Кто не в маске? Идёт проверка магазинов

В пятницу, 9 октября, в
Гатчине две рабочие группы вышли в рейд по объектам торговли, общественного
питания и бытового обслуживания. Специалисты администрации Гатчинского района и
комитетов областного правительства проверили 18 хозяйствующих субъектов.
Напомним, что, согласно
постановлению губернатора Ленинградской области, на территории региона
продолжает действовать масочный режим. В средствах индивидуальной защиты
органов дыхания необходимо находиться в общественных местах, транспорте и при
посещении магазинов.
Рейдовые мероприятия по
соблюдению требований постановления правительства Ленинградской области «О
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Ленинградской области», начались с 7 апреля. По состоянию на 8
октября рабочей группой администрации Гатчинского района совместно с
правительством Ленинградской области было проведено 2462 рейда по соблюдению
требований законодательства, в результате которых было выявлено 91 нарушение, в
том числе по фактам несоблюдения масочного режима со стороны продавцов и
покупателей. На их основании составлены протоколы об административном
правонарушении, по некоторым из которых Гатчинским городским судом вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности хозяйствующего
субъекта.