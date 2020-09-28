Где отключат свет 29 сентября в Гатчинском районе

29.09.20 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы,
с. Никольское, ул. Силиной.
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29.09.20
с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Кирлово,
д. Торфопредприятие, с-ва «Мостовик»,
«Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга»,
СНТ «Большие Тайцы», «Азимут».
д. Верево (ООО «Лэндкей», РЖД), п.
Лесное (ж/дома, СНТ «Заозерное»)
29.09.20 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой, ул. Малороссийская,
Большой пр., Средний пр.
29.09.20 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы, ул. Ростова, ул.
Хлебалина,
АЗС Газпром, гаражи.
29.09.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский, Комсомольский пр.
29.09.20 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы.
29.09.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, мрн-н «Николаевка»,
Красный пр., 4-я, 5-я, 6-я улицы.
29.09.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши, с-во «Комсомолец», ул.
Центральная,
д. Покровская, ул. Парковая,
д. Антелево, пер Строительный.
с 29.09.20 по 30.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево, ул. Заречная, Малая,
Зелёная, Березовая, Широкая,
д. Большое Сергелево.
30.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
СНТ «Магистраль».
с 29.09.20 по 30.09.20 с 10:00 до 18:00
02.10.2020 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2А, 4, 4А.
30.09.20 с 10:00 до 18:00
г. Коммунар, мкр-н «Ремиз», ул.
Центральная.
с 01.10.20 по 02.10.20 с 10:00 до 18:00
г. Коммунар,
мкр-н «Антропшино», ул. Антропшинская.