Марина Боняк – бронзовый призер

В
этом году участникам конкурса необходимо было пройти 4 конкурсных испытания в
заочном формате:
- «Я – директор» (презентационный ролик о своей
управленческой деятельности и стратегии развития образовательной организации);
- «Моя профессиональная позиция» (публицистическая статья
на профессиональную тему);
- «Формула успеха» (демонстрация примера эффективной
управленческой практики);
- «Педагогический совет» (демонстрация умения успешно
управлять педагогическим коллективом через взаимодействие).
Директором
школы года стал Александр Деревянко, руководитель Муринского центра образования
№2 Всеволожского района. Золотому призеру будет вручена премия в размере 100
тысяч рублей.
Второе
место в конкурсе заняла Ирина Кондакова, директор средней школы №4 города
Приозерска. Серебряный и бронзовый призеры получат премию в размере 50 тысяч
рублей.
Конкурс
лучших директоров школ проводится в Ленинградской области с 2009 года.