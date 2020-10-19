В Гатчине завершилась Спартакиада пенсионеров

Соревнования прошли в ФОК
«Арена». В связи с эпидемической обстановкой оргкомитет принял решение о
недопуске к турниру участников старше 65 лет. Поэтому на ринге было шесть
команд, а их результаты не вошли в общий зачет.
По результатам личного
первенства, призовые места среди женщин распределились следующим образом:
первое место – Людмила Ахметова, Валентина Доронина («Арена»), второе место –
Татьяна Шевченко, Наталья Коваленко («Торпеда»), третье место – Татьяна
Анашкина, Галина Иванова («Школа третьего возраста»).
Среди смешанных команд
лучшими стали Левон Арустамов и Елена Кислова («Арена»). На втором месте –
Владимир Хуртин и Тамара Мирошниченко («Торпеда 1»), бронзу присудили Валерию
Смирнову и Ирине Лавреновой («Торпеда 2»).
Победителей и призеров в
личном первенстве наградили грамотами, медалями и памятными призами.