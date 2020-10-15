К стоматологу – на Аэродром

В поликлинике микрорайона
Аэродром открыто полноценное стоматологическое отделение, в котором в две смены
ведут прием детские и взрослые стоматологи-хирурги и стоматологи-терапевты.
Получить медицинскую помощь можно как бесплатно – за счет полиса ОМС, так и на
хозрасчетной основе, когда, по желанию пациента, врач может установить пломбу
из импортного материала светового отверждения, провести профессиональную
гигиену полости рта УЗ-скейлером, выполнить реставрацию зубов.
Предварительная запись
позволяет избежать очередей, сэкономить время и ограничить свое пребывание в
общественном месте, что особенно важно сегодня, в условиях сложившейся
эпидемической обстановки.
До стоматологического
отделения на Аэродроме проще добраться жителям микрорайонов Мариенбург, Егерская
Слобода и ближайших населенных пунктов Гатчинского района, чтобы избежать
необходимости ехать в центр города. Попасть на прием к стоматологу может любой
житель Гатчины и района – для этого нет необходимости иметь «привязку» к
поликлинике Аэродрома.
Стоматологи работают с
понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, по субботам – с
09.00 до 14.00.
Записаться на прием
можно:
- по телефону
контакт-центра: 8 (81371) 78-075;
- на сайте Гатчинской
КМБ: http://www.crkb.ru/dialogue/ticket.html (талоны публикуются ежедневно в
13.00 на неделю вперед);
- через порталы Госуслуги
и Здравленрег.
Записаться на прием к
взрослым специалистам можно, обратившись лично в регистратуру поликлиники с
утра.
На платный прием
записаться можно по телефону: 8 (911) 719-79-90 с понедельника по пятницу с
08.30 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.
Телефон регистратуры
стоматологического отделения поликлиники «Аэродром»: 8 (81371) 78-431.
Стоматологические приемы
взрослого населения организованы в Коммунаровской и Вырицкой поликлиниках, в
Антелевской, Большеколпанской, Веревской, Войсковицкой, Рождественской,
Пудостьской, Терволовской, Дружногорской, Кобраловской и Новосветовской
врачебных амбулаториях. Запись на прием производится по телефонам
соответствующих подразделений. Для детей врачи-стоматологи работают в детской
поликлинике и поликлинике на Аэродроме.
Подготовила Ирина
ХРУСТАЛЁВА