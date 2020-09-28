Бюджет Гатчины поправили

С докладом о внесении изменений в бюджет города на
текущий год выступила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь
Орехова. Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
город недополучил 25 млн рублей собственных доходов. Тем не менее, пока
налоговые и неналоговые доходы бюджета остаются без изменений, а вот расходная
часть претерпит существенные изменения, и не только со знаком минус.
Доходную часть бюджета города предложено увеличить
на 91 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. В
частности, Гатчине выделены субсидии – 82 млн рублей - на объекты
теплоснабжения. Средства будут направлены на ремонт двух участков теплотрасс -
от дома 21 по ул. Достоевского до д. 10 по ул. Володарского, а также по ул.
Радищева; реконструкцию сетевой насосной установки котельной № 6; строительство
сетей горячего водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Киргетова и теплотрассы по
ул. Хохлова, ул. Киргетова.
В связи с опережающими темпами реконструкции
стадиона «Спартак» средства областного бюджета в размере 9,4 млн рублей будут
переведены с 2021 года на текущий период.
Еще 1,3 млн рублей будут дополнительно направлены на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
Расходная часть бюджета города будет увеличена на 58
млн рублей. С одной стороны, появились новые расходные обязательства за счет
субсидий областного бюджета в сумме 91 млн рублей. С другой стороны, анализ
исполнения муниципальных программ и экономия по результатам уже проведенных
конкурсных процедур заставляют уменьшить расходы на 33 млн рублей.
Депутаты согласились с внесением предложенных
изменений, и уточненный бюджет Гатчины на 2020 год по доходам теперь составляет
1745,3 млн рублей, по расходам – 1868,8 млн рублей, дефицит бюджета - 123,6 млн
рублей.
О необходимости увеличения размера платы за
содержание жилого помещения в многоквартирных домах, находящихся в управлении
или на обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины, депутатам доложила заместитель
председателя комитета по ЖКХ Ольга Терехина. Последний раз тарифы менялись с 1
июня прошлого года, и в среднем тарифы предложено увеличить на 4 %.
В настоящее время МУП ЖКХ
г. Гатчины обслуживает 538 многоквартирных домов, но
только в 71 из них собственники помещений самостоятельно приняли решение об
установлении размеров платы на 2020 год. Для оставшихся 467 домов требуется решение
совета депутатов.
Как отметила Ольга Терехина, все дома в зависимости
от степени благоустройства разделены на 16 групп, и для некоторых домов рост
тарифа превысит
4 %. В частности, речь идет о домах, где были установлены АИТП (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) и ОПУТЭ (общедомовые приборы учета тепловой энергии). К слову, за два года в состав общедомового имущества введено 75 АИТП в 56 многоквартирных домах. Так как обслуживание АИТП и ОПУТЭ требует дополнительных затрат, то в домах, где они установлены, размер платы возрастет на 6-12 %. Но в то же время, было подчеркнуто, жители этих домов получают заметную экономию при оплате отопления.
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября текущего
года. Познакомиться с данным решением можно в газете "Гатчинская правда" 29 сентября.
Депутат Петр Островерхов поднял вопрос о
несанкционированной рекламе в городе. Ее масштабы не уменьшаются,
недобросовестные расклейщики рекламных объявлений портят городское имущество, а
также имущество собственников в многоквартирных домах (бездумно заклеивая двери
и фасады). Принято решение подробно рассмотреть этот вопрос и возможные способы
решения проблемы на ближайшем заседании комиссии по законности и правопорядку.