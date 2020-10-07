Разбойника искала Атака

Под утро 30-го сентября через службу «112» в дежурную часть поступило сообщение от менеджера-кассира автозаправочной станции «Серкл-Кей»: в помещение заправки зашел мужчина в черной маске, достал отвертку и потребовал деньги. Кассир выложил выручку на прилавок, а налетчик, увидев охранника, пошел на него с отверткой. Кассир окликнул преступника и отдал ему деньги – около 4000 рублей. Злоумышленник забрал добычу и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший сообщил полиции приметы преступника: на вид – 25 лет, высокий, худой, в черной спортивной одежде, на лице – маска (последняя примета особенно не оригинальна).

Через четыре минуты после получения информации наружные наряды полиции были на месте происшествия. За ними прибыла следственно-оперативная группа. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

В ходе реализации информации, полученной из экспертного центра ГУ МВД в тот же день сотрудниками уголовного розыска, при содействии кинолога и служебной собаки по кличке Атака по подозрению в совершении данного преступления у дома № 34 по проспекту 25-го Октября был задержан 28-летний житель Сиверского Роман Б., лицо без определенных занятий, ранее не судимый. Гражданина Б. полностью изобличили в совершении разбоя и поместили в изолятор временного содержания.