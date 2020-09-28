Птичий грипп опасен не только для птиц

Если птица в угнетённом состоянии…
Грипп
птиц – острая септическая болезнь, вызываемая вирусом. Для нее характерны
высокая инфекционность и большая смертность среди кур, уток, индеек и другой
домашней птицы.
Вирус
гриппа, попавший в воду, находится, как правило, на поверхности, и максимальная
его концентрация содержится в толще воды до 8 сантиметров. Вирус сохраняет
активность при температуре 0°С в течение 30-35 дней, при температуре воды +22°С
– 4 дня. Эта особенность способствует тому, что домашняя водоплавающая птица и
птица, пьющая из естественных водоемов, заражается чаще и быстрее других и
является распространителем болезни. Зараженная перелетная птица может
переносить вирус с одного континента на другой. Стрессовые реакции, возникающие
у птиц во время длительных перелетов и изменяющихся климатических условий,
приводят к обострению инфекции и возникновению новых эпизоотий.
У
всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными клиническими
признаками являются: нарушение координации движений, запрокидывание головы,
вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие
реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние,
синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и
слепота, диарея.
Продолжительность
инкубационного периода болезни – от суток до трех недель.
От человека к человеку не передаётся
Источник
распространения инфекции – дикие водоплавающие (гуси, утки, лебеди) и домашние
птицы (куры, индюки), у которых вирус птичьего гриппа находится в кишечнике и
выделяется во внешнюю среду с фекалиями. Наиболее опасным источником инфекции
считают переболевшую птицу, которая является вирусоносителем не менее 2-х
месяцев.
Заражение
человека осуществляется воздушно-капельным и фекально-оральным путем при
контакте с инфицированной или умершей от птичьего гриппа птицей. Случаи
передачи вируса от человека к человеку не зарегистрированы.
В
47 регионе всё спокойно. Но!
Ленинградская
область сохраняет эпизоотическое благополучие по гриппу птиц и остается
свободной от данной болезни. Однако на территории России есть неблагополучные
регионы, где периодически происходят вспышки заболевания. В этом году в августе
и сентябре зарегистрированы вспышки гриппа птиц в Тюменской и Челябинской
областях – как среди дикой, так и среди домашней птицы.
Экономический
ущерб от птичьего гриппа чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью
заболевшей птицы, затратами на проведение жестких карантинных и
ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы – так как
лечение не разработано и нецелесообразно.
Для
Гатчинского района птичий грипп является актуальным вопросом. На территории
района находится две птицефабрики: одна занимается получением племенного яйца и
инкубацией, другая – производством товарного яйца и мяса птицы. Все
птицеводческие предприятия работают в режиме закрытого типа. В общей сложности
на территории Гатчинского района содержится более 2,5 миллионов голов
сельскохозяйственной птицы, из которых почти 32 тысячи птиц содержится в личных
подсобных и фермерских хозяйствах.
Основу
профилактики птичьего гриппа составляют ветеринарные мероприятия: контроль
состояния здоровья сельскохозяйственной птицы, карантинные меры в отношении
прибывающих на данную территорию животных.
Изолировать подозреваемых
Поскольку
основным переносчиком гриппа птиц является дикая и синантропная птица,
наибольшей опасности подвергаются предприятия открытого типа, занимающиеся
содержанием птицы. Это личные подсобные и фермерские хозяйства, владельцам
которых для предотвращения возникновения птичьего гриппа необходимо
руководствоваться «Ветеринарными правилами содержания птиц в личных подворьях
граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа», утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства РФ №103 от 03.04.2006 года.
Также,
на основании приказа Минсельхоз РФ № 90 от 27.03.2006 года об утверждении
«Правил по борьбе с гриппом птиц», владельцы птиц обязаны:
-
проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение заболевания птиц;
-
по требованию ветеринаров представлять птиц для осмотра;
-
выполнять указания ветеринаров о проведении мероприятий по профилактике и
борьбе с гриппом птиц;
-
извещать ветеринаров обо всех случаях внезапного падежа или одновременного
массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении;
-
до прибытия специалистов принимать меры по изоляции птиц, подозреваемых в
заболевании.
Все
владельцы личных подсобных и фермерских хозяйств, занимающиеся разведением
птицы, должны быть зарегистрированы в Гатчинской службе по борьбе с болезнями
животных. Перемещение птицы внутри района, а также вывоз птицы за его пределы
надо согласовывать с государственной ветеринарной службой.
По
всем вопросам, касающимся ветеринарного обслуживания, обращайтесь в
государственную ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: (81371)
980-77 и по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 42-а, или в ветеринарные
участки по следующим адресам:
-
поселок Сиверский, Кезевская дорога, д. 1;
-
деревня Тяглино, д. 28;
-
поселок Вырица, ул. Соболевского, д. 30;
-
г. Коммунар, ул. Западная, д. 4;
-
деревня Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2.
ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района»