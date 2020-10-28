Всё «золото» увезли в Гатчинский район

В турнире приняли участие
42 спортсмена из Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Подпорожского
районов и города Сосновый Бор.
Во время соревнований
воспитанники спортшколы «Ника» доказали, что хорошая техническая и физическая
подготовка даже в «чужих» стенах является основой успешного выступления. Из 43
участников первенства 10 теннисистов представляли спортшколу из Гатчинского
района, и все они попали на призовой пьедестал, забрав себе все первые места. В
этом огромная заслуга тренеров СШОР «Ника» Андрея и Александра Комовых. На этот
раз основные конкуренты сиверских спортсменов из Подпорожья и Всеволожска
довольствовались только серебром и бронзой.
Абсолютным победителем
турнира стал Даниил Кутев. В одиночном, парном (с Алексеем Дреслером) и
смешанном парном (с Екатериной Волненко) разрядах он завоевал золотые медали.
В одиночном разряде
юниорок победила юная 14-летняя Маргарита Михайлова из Сиверского, одолевшая в
финале свою землячку, первую сеянную по рейтингу на этих соревнованиях,
кандидата в мастера спорта Екатерину Волненко. Екатерине не хватило этой
победы, чтобы стать абсолютной чемпионкой среди юниорок, так как до одиночного
финала она победила в парном (с Татьяной Чикуновой) и смешанном парном (с
Даниилом Кутевым) разрядах.
Также на пьедестал
поднялись другие члены команды Гатчинского района: Екатерина Иванова, Всеволод
Мустаев, Янита Рамазанова, Александра Савоненко, Софья Щербинская и упомянутые
ранее Алексей Дреслер, Татьяна Чикунова.
Фото предоставлено организаторами