Детский рисунок – против войны

Проект был задуман художественно-выставочным центром Донецка «АртДонбасс» и поддержан Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Просветительским центром патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец». Партнером проекта выступил Дом дружбы Ленинградской области. Гатчина стала завершающим этапом выставки в 47-м регионе. До этого детские антивоенные рисунки выставлялись в Тосно, Всеволожске, Сосновом Бору и Киришах.

Среди рисунков много работ детей, которые живут в горячих точках и знают о войне не понаслышке. По мнению организаторов, это – мостик от детей к взрослым. С помощью такой выразительной формы дети пытаются донести до нас мысль: войны быть не должно. Никогда.

Помимо детских художественных работ на выставке были представлены военные атрибуты, участвовавшие в локальных конфликтах – в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии и на Донбассе. Это пробитые пулями каски, знамена, архивные фотографии, оружие. На открытии выставки 22-го сентября директор Гатчинской художественной школы Марина Атаманюк вручила в дар фонду центра «АртДонбасс» шесть работ учеников школы – для будущих выставок на других площадках.



