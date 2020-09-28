Птичий грипп опасен не только для птиц

Если птица в угнетённом состоянии…

Грипп птиц – острая септическая болезнь, вызываемая вирусом. Для нее характерны высокая инфекционность и большая смертность среди кур, уток, индеек и другой домашней птицы.

Вирус гриппа, попавший в воду, находится, как правило, на поверхности, и максимальная его концентрация содержится в толще воды до 8 сантиметров. Вирус сохраняет активность при температуре 0°С в течение 30-35 дней, при температуре воды +22°С – 4 дня. Эта особенность способствует тому, что домашняя водоплавающая птица и птица, пьющая из естественных водоемов, заражается чаще и быстрее других и является распространителем болезни. Зараженная перелетная птица может переносить вирус с одного континента на другой. Стрессовые реакции, возникающие у птиц во время длительных перелетов и изменяющихся климатических условий, приводят к обострению инфекции и возникновению новых эпизоотий.

У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными клиническими признаками являются: нарушение координации движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея.

Продолжительность инкубационного периода болезни – от суток до трех недель.

От человека к человеку не передаётся

Источник распространения инфекции – дикие водоплавающие (гуси, утки, лебеди) и домашние птицы (куры, индюки), у которых вирус птичьего гриппа находится в кишечнике и выделяется во внешнюю среду с фекалиями. Наиболее опасным источником инфекции считают переболевшую птицу, которая является вирусоносителем не менее 2-х месяцев.

Заражение человека осуществляется воздушно-капельным и фекально-оральным путем при контакте с инфицированной или умершей от птичьего гриппа птицей. Случаи передачи вируса от человека к человеку не зарегистрированы.

В 47 регионе всё спокойно. Но!

Ленинградская область сохраняет эпизоотическое благополучие по гриппу птиц и остается свободной от данной болезни. Однако на территории России есть неблагополучные регионы, где периодически происходят вспышки заболевания. В этом году в августе и сентябре зарегистрированы вспышки гриппа птиц в Тюменской и Челябинской областях – как среди дикой, так и среди домашней птицы.

Экономический ущерб от птичьего гриппа чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами на проведение жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы – так как лечение не разработано и нецелесообразно.

Для Гатчинского района птичий грипп является актуальным вопросом. На территории района находится две птицефабрики: одна занимается получением племенного яйца и инкубацией, другая – производством товарного яйца и мяса птицы. Все птицеводческие предприятия работают в режиме закрытого типа. В общей сложности на территории Гатчинского района содержится более 2,5 миллионов голов сельскохозяйственной птицы, из которых почти 32 тысячи птиц содержится в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Основу профилактики птичьего гриппа составляют ветеринарные мероприятия: контроль состояния здоровья сельскохозяйственной птицы, карантинные меры в отношении прибывающих на данную территорию животных.

Изолировать подозреваемых

Поскольку основным переносчиком гриппа птиц является дикая и синантропная птица, наибольшей опасности подвергаются предприятия открытого типа, занимающиеся содержанием птицы. Это личные подсобные и фермерские хозяйства, владельцам которых для предотвращения возникновения птичьего гриппа необходимо руководствоваться «Ветеринарными правилами содержания птиц в личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ №103 от 03.04.2006 года.

Также, на основании приказа Минсельхоз РФ № 90 от 27.03.2006 года об утверждении «Правил по борьбе с гриппом птиц», владельцы птиц обязаны:

- проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение заболевания птиц;

- по требованию ветеринаров представлять птиц для осмотра;

- выполнять указания ветеринаров о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц;

- извещать ветеринаров обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении;

- до прибытия специалистов принимать меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

Все владельцы личных подсобных и фермерских хозяйств, занимающиеся разведением птицы, должны быть зарегистрированы в Гатчинской службе по борьбе с болезнями животных. Перемещение птицы внутри района, а также вывоз птицы за его пределы надо согласовывать с государственной ветеринарной службой.

По всем вопросам, касающимся ветеринарного обслуживания, обращайтесь в государственную ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: (81371) 980-77 и по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 42-а, или в ветеринарные участки по следующим адресам:

- поселок Сиверский, Кезевская дорога, д. 1;

- деревня Тяглино, д. 28;

- поселок Вырица, ул. Соболевского, д. 30;

- г. Коммунар, ул. Западная, д. 4;

- деревня Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2.

ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района»