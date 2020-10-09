Марина Боняк – бронзовый призер

В этом году участникам конкурса необходимо было пройти 4 конкурсных испытания в заочном формате:

- «Я – директор» (презентационный ролик о своей управленческой деятельности и стратегии развития образовательной организации);

- «Моя профессиональная позиция» (публицистическая статья на профессиональную тему);

- «Формула успеха» (демонстрация примера эффективной управленческой практики);

- «Педагогический совет» (демонстрация умения успешно управлять педагогическим коллективом через взаимодействие).

Директором школы года стал Александр Деревянко, руководитель Муринского центра образования №2 Всеволожского района. Золотому призеру будет вручена премия в размере 100 тысяч рублей.

Второе место в конкурсе заняла Ирина Кондакова, директор средней школы №4 города Приозерска. Серебряный и бронзовый призеры получат премию в размере 50 тысяч рублей.

Конкурс лучших директоров школ проводится в Ленинградской области с 2009 года.