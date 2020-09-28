Бюджет Гатчины поправили

С докладом о внесении изменений в бюджет города на текущий год выступила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова. Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года город недополучил 25 млн рублей собственных доходов. Тем не менее, пока налоговые и неналоговые доходы бюджета остаются без изменений, а вот расходная часть претерпит существенные изменения, и не только со знаком минус.

Доходную часть бюджета города предложено увеличить на 91 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. В частности, Гатчине выделены субсидии – 82 млн рублей - на объекты теплоснабжения. Средства будут направлены на ремонт двух участков теплотрасс - от дома 21 по ул. Достоевского до д. 10 по ул. Володарского, а также по ул. Радищева; реконструкцию сетевой насосной установки котельной № 6; строительство сетей горячего водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Киргетова и теплотрассы по ул. Хохлова, ул. Киргетова.

В связи с опережающими темпами реконструкции стадиона «Спартак» средства областного бюджета в размере 9,4 млн рублей будут переведены с 2021 года на текущий период.

Еще 1,3 млн рублей будут дополнительно направлены на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Расходная часть бюджета города будет увеличена на 58 млн рублей. С одной стороны, появились новые расходные обязательства за счет субсидий областного бюджета в сумме 91 млн рублей. С другой стороны, анализ исполнения муниципальных программ и экономия по результатам уже проведенных конкурсных процедур заставляют уменьшить расходы на 33 млн рублей.

Депутаты согласились с внесением предложенных изменений, и уточненный бюджет Гатчины на 2020 год по доходам теперь составляет 1745,3 млн рублей, по расходам – 1868,8 млн рублей, дефицит бюджета - 123,6 млн рублей.

О необходимости увеличения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, находящихся в управлении или на обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины, депутатам доложила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ольга Терехина. Последний раз тарифы менялись с 1 июня прошлого года, и в среднем тарифы предложено увеличить на 4 %.

В настоящее время МУП ЖКХ

г. Гатчины обслуживает 538 многоквартирных домов, но только в 71 из них собственники помещений самостоятельно приняли решение об установлении размеров платы на 2020 год. Для оставшихся 467 домов требуется решение совета депутатов.

Как отметила Ольга Терехина, все дома в зависимости от степени благоустройства разделены на 16 групп, и для некоторых домов рост тарифа превысит

4 %. В частности, речь идет о домах, где были установлены АИТП (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) и ОПУТЭ (общедомовые приборы учета тепловой энергии). К слову, за два года в состав общедомового имущества введено 75 АИТП в 56 многоквартирных домах. Так как обслуживание АИТП и ОПУТЭ требует дополнительных затрат, то в домах, где они установлены, размер платы возрастет на 6-12 %. Но в то же время, было подчеркнуто, жители этих домов получают заметную экономию при оплате отопления.

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября текущего года. Познакомиться с данным решением можно в газете "Гатчинская правда" 29 сентября.

Депутат Петр Островерхов поднял вопрос о несанкционированной рекламе в городе. Ее масштабы не уменьшаются, недобросовестные расклейщики рекламных объявлений портят городское имущество, а также имущество собственников в многоквартирных домах (бездумно заклеивая двери и фасады). Принято решение подробно рассмотреть этот вопрос и возможные способы решения проблемы на ближайшем заседании комиссии по законности и правопорядку.



