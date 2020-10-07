Разбойника искала Атака

Под утро 30-го сентября через службу «112» в дежурную часть
поступило сообщение от менеджера-кассира автозаправочной станции «Серкл-Кей»: в
помещение заправки зашел мужчина в черной маске, достал отвертку и потребовал деньги.
Кассир выложил выручку на прилавок, а налетчик, увидев охранника, пошел на него
с отверткой. Кассир окликнул преступника и отдал ему деньги – около 4000
рублей. Злоумышленник забрал добычу и скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевший сообщил полиции приметы преступника: на вид – 25
лет, высокий, худой, в черной спортивной одежде, на лице – маска (последняя
примета особенно не оригинальна).
Через четыре минуты после получения информации наружные
наряды полиции были на месте происшествия. За ними прибыла
следственно-оперативная группа. По факту разбоя возбудили уголовное дело.
В ходе реализации информации, полученной из экспертного
центра ГУ МВД в тот же день сотрудниками уголовного розыска, при содействии
кинолога и служебной собаки по кличке Атака по подозрению в совершении данного
преступления у дома № 34 по проспекту 25-го Октября был задержан 28-летний
житель Сиверского Роман Б., лицо без определенных занятий, ранее не судимый.
Гражданина Б. полностью изобличили в совершении разбоя и поместили в изолятор
временного содержания.