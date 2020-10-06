Гатчинскому детскому экологическому движению — 30 лет!

Напомним, программа «Школьная экологическая инициатива» была организована на базе и при поддержке сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ заслуженным экологом России Стеллой Марковной Мирошкиной. Программа объединила ученых, специалистов, преподавателей и школьников, работающих в Гатчинском экологическом движении под девизом «Экология. Безопасность. Жизнь».

В 2020 году программе «Школьная экологическая инициатива» исполняется тридцать лет. Этот замечательный юбилей юные экологи отметили одним из самых ярких мероприятий программы - гала-концертом «Эко-шоу».

«Эко-шоу» проходит Гатчине уже в 23-й раз. Правда, в этом году из-за санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса, его пришлось перенести с мая на сентябрь. Да и ребят в большом зале Центра творчества юных было гораздо меньше, чем обычно.

Участников и гостей праздника встречала разместившаяся в фойе ЦТЮ огромная выставка детских рисунков победителей и лауреатов первого этапа Гатчинского межрегионального художественного конкурса. Помимо чисто экологических тем («Природа – дом твой. Береги его!», «Мир воды», «Мои любимые животные», «Мое любимое поселение»), в этом году ребята трудились над темой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказала нам Стелла Мирошкина, на 2020 год был запланирован целый ряд мероприятий, посвященных 30-летию программы «Школьная экологическая инициатива». К сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в общий план, но, несмотря на это, практически всё задуманное удалось осуществить. Ребята рисовали, писали на экологические темы, участвовали в онлайн-конкурсах и экологических инициативах, продолжали по мере возможностей вести раздельный сбор мусора в детских учреждениях. По словам Стеллы Марковны, по вполне понятным причинам не получилось организовать только ежегодный летний экологический лагерь для школьников на базе НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

В гала-концерте «Эко-шоу — 2020» по давно уже сложившейся традиции приняли участие воспитанники детских садов, школьники и творческие коллективы Гатчины и Гатчинского района. Концертные номера были специально подготовлены к экологическому празднику, отражая его основные темы. Ребята танцевали и пели, выражая через творчество свою радость от красоты окружающего мира и призывая к бережному отношению к природе.

В этот день, в рамках «Эко-шоу», прошло награждение активистов программы «Школьная экологическая инициатива», а также победителей и лауреатов первого этапа межрегиональных литературного и художественного конкурсов 2020 года. Впереди — последний этап конкурсов. А в декабре должна состояться юбилейная экологическая конференция, посвященная проекту «Молодые таланты-2020», на которой будут подведены итоги всего юбилейного года.



