«Ленинградец» – обладатель Кубка Ленинградской области

Среди юношей до 15 лет победителем стала
команда спортивной школы «Ленинградец», футболисты которой обыграли в финале ФК
«Фаворит» из Выборга со счетом 4-2. Лучшими игроками были признаны Богдан
Абрамов (СШ «Ленинградец») и Роман Еременко (ФК «Фаворит»).
Обладателями Кубка Ленинградской области
по футболу среди юношей до 17 лет стала также команда из спортивной школы
«Ленинградец», которая вырвала победу в финале соревнований у команды из ФСЦ
«Волхов» со счетом 3-2. Лучшими игроками были признаны Владислав Косинов (СШ
«Ленинградец») и Максим Гивак (ФСЦ «Волхов»).