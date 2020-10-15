К стоматологу – на Аэродром

В поликлинике микрорайона Аэродром открыто полноценное стоматологическое отделение, в котором в две смены ведут прием детские и взрослые стоматологи-хирурги и стоматологи-терапевты. Получить медицинскую помощь можно как бесплатно – за счет полиса ОМС, так и на хозрасчетной основе, когда, по желанию пациента, врач может установить пломбу из импортного материала светового отверждения, провести профессиональную гигиену полости рта УЗ-скейлером, выполнить реставрацию зубов.

Предварительная запись позволяет избежать очередей, сэкономить время и ограничить свое пребывание в общественном месте, что особенно важно сегодня, в условиях сложившейся эпидемической обстановки.

До стоматологического отделения на Аэродроме проще добраться жителям микрорайонов Мариенбург, Егерская Слобода и ближайших населенных пунктов Гатчинского района, чтобы избежать необходимости ехать в центр города. Попасть на прием к стоматологу может любой житель Гатчины и района – для этого нет необходимости иметь «привязку» к поликлинике Аэродрома.

Стоматологи работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, по субботам – с 09.00 до 14.00.

Записаться на прием можно:

- по телефону контакт-центра: 8 (81371) 78-075;

- на сайте Гатчинской КМБ: http://www.crkb.ru/dialogue/ticket.html (талоны публикуются ежедневно в 13.00 на неделю вперед);

- через порталы Госуслуги и Здравленрег.

Записаться на прием к взрослым специалистам можно, обратившись лично в регистратуру поликлиники с утра.

На платный прием записаться можно по телефону: 8 (911) 719-79-90 с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.

Телефон регистратуры стоматологического отделения поликлиники «Аэродром»: 8 (81371) 78-431.

Стоматологические приемы взрослого населения организованы в Коммунаровской и Вырицкой поликлиниках, в Антелевской, Большеколпанской, Веревской, Войсковицкой, Рождественской, Пудостьской, Терволовской, Дружногорской, Кобраловской и Новосветовской врачебных амбулаториях. Запись на прием производится по телефонам соответствующих подразделений. Для детей врачи-стоматологи работают в детской поликлинике и поликлинике на Аэродроме.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА