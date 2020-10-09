Улицу Слепнёва откроют в конце октября и запустят новый автобусный маршрут

Круговое движение будет открыто в рамках строительства продолжения улицы Слепнева от улицы Авиатриссы Зверевой до примыкания к улице Киевской.

Муниципальный контракт на проведение работ был заключен с компанией «ДСК Регион» еще в сентябре 2018 года. Предполагалось, что строительство будет завершено в мае 2019 года, но при согласовании земляных работ появилась необходимость получения новых технических условий, которые, по требованию Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, должны быть учтены в корректировке проектно-сметной документации.

Эта ситуация возникла в связи со строительством поликлиники и прокладки новых инженерных коммуникаций, многие из которых прошли через земельный участок, выделенный под строительство продолжения улицы Слепнева. Новые сети необходимо было внести в проект, указать их перекладку, предусмотреть защиту сетей электроснабжения, установку защитного футляра на газопровод.

Сегодня компания-подрядчик уже полностью заасфальтировала дорогу, построила тротуары, вдоль школы № 2 установили ограждение. В ближайшее время установят дорожные знаки, светофор у школы, павильоны для остановок, разметят проезжую часть и благоустроят территорию.

- Это затянувшийся проект, но, к счастью, сегодня мы выходим на финишную прямую. К концу октября улица будет открыта для движения. После завершения этого проекта дорожная ситуация в микрорайоне изменится в лучшую сторону, - отметила Людмила Нещадим.

Кстати, после введения улицы Слепнева в эксплуатацию здесь пройдет новый автобусный маршрут № 20, который объединит микрорайоны Мариенбург, Аэродром и Химози по следующему маршруту: Мариенбург, Хлебокомбинат – завод Электронстандарт – улица Куприна – Красноармейский проспект – улица Новоселов – улица Слепнева – улица Киевская – Химози (улица Новая, кольцо).