Туристический кешбэк стал ещё выгоднее

15
октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка, её суть в
частичном возврате средств за путешествия по стране. Условия стали удобнее и
выгоднее для путешественников.
Нет
порога минимальной стоимости поездки, возврат средств составит 20% от
стоимости, а максимальная сумма кешбэка увеличена до 20 тысяч рублей. Чтобы
получить возврат, по-прежнему не нужны справки или дополнительные документы,
деньги будут зачисляться автоматически в течение пяти дней на карту «Мир», с
которой производилась оплата.
Еще
одно очень актуальное условие, которое скорректировали по пожеланиям туристов –
длительность поездки теперь от двух ночей.
Туроператоры
и отели предлагают как готовые пакетные туры, так и проживание в Ленинградской
области.
Приобрести
тур можно с 15 октября по 5 декабря 2020 года, а поехать отдыхать до 10 января
2021. Таким образом, под действие программы частичного возврата средств
попадают официальные новогодние праздники.
Узнать
подробнее и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте программы
мирпутешествий.рф