Раскрыт ночной грабёж

В ночь на 30-е сентября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 31-летнего жителя Гатчины: в три часа ночи, напротив дома № 28-б на Соборной улице к нему подошли двое мужчин и стали требовать деньги и мобильный телефон. Он отдал им свой телефон, но грабители не отстали – они начали его бить, сорвали сумку. После чего скрылись с места преступления. Ущерб составил 5000 рублей.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали по подозрению в совершении данного преступления 27-летнего жителя Войсковиц Александра Ч., судимого, и 26-летнего жителя Гатчины Евгения С., не судимого. Задержанные полностью изобличены. Телефон возвращен потерпевшему. Преступникам избирается мера пресечения.