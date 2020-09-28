Ремонт дворов в Гатчине – под контролем

В микрорайоне Аэродром завершены работы по обустройству тротуара у начальной школы № 5, также продолжается строительство пешеходных дорожек через двор от дома № 3 по улице Зверевой до школы. В соответствии с контрактом работы должны быть завершены до 9 октября.

Обустройство проездов и автомобильной парковки начались в районе улицы Константинова, д. 2, 4. Подрядчик приступил к подготовительным работам, уже в среду проезд вдоль дома № 8 по улице Хохлова будет заасфальтирован, далее начнутся работы по благоустройству пешеходной зоны.

До конца этой недели подрядчик планирует завершить ремонт дворовых проездов по адресам улица Достоевского, дом 11 и Чехова, дом 17. Проведены подготовительные работы по адресам улица Изотова, дом 9 и улица Рощинская, дом 1а. Заасфальтировать проезды рассчитывают до конца следующей недели.

«В связи с тем, что администрация была вынуждена расторгнуть муниципальный контракт с предыдущим недобросовестным подрядчиком, который не соблюдал требования по срокам и качеству проводимых работ, к ремонту дворовых территорий приступили позже. В настоящий момент работы выполняются по графику в соответствии с контрактом», - отметил первый заместитель главы администрации Гатчинского района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов.

По одному из самых крупных объектов – дворовой территории по улице Володарского, д. 26, 28, 30 – новый подрядчик был определен в начале сентября. Но из-за того, что другая подрядная организация затянула сроки по ремонту колодцев, работы по благоустройству не могут начаться в полном объеме. Тем не менее, как заверяют строители, двор будет отремонтирован в установленные сроки. Также сейчас дорабатывается проект ремонта дворовой территории по улице Володарского, д. 25а. Там планируется добавить пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

По улице Жемчужина, д. 1 выровняют проезд к жилым домам и в связи с обращением городских депутатов рассмотрят вопрос об обустройстве транзитной пешеходной дорожки.



