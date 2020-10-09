Лодейнопольский район в годы Великой Отечественной войны

Прифронтовой город
Фронт приближался к Лодейному Полю стремительно. Уже
через десять дней после начала войны решением исполкома Лодейнопольского
райсовета в Лодейнопольском районе была объявлена трудовая и гужевая повинность
для выполнения оборонных работ, 22 августа 1941 года введены карточки на хлеб.
В связи с приближением фронта началась эвакуация населения.
Из Лодейного Поля в годы войны было мобилизовано более
6,5 тысяч человек, причем каждый третий был добровольцем. В первые дни войны
было сформировано 2 отряда особого назначения, истребительный батальон №99. В
народное ополчение тогда вступило более тысячи человек.
В начале сентября 1941 года наступающие войска финской
армии достигли рубежа реки Свирь, где линия фронта стабилизировалась. В
результате война разделила Лодейнопольский район на две части: северная часть,
по правому берегу реки Свирь, в том числе знаменитый Александро-Свирский
монастырь, были оккупированы финскими войсками. Лодейное Поле стало
прифронтовым городом: от позиций врага его отделяла только река.
Главнокомандующий финской армией барон Маннергейм,
согласовав планы с гитлеровскими союзниками, поставил перед своими войсками
задачу нанести 7-й армии Карельского фронта, которая с боями отступала к Свири,
два мощных удара. Один из них, по его расчетам, должен был привести к прорыву
через Свирь на юго-запад и соединению с гитлеровцами у Волхова; второй - к
прорыву на юго-восток и выходу через Белое озеро к Вологде.
Наступление вели девять дивизий и пять бригад
противника. В сводке Совинформбюро 5 сентября 1941 года сообщалось, что врагом
захвачены Тулокса, Ильинское, Олонец, Сегрега, Свирское. Финские войска
выходили к берегу Свири.
С середины сентября командующим 7-й армией был
назначен К.А. Мерецков.
- Мне было приказано немедленно выехать на
Ладожско-Онежский перешеек, в 7-ю армию Карельского фронта, которая с боями
отступала на юг, к Свири, помочь наладить оборону, ни в коем случае не
допустить прорыва финнов к Волхову на соединение с немцами... Отводя войска, мы
старались создать на Свири такую линию обороны, которая стала бы для карельской
армии финнов непреодолимой, - писал в воспоминаниях К.А. Мерецков.
Тысячи лодейнопольцев, по призыву райкома партии,
вышли на строительство оборонительных укреплений на левом берегу Свири. А по
настилу понтонной переправы через реку шли в Лодейное Поле беженцы.
Война заставила многих оставить мирные профессии и
взяться за оружие. Из добровольцев, часто людей партийных, но не подлежавших
военному призыву, формировались истребительные батальоны, которые играли очень
важную роль в прифронтовых районах.
Когда белофинны появились на противоположном берегу
реки, местные добровольцы с оружием в руках тотчас заняли вырытые окопы. Рискуя
жизнью, бойцы истребительного батальона Иван Авдуков и Василий Белков не дали
врагу воспользоваться понтонной переправой. На глазах у неприятеля они
перерубили канаты, связывавшие баржи.
На оборонительном рубеже левого берега реки Свирь
насмерть стояли бойцы 99-го истребительного батальона, сформированного из
местного населения. Командовал батальоном житель Лодейного Поля Василий
Васильевич Точенов, до войны работавший портным и плотником. В батальон он был
зачислен в сентябре 1941 года и, спустя всего два месяца, за проявленное
мужество и завоеванный авторитет среди бойцов принял руководство.
До прихода 314-й и 21-й дивизий лодейнопольцы
совместно с воинами 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения Ленинграда
держали оборону.
Три месяца вела 7-я армия изнурительные бои.
Карельская армия финнов была обескровлена и измотана в сражениях. Не добившись
поставленной цели, враг был вынужден отказаться от осуществления своих планов и
перейти более чем на два с половиной года к обороне.
Героические защитники города стеной стояли у Свири,
предотвратив захват города финской армией барона Маннергейма. Тем самым
обеспечив работу «Дороги жизни», которая спасла сотни тысяч жителей осажденного
Ленинграда. За это время враг создал несколько линий укреплений и промежуточных
позиций с траншеями и дотами, прикрытыми минными полями и рядами колючей
проволоки, один из их оборонительных рубежей проходил по правому берегу Свири.
Крупнейшим естественным препятствием была также река Свирь шириной до 400
метров.
В
оккупации
На оккупированной части Лодейнопольского района на
момент вторжения в деревнях оставался 1431 человек. Это были преимущественно
женщины, дети и старики, не успевшие эвакуироваться. Их всех, включая грудных
детей, угнали в концентрационный лагерь в селе Ильинское Олонецкого района
Карелии. Режим в нем был жестким и унизительным. Все, даже дети старше 10 лет,
должны были работать. От побоев, пыток, голода и изнурительного труда в
Ильинском лагере погибла треть заключенных.
На
нужды фронта
На прифронтовой город Лодейное Поле обрушивался шквал
огня противника, превращавший дома и промышленные предприятия в груды развалин.
Жители города и соседних деревень не сдавались, работали на нужды фронта, в том
числе строили оборонительные рубежи на левом берегу Свири.
Оятский район с центром в поселке Алеховщина (ныне
является частью Лодейнопольского района) в годы войны тоже находился в
прифронтовой зоне. В непростых условиях жители района работали в госпиталях и
санпропускниках, собирали теплые вещи для бойцов Красной Армии, переводили свои
деньги в Фонд обороны.
Война изменила жизнь не только взрослого населения, но
и детей, подростков. Кто был помладше, отправился в эвакуацию, а кто постарше,
как 14-летняя
Т.И. Верзнева, заявившая о готовности приложить «все силы и старания для оказания помощи нашей Родине», просили оставить их дома. В фондах Архивного отдела администрации Лодейнопольского района хранится написанное 26 апреля 1941 года простыми словами и детской рукой заявление с просьбой отправить его автора в военный полевой госпиталь для ухода за бойцами и командирами: «Я - дочь рабочего. Окончила 5 классов. Убедительно прошу вас не отказать в просьбе».
С колхозов, отселенных из прифронтовой зоны, не
снимали обязательства по поставке зерна. Так, летом 1943 года в отселенной зоне
оказались 15 колхозов Лодейнопольского района. Площадь посевных полей составила
240 га, колхозникам следовало собрать 48 центнеров зерна в фонд Красной Армии.
Однако, свободного доступа на поля у колхозников не было: требовалось получить
специальные разрешения. Для этого Лодейнопольский райисполком писал обращение к
начальнику охраны тыла фронтовых войск НКВД с просьбой выдать колхозной бригаде
пропуска в прифронтовую зону.
«Свирская
победа»
С сентября 1941 года по июнь 1944 года река Свирь была
передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой
на пути врага, пытавшегося окружить город Ленинград вторым блокадным кольцом.
Подготовка к наступлению началась в мае 1944 года. 21
июня 1944 года войска Карельского фронта в ходе Свирско-Петрозаводской
наступательной операции, после мощной артиллерийской подготовки, форсировали
реку Свирь ниже Лодейного Поля, вынудили финнов отступить от города, заняв их
передовую линию обороны и освободив за три дня более 200 населенных пунктов. 53
участника этой операции, получившей название «Свирская победа», стали Героями
Советского Союза.
«Свирскую победу» было решено увековечить созданием
музея в городе Лодейное Поле. Прямо с передовой для создания музея отзывали
бойцов, которые в мирное время были художниками, архитекторами, строителями. 7
ноября 1944 года музей был торжественно открыт. Ансамбль включал в себя
мемориальный парк с сохраненными укреплениями, 7 павильонов, в которых
хранились экспонаты и военная техника. (Увы, в 1951 году музей был
расформирован и предан забвению).
В конце июня 1944 года территория района была
освобождена от финской оккупации. Начался отсчет мирной жизни. На 1 августа
1944 года в районе числилось всего 2109 человек, в то время как в 1939 году,
согласно данным переписи населения, численность района составляла 36240
человек. Постепенно число жителей стало увеличиваться. Так, 20 ноября 1944 года
в Лодейнопольский район приехало 1152 человека. Людей необходимо было
обеспечить работой, помочь деньгами, расселить. Поскольку большинство домов
были уничтожены в ходе боевых действий, части переселенцев какое-то время
пришлось жить в землянках. Лодейпольский райисполком просит остановить поток
людей и в письме Леноблсовету сообщает, что в связи с отсутствием жилплощади в
городе и районе «зимой вновь принять репатриированных не сможет».
Уже к 1 декабря 1944 года в Лодейном Поле был открыт
детский сад на 50 человек с 9-часовым рабочим днем.
Оставляя Лодейнопольский район, финские войска
заминировали значительную часть территории. Лодейнопольский Осоавиахим
(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству)
формировал из местного населения команды по разминированию. В августе 1944 года
87 членов команды, в том числе женщины и девочки-школьницы, проверили более 40
квадратных километров территории. Было уничтожено порядка шести тысяч и собрано
более трех тысяч артиллерийских снарядов.
В годы Великой Отечественной войны город Лодейное Поле
был разрушен и сожжен: 1005 дней он находился в обороне, будучи передним краем
Карельского фронта.
Отгремели бои Великой
Отечественной войны, и вслед за ратным подвигом народа последовал подвиг
трудовой. В послевоенные годы город Лодейное Поле практически родился заново.
В феврале 2020 года решением Законодательного собрания
Ленинградской области принят закон о присвоении городу Лодейное Поле почетного
звания «Город воинской доблести» - за мужество, стойкость и героизм,
проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от
финских захватчиков в 1941-1944 годах.
Подготовила Татьяна Можаева