, найденных поисковыми отрядами в 2019-2020 годах.

Рубрики : Общество     24 Sep 2020

Как рассказала председатель Вырицкого отделения Исторического клуба Ленинградской области Светлана Корешкова, всего за период 2019-2020 годов поисковыми отрядами было поднято 49 павших воинов. 24 сентября на воинском мемориале «Журавль» в Минах было упокоено 47 красноармейцев (останки еще двоих бойцов были доставлены на их родину, родственникам). Во время поисковых работ найдены семь смертных медальонов, из них шесть прочитаны, один находится на экспертизе.

Вот имена опознанных бойцов: красноармейцы Гуменный Онисим Филимонович (1915 г.р.), Вязанкин Алексей Семенович (1921 г.р.), Степанов Николай Павлович (1913 г.р.), сержант Мухин Николай Иванович (1919 г.р.), политрук Иванов Николай Иванович (1908 г.р.), Воробьев Н. (нет данных). На церемонии захоронения присутствовали родственники троих красноармейцев.

Подробности – в ближайшем номере газеты «Гатчинская правда»

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