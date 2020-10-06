Гатчинскому детскому экологическому движению — 30 лет!

Напомним, программа «Школьная экологическая инициатива» была организована на базе и при поддержке сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ заслуженным экологом России Стеллой Марковной Мирошкиной. Программа объединила ученых, специалистов, преподавателей и школьников, работающих в Гатчинском экологическом движении под девизом «Экология. Безопасность. Жизнь».
В
2020 году программе «Школьная экологическая инициатива» исполняется тридцать
лет. Этот замечательный юбилей юные экологи отметили одним из самых ярких
мероприятий программы - гала-концертом «Эко-шоу».
«Эко-шоу»
проходит Гатчине уже в 23-й раз. Правда, в этом году из-за санитарных мер,
связанных с пандемией коронавируса, его пришлось перенести с мая на сентябрь.
Да и ребят в большом зале Центра творчества юных было гораздо меньше, чем
обычно.
Участников
и гостей праздника встречала разместившаяся в фойе ЦТЮ огромная выставка
детских рисунков победителей и лауреатов первого этапа Гатчинского
межрегионального художественного конкурса. Помимо чисто экологических тем
(«Природа – дом твой. Береги его!», «Мир воды», «Мои любимые животные», «Мое
любимое поселение»), в этом году ребята трудились над темой 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Как
рассказала нам Стелла Мирошкина, на 2020 год был запланирован целый ряд
мероприятий, посвященных 30-летию программы «Школьная экологическая
инициатива». К сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в
общий план, но, несмотря на это, практически всё задуманное удалось
осуществить. Ребята рисовали, писали на экологические темы, участвовали в
онлайн-конкурсах и экологических инициативах, продолжали по мере возможностей
вести раздельный сбор мусора в детских учреждениях. По словам Стеллы Марковны,
по вполне понятным причинам не получилось организовать только ежегодный летний
экологический лагерь для школьников на базе НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.
В
гала-концерте «Эко-шоу — 2020» по давно уже сложившейся традиции приняли
участие воспитанники детских садов, школьники и творческие коллективы Гатчины и
Гатчинского района. Концертные номера были специально подготовлены к
экологическому празднику, отражая его основные темы. Ребята танцевали и пели,
выражая через творчество свою радость от красоты окружающего мира и призывая к
бережному отношению к природе.
В
этот день, в рамках «Эко-шоу», прошло награждение активистов программы
«Школьная экологическая инициатива», а также победителей и лауреатов первого
этапа межрегиональных литературного и художественного конкурсов 2020 года.
Впереди — последний этап конкурсов. А в декабре должна состояться юбилейная
экологическая конференция, посвященная проекту «Молодые таланты-2020», на
которой будут подведены итоги всего юбилейного года.