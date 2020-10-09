Лодейнопольский район в годы Великой Отечественной войны

Прифронтовой город

Фронт приближался к Лодейному Полю стремительно. Уже через десять дней после начала войны решением исполкома Лодейнопольского райсовета в Лодейнопольском районе была объявлена трудовая и гужевая повинность для выполнения оборонных работ, 22 августа 1941 года введены карточки на хлеб. В связи с приближением фронта началась эвакуация населения.

Из Лодейного Поля в годы войны было мобилизовано более 6,5 тысяч человек, причем каждый третий был добровольцем. В первые дни войны было сформировано 2 отряда особого назначения, истребительный батальон №99. В народное ополчение тогда вступило более тысячи человек.

В начале сентября 1941 года наступающие войска финской армии достигли рубежа реки Свирь, где линия фронта стабилизировалась. В результате война разделила Лодейнопольский район на две части: северная часть, по правому берегу реки Свирь, в том числе знаменитый Александро-Свирский монастырь, были оккупированы финскими войсками. Лодейное Поле стало прифронтовым городом: от позиций врага его отделяла только река.

Главнокомандующий финской армией барон Маннергейм, согласовав планы с гитлеровскими союзниками, поставил перед своими войсками задачу нанести 7-й армии Карельского фронта, которая с боями отступала к Свири, два мощных удара. Один из них, по его расчетам, должен был привести к прорыву через Свирь на юго-запад и соединению с гитлеровцами у Волхова; второй - к прорыву на юго-восток и выходу через Белое озеро к Вологде.

Наступление вели девять дивизий и пять бригад противника. В сводке Совинформбюро 5 сентября 1941 года сообщалось, что врагом захвачены Тулокса, Ильинское, Олонец, Сегрега, Свирское. Финские войска выходили к берегу Свири.

С середины сентября командующим 7-й армией был назначен К.А. Мерецков.

- Мне было приказано немедленно выехать на Ладожско-Онежский перешеек, в 7-ю армию Карельского фронта, которая с боями отступала на юг, к Свири, помочь наладить оборону, ни в коем случае не допустить прорыва финнов к Волхову на соединение с немцами... Отводя войска, мы старались создать на Свири такую линию обороны, которая стала бы для карельской армии финнов непреодолимой, - писал в воспоминаниях К.А. Мерецков.

Тысячи лодейнопольцев, по призыву райкома партии, вышли на строительство оборонительных укреплений на левом берегу Свири. А по настилу понтонной переправы через реку шли в Лодейное Поле беженцы.

Война заставила многих оставить мирные профессии и взяться за оружие. Из добровольцев, часто людей партийных, но не подлежавших военному призыву, формировались истребительные батальоны, которые играли очень важную роль в прифронтовых районах.

Когда белофинны появились на противоположном берегу реки, местные добровольцы с оружием в руках тотчас заняли вырытые окопы. Рискуя жизнью, бойцы истребительного батальона Иван Авдуков и Василий Белков не дали врагу воспользоваться понтонной переправой. На глазах у неприятеля они перерубили канаты, связывавшие баржи.

На оборонительном рубеже левого берега реки Свирь насмерть стояли бойцы 99-го истребительного батальона, сформированного из местного населения. Командовал батальоном житель Лодейного Поля Василий Васильевич Точенов, до войны работавший портным и плотником. В батальон он был зачислен в сентябре 1941 года и, спустя всего два месяца, за проявленное мужество и завоеванный авторитет среди бойцов принял руководство.

До прихода 314-й и 21-й дивизий лодейнопольцы совместно с воинами 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения Ленинграда держали оборону.

Три месяца вела 7-я армия изнурительные бои. Карельская армия финнов была обескровлена и измотана в сражениях. Не добившись поставленной цели, враг был вынужден отказаться от осуществления своих планов и перейти более чем на два с половиной года к обороне.

Героические защитники города стеной стояли у Свири, предотвратив захват города финской армией барона Маннергейма. Тем самым обеспечив работу «Дороги жизни», которая спасла сотни тысяч жителей осажденного Ленинграда. За это время враг создал несколько линий укреплений и промежуточных позиций с траншеями и дотами, прикрытыми минными полями и рядами колючей проволоки, один из их оборонительных рубежей проходил по правому берегу Свири. Крупнейшим естественным препятствием была также река Свирь шириной до 400 метров.

В оккупации

На оккупированной части Лодейнопольского района на момент вторжения в деревнях оставался 1431 человек. Это были преимущественно женщины, дети и старики, не успевшие эвакуироваться. Их всех, включая грудных детей, угнали в концентрационный лагерь в селе Ильинское Олонецкого района Карелии. Режим в нем был жестким и унизительным. Все, даже дети старше 10 лет, должны были работать. От побоев, пыток, голода и изнурительного труда в Ильинском лагере погибла треть заключенных.

На нужды фронта

На прифронтовой город Лодейное Поле обрушивался шквал огня противника, превращавший дома и промышленные предприятия в груды развалин. Жители города и соседних деревень не сдавались, работали на нужды фронта, в том числе строили оборонительные рубежи на левом берегу Свири.

Оятский район с центром в поселке Алеховщина (ныне является частью Лодейнопольского района) в годы войны тоже находился в прифронтовой зоне. В непростых условиях жители района работали в госпиталях и санпропускниках, собирали теплые вещи для бойцов Красной Армии, переводили свои деньги в Фонд обороны.

Война изменила жизнь не только взрослого населения, но и детей, подростков. Кто был помладше, отправился в эвакуацию, а кто постарше, как 14-летняя

Т.И. Верзнева, заявившая о готовности приложить «все силы и старания для оказания помощи нашей Родине», просили оставить их дома. В фондах Архивного отдела администрации Лодейнопольского района хранится написанное 26 апреля 1941 года простыми словами и детской рукой заявление с просьбой отправить его автора в военный полевой госпиталь для ухода за бойцами и командирами: «Я - дочь рабочего. Окончила 5 классов. Убедительно прошу вас не отказать в просьбе».

С колхозов, отселенных из прифронтовой зоны, не снимали обязательства по поставке зерна. Так, летом 1943 года в отселенной зоне оказались 15 колхозов Лодейнопольского района. Площадь посевных полей составила 240 га, колхозникам следовало собрать 48 центнеров зерна в фонд Красной Армии. Однако, свободного доступа на поля у колхозников не было: требовалось получить специальные разрешения. Для этого Лодейнопольский райисполком писал обращение к начальнику охраны тыла фронтовых войск НКВД с просьбой выдать колхозной бригаде пропуска в прифронтовую зону.

«Свирская победа»

С сентября 1941 года по июнь 1944 года река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить город Ленинград вторым блокадным кольцом.

Подготовка к наступлению началась в мае 1944 года. 21 июня 1944 года войска Карельского фронта в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции, после мощной артиллерийской подготовки, форсировали реку Свирь ниже Лодейного Поля, вынудили финнов отступить от города, заняв их передовую линию обороны и освободив за три дня более 200 населенных пунктов. 53 участника этой операции, получившей название «Свирская победа», стали Героями Советского Союза.

«Свирскую победу» было решено увековечить созданием музея в городе Лодейное Поле. Прямо с передовой для создания музея отзывали бойцов, которые в мирное время были художниками, архитекторами, строителями. 7 ноября 1944 года музей был торжественно открыт. Ансамбль включал в себя мемориальный парк с сохраненными укреплениями, 7 павильонов, в которых хранились экспонаты и военная техника. (Увы, в 1951 году музей был расформирован и предан забвению).

В конце июня 1944 года территория района была освобождена от финской оккупации. Начался отсчет мирной жизни. На 1 августа 1944 года в районе числилось всего 2109 человек, в то время как в 1939 году, согласно данным переписи населения, численность района составляла 36240 человек. Постепенно число жителей стало увеличиваться. Так, 20 ноября 1944 года в Лодейнопольский район приехало 1152 человека. Людей необходимо было обеспечить работой, помочь деньгами, расселить. Поскольку большинство домов были уничтожены в ходе боевых действий, части переселенцев какое-то время пришлось жить в землянках. Лодейпольский райисполком просит остановить поток людей и в письме Леноблсовету сообщает, что в связи с отсутствием жилплощади в городе и районе «зимой вновь принять репатриированных не сможет».

Уже к 1 декабря 1944 года в Лодейном Поле был открыт детский сад на 50 человек с 9-часовым рабочим днем.

Оставляя Лодейнопольский район, финские войска заминировали значительную часть территории. Лодейнопольский Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) формировал из местного населения команды по разминированию. В августе 1944 года 87 членов команды, в том числе женщины и девочки-школьницы, проверили более 40 квадратных километров территории. Было уничтожено порядка шести тысяч и собрано более трех тысяч артиллерийских снарядов.

В годы Великой Отечественной войны город Лодейное Поле был разрушен и сожжен: 1005 дней он находился в обороне, будучи передним краем Карельского фронта.

Отгремели бои Великой Отечественной войны, и вслед за ратным подвигом народа последовал подвиг трудовой. В послевоенные годы город Лодейное Поле практически родился заново.

В феврале 2020 года решением Законодательного собрания Ленинградской области принят закон о присвоении городу Лодейное Поле почетного звания «Город воинской доблести» - за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских захватчиков в 1941-1944 годах.

Подготовила Татьяна Можаева