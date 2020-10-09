Кто не в маске? Идёт проверка магазинов

В пятницу, 9 октября, в Гатчине две рабочие группы вышли в рейд по объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Специалисты администрации Гатчинского района и комитетов областного правительства проверили 18 хозяйствующих субъектов.

Напомним, что, согласно постановлению губернатора Ленинградской области, на территории региона продолжает действовать масочный режим. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания необходимо находиться в общественных местах, транспорте и при посещении магазинов.

Рейдовые мероприятия по соблюдению требований постановления правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области», начались с 7 апреля. По состоянию на 8 октября рабочей группой администрации Гатчинского района совместно с правительством Ленинградской области было проведено 2462 рейда по соблюдению требований законодательства, в результате которых было выявлено 91 нарушение, в том числе по фактам несоблюдения масочного режима со стороны продавцов и покупателей. На их основании составлены протоколы об административном правонарушении, по некоторым из которых Гатчинским городским судом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности хозяйствующего субъекта.