Голосование за лучший видеоролик Фестиваля спорта «Ленинградская Лига – 2020»

Напомним, необходимо создать видеоролик/презентацию об участии команды в курсовке «Ленинградская Лига – 2020». Длительность ролика не более двух минут. Минимальные требования к содержанию ролика: обозначить команду с использованием названия района, включить девиз со словами ЗОЖ, ГТО, плавание, команда47, отобразить прошедшую в районе курсовку «Ленинградская Лига – 2020».

Голосование состоит из двух этапов:

1 этап - определение шестерки финалистов. Финалисты определяются по наибольшей сумме голосов в сети Вконтакте и поставленных «лайков» на YouTube канале Федерации.

2 этап - определение команды-победителя и призеров. Каждая команда-участница, через куратора проекта в муниципальном районе, наделяется правом распределения шестерки финалистов по местам с 1 по 6 на свое приоритетное решение! Распределение мест куратор Фестиваля высылает на электронную почту events@lenswimming.ru до 20 часов 2 ноября. По наименьшей сумме занятых мест определятся победитель и призеры интерактивной программы Фестиваля спорта "Ленинградская Лига - 2020"

Желаем удачи! Болеем за всех!

3 ноября в прямом эфире ЛенТВ24 будут подведены итоги Фестиваля спорта "Ленинградская Лига - 2020".

Фотоархив Фестиваль спорта "Ленинградская Лига-2020"

Проект реализуется на средства Гранта Губернатора Ленинградской области Комитета по печати Ленинградской области