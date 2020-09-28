Где отключат свет 29 сентября в Гатчинском районе

29.09.20 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы,

с. Никольское, ул. Силиной.

29.09.20 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д. Кирлово,

д. Торфопредприятие, с-ва «Мостовик», «Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга»,

СНТ «Большие Тайцы», «Азимут».

д. Верево (ООО «Лэндкей», РЖД), п. Лесное (ж/дома, СНТ «Заозерное»)

29.09.20 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой, ул. Малороссийская, Большой пр., Средний пр.

29.09.20 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы, ул. Ростова, ул. Хлебалина,

АЗС Газпром, гаражи.

29.09.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, Комсомольский пр.

29.09.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы.

29.09.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, мрн-н «Николаевка», Красный пр., 4-я, 5-я, 6-я улицы.

29.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши, с-во «Комсомолец», ул. Центральная,

д. Покровская, ул. Парковая,

д. Антелево, пер Строительный.

с 29.09.20 по 30.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево, ул. Заречная, Малая, Зелёная, Березовая, Широкая,

д. Большое Сергелево.

30.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

СНТ «Магистраль».

с 29.09.20 по 30.09.20 с 10:00 до 18:00

02.10.2020 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2А, 4, 4А.

30.09.20 с 10:00 до 18:00

г. Коммунар, мкр-н «Ремиз», ул. Центральная.

с 01.10.20 по 02.10.20 с 10:00 до 18:00

г. Коммунар,

мкр-н «Антропшино», ул. Антропшинская.