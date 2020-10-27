Новый джентельменский набор: кофе, носки, алкоголь

21-го октября, в два часа
дня, в полицию по телефону «02» поступило сообщение от директора «Пятерочки» в
Мариенбурге: похищен товар – кофе, носки, алкоголь. Через двадцать минут по
«02» позвонили из мариенбургского «Магнита»: там тоже произошла кража. Украли
то же самое: кофе, носки, алкоголь.
На место происшествия
прибыла следственно-оперативная группа. При просмотре записей камер видеонаблюдения
было установлено, что воры скрылись на автомашине ВАЗ-2115 синего цвета. Машину
объявили в розыск и спустя 15 минут синяя «Лада» была обнаружена в Гатчине на
проспекте 25-го Октября. Около машины находились четверо мужчин. Всех задержали
и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Задержанные –
судимые, в том числе за кражу. Все – неработающие. Трое – жители Нового Света,
один из Войсковиц. Возраст – от 21 до 36 лет. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.