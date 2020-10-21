«Мир на холсте»: Алексей Фетисов и Юлия Прохорова

Картины выполнены в разных жанрах и с использованием различных техник. Посетители могут увидеть как графические полотна, так и акварельные пейзажи, на которых запечатлены природа и архитектура Гатчины.

Творческий и семейный тандем Алексея Фетисовой и Юлии Прохоровой был создан в 1995 году. Известный гатчинский художник Алексей Фетисов — родом из Брянска. Закончив изостудию при доме пионеров, работал учителем рисования и черчения, художником-оформителем на Брянском шиферном комбинате. Еще одна профессия Алексея Васильевича — летчик: отучившись в Харьковском высшем военном авиационном училище, он несколько лет служил в Чугуевском авиаполку на самолете МИГ-21.

Высшее художественное образование Алексей Фетисов получил в Ленинграде, на факультете архитектуры в ЛИСИ и в ЛВХПУ им. Мухиной.

Начиная с 1994 года, Алексей Фетисов работает как свободный художник в собственной творческой мастерской в Гатчине. Алексей Васильевич - участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Его излюбленные жанры - пейзаж, натюрморт, книжная графика. В работе использует академическую акварель, темперу, смешанную технику, масло. Необыкновенная точность рисунка и внутренняя живость — так в нескольких словах можно охарактеризовать его работы.

Работы Юлии Прохоровой отличает, с одной стороны, уверенность мастера, а с другой — изящество и чувственность образов. Юлия закончила факультет изобразительного искусства педагогического университета им. Герцена. Художница также работает в разнообразных техниках и жанрах, занимаясь, в том числе, книжной иллюстрацией. Кстати, образцы иллюстраций к книгам, выполненные обоими художниками, можно увидеть в небольшой экспозиции на выставке «Мир на холсте». На выставке представлены также куклы ручной работы, созданные Юлией Прохоровой.

Выставка «Мир на холсте» приурочена сразу к двум памятным для художников датам. Ровно 25 лет назад была создана мастерская Алексея Фетисова «Лето 1995». В своё время её участниками были художники Евгений Филатов, Владимир Монахов, Сергей Прилуцкий, Юлия Прохорова, Геннадий Кудрявцев, Станислав Санников и другие. А еще в 2020 году Алексей Фетисов отмечает 40 лет своей жизни и творчества в Гатчине, ставшей для него родным и любимым городом.

Выставка художников Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой «Мир на холсте» в музее города Гатчины продлится по 15 ноября.



