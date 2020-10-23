«Ленинградец» – обладатель Кубка Ленинградской области

«Ленинградец» – обладатель Кубка Ленинградской области

На стадионе «Локомотив» в городе Волхове прошли финальные игры Кубка Ленинградской области по футболу среди детско-юношеских команд.

Рубрики : Спорт     23 Oct 2020

Среди юношей до 15 лет победителем стала команда спортивной школы «Ленинградец», футболисты которой обыграли в финале ФК «Фаворит» из Выборга со счетом 4-2. Лучшими игроками были признаны Богдан Абрамов (СШ «Ленинградец») и Роман Еременко (ФК «Фаворит»).

Обладателями Кубка Ленинградской области по футболу среди юношей до 17 лет стала также команда из спортивной школы «Ленинградец», которая вырвала победу в финале соревнований у команды из ФСЦ «Волхов» со счетом 3-2. Лучшими игроками были признаны Владислав Косинов (СШ «Ленинградец») и Максим Гивак (ФСЦ «Волхов»).

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