Всё «золото» увезли в Гатчинский район

В турнире приняли участие 42 спортсмена из Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Подпорожского районов и города Сосновый Бор.

Во время соревнований воспитанники спортшколы «Ника» доказали, что хорошая техническая и физическая подготовка даже в «чужих» стенах является основой успешного выступления. Из 43 участников первенства 10 теннисистов представляли спортшколу из Гатчинского района, и все они попали на призовой пьедестал, забрав себе все первые места. В этом огромная заслуга тренеров СШОР «Ника» Андрея и Александра Комовых. На этот раз основные конкуренты сиверских спортсменов из Подпорожья и Всеволожска довольствовались только серебром и бронзой.

Абсолютным победителем турнира стал Даниил Кутев. В одиночном, парном (с Алексеем Дреслером) и смешанном парном (с Екатериной Волненко) разрядах он завоевал золотые медали.

В одиночном разряде юниорок победила юная 14-летняя Маргарита Михайлова из Сиверского, одолевшая в финале свою землячку, первую сеянную по рейтингу на этих соревнованиях, кандидата в мастера спорта Екатерину Волненко. Екатерине не хватило этой победы, чтобы стать абсолютной чемпионкой среди юниорок, так как до одиночного финала она победила в парном (с Татьяной Чикуновой) и смешанном парном (с Даниилом Кутевым) разрядах.

Также на пьедестал поднялись другие члены команды Гатчинского района: Екатерина Иванова, Всеволод Мустаев, Янита Рамазанова, Александра Савоненко, Софья Щербинская и упомянутые ранее Алексей Дреслер, Татьяна Чикунова.

Фото предоставлено организаторами