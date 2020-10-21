«Мир на холсте»: Алексей Фетисов и Юлия Прохорова

Картины выполнены в
разных жанрах и с использованием различных техник. Посетители могут увидеть как
графические полотна, так и акварельные пейзажи, на которых запечатлены природа
и архитектура Гатчины.
Творческий и семейный
тандем Алексея Фетисовой и Юлии Прохоровой был создан в 1995 году. Известный
гатчинский художник Алексей Фетисов — родом из Брянска. Закончив изостудию при
доме пионеров, работал учителем рисования и черчения, художником-оформителем на
Брянском шиферном комбинате. Еще одна профессия Алексея Васильевича — летчик:
отучившись в Харьковском высшем военном авиационном училище, он несколько лет
служил в Чугуевском авиаполку на самолете МИГ-21.
Высшее художественное
образование Алексей Фетисов получил в Ленинграде, на факультете архитектуры в
ЛИСИ и в ЛВХПУ им. Мухиной.
Начиная с 1994 года,
Алексей Фетисов работает как свободный художник в собственной творческой
мастерской в Гатчине. Алексей Васильевич - участник многочисленных выставок в
России и за рубежом. Его излюбленные жанры - пейзаж, натюрморт, книжная
графика. В работе использует академическую акварель, темперу, смешанную
технику, масло. Необыкновенная точность рисунка и внутренняя живость — так в
нескольких словах можно охарактеризовать его работы.
Работы Юлии Прохоровой
отличает, с одной стороны, уверенность мастера, а с другой — изящество и
чувственность образов. Юлия закончила факультет изобразительного искусства
педагогического университета им. Герцена. Художница также работает в
разнообразных техниках и жанрах, занимаясь, в том числе, книжной иллюстрацией.
Кстати, образцы иллюстраций к книгам, выполненные обоими художниками, можно
увидеть в небольшой экспозиции на выставке «Мир на холсте». На выставке
представлены также куклы ручной работы, созданные Юлией Прохоровой.
Выставка «Мир на холсте»
приурочена сразу к двум памятным для художников датам. Ровно 25 лет назад была
создана мастерская Алексея Фетисова «Лето 1995». В своё время её участниками
были художники Евгений Филатов, Владимир Монахов, Сергей Прилуцкий, Юлия
Прохорова, Геннадий Кудрявцев, Станислав Санников и другие. А еще в 2020 году
Алексей Фетисов отмечает 40 лет своей жизни и творчества в Гатчине, ставшей для
него родным и любимым городом.
Выставка художников
Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой «Мир на холсте» в музее города Гатчины
продлится по 15 ноября.