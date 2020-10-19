В Гатчине завершилась Спартакиада пенсионеров

Соревнования прошли в ФОК «Арена». В связи с эпидемической обстановкой оргкомитет принял решение о недопуске к турниру участников старше 65 лет. Поэтому на ринге было шесть команд, а их результаты не вошли в общий зачет.

По результатам личного первенства, призовые места среди женщин распределились следующим образом: первое место – Людмила Ахметова, Валентина Доронина («Арена»), второе место – Татьяна Шевченко, Наталья Коваленко («Торпеда»), третье место – Татьяна Анашкина, Галина Иванова («Школа третьего возраста»).

Среди смешанных команд лучшими стали Левон Арустамов и Елена Кислова («Арена»). На втором месте – Владимир Хуртин и Тамара Мирошниченко («Торпеда 1»), бронзу присудили Валерию Смирнову и Ирине Лавреновой («Торпеда 2»).

Победителей и призеров в личном первенстве наградили грамотами, медалями и памятными призами.