Туристический кешбэк стал ещё выгоднее

15 октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка, её суть в частичном возврате средств за путешествия по стране. Условия стали удобнее и выгоднее для путешественников.

Нет порога минимальной стоимости поездки, возврат средств составит 20% от стоимости, а максимальная сумма кешбэка увеличена до 20 тысяч рублей. Чтобы получить возврат, по-прежнему не нужны справки или дополнительные документы, деньги будут зачисляться автоматически в течение пяти дней на карту «Мир», с которой производилась оплата.

Еще одно очень актуальное условие, которое скорректировали по пожеланиям туристов – длительность поездки теперь от двух ночей.

Туроператоры и отели предлагают как готовые пакетные туры, так и проживание в Ленинградской области.

Приобрести тур можно с 15 октября по 5 декабря 2020 года, а поехать отдыхать до 10 января 2021. Таким образом, под действие программы частичного возврата средств попадают официальные новогодние праздники.

Узнать подробнее и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте программы мирпутешествий.рф