«Ленинградец» – обладатель Кубка Ленинградской области

Среди юношей до 15 лет победителем стала команда спортивной школы «Ленинградец», футболисты которой обыграли в финале ФК «Фаворит» из Выборга со счетом 4-2. Лучшими игроками были признаны Богдан Абрамов (СШ «Ленинградец») и Роман Еременко (ФК «Фаворит»).

Обладателями Кубка Ленинградской области по футболу среди юношей до 17 лет стала также команда из спортивной школы «Ленинградец», которая вырвала победу в финале соревнований у команды из ФСЦ «Волхов» со счетом 3-2. Лучшими игроками были признаны Владислав Косинов (СШ «Ленинградец») и Максим Гивак (ФСЦ «Волхов»).