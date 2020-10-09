Улицу Слепнёва откроют в конце октября и запустят новый автобусный маршрут

Круговое движение будет
открыто в рамках строительства продолжения улицы Слепнева от улицы Авиатриссы
Зверевой до примыкания к улице Киевской.
Муниципальный контракт на
проведение работ был заключен с компанией «ДСК Регион» еще в сентябре 2018
года. Предполагалось, что строительство будет завершено в мае 2019 года, но при
согласовании земляных работ появилась необходимость получения новых технических
условий, которые, по требованию Комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области, должны быть учтены в
корректировке проектно-сметной документации.
Эта ситуация возникла в
связи со строительством поликлиники и прокладки новых инженерных коммуникаций,
многие из которых прошли через земельный участок, выделенный под строительство
продолжения улицы Слепнева. Новые сети необходимо было внести в проект, указать
их перекладку, предусмотреть защиту сетей электроснабжения, установку защитного
футляра на газопровод.
Сегодня
компания-подрядчик уже полностью заасфальтировала дорогу, построила тротуары,
вдоль школы № 2 установили ограждение. В ближайшее время установят дорожные
знаки, светофор у школы, павильоны для остановок, разметят проезжую часть и
благоустроят территорию.
- Это затянувшийся
проект, но, к счастью, сегодня мы выходим на финишную прямую. К концу октября
улица будет открыта для движения. После завершения этого проекта дорожная
ситуация в микрорайоне изменится в лучшую сторону, - отметила Людмила Нещадим.
Кстати, после введения улицы Слепнева в эксплуатацию здесь пройдет новый автобусный маршрут № 20, который объединит микрорайоны Мариенбург, Аэродром и Химози по следующему маршруту: Мариенбург, Хлебокомбинат – завод Электронстандарт – улица Куприна – Красноармейский проспект – улица Новоселов – улица Слепнева – улица Киевская – Химози (улица Новая, кольцо).