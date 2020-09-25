Детский рисунок – против войны

Проект был задуман художественно-выставочным центром Донецка
«АртДонбасс» и поддержан Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с
Просветительским центром патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец».
Партнером проекта выступил Дом дружбы Ленинградской области. Гатчина стала
завершающим этапом выставки в 47-м регионе. До этого детские антивоенные
рисунки выставлялись в Тосно, Всеволожске, Сосновом Бору и Киришах.
Среди рисунков много работ детей, которые живут в горячих
точках и знают о войне не понаслышке. По мнению организаторов, это – мостик от
детей к взрослым. С помощью такой выразительной формы дети пытаются донести до
нас мысль: войны быть не должно. Никогда.
Помимо детских художественных работ на выставке были
представлены военные атрибуты, участвовавшие в локальных конфликтах – в
Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии и на Донбассе. Это пробитые пулями
каски, знамена, архивные фотографии, оружие. На открытии выставки 22-го
сентября директор Гатчинской художественной школы Марина Атаманюк вручила в дар
фонду центра «АртДонбасс» шесть работ учеников школы – для будущих выставок на
других площадках.