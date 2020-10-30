Голосование за лучший видеоролик Фестиваля спорта «Ленинградская Лига – 2020»

Напомним, необходимо
создать видеоролик/презентацию об участии команды в курсовке «Ленинградская
Лига – 2020». Длительность ролика не более двух минут. Минимальные требования к
содержанию ролика: обозначить команду с использованием названия района,
включить девиз со словами ЗОЖ, ГТО, плавание, команда47, отобразить прошедшую в
районе курсовку «Ленинградская Лига – 2020».
Голосование состоит из
двух этапов:
1 этап - определение
шестерки финалистов. Финалисты определяются по наибольшей сумме голосов в сети
Вконтакте и поставленных «лайков» на YouTube канале Федерации.
2 этап - определение
команды-победителя и призеров. Каждая команда-участница, через куратора проекта
в муниципальном районе, наделяется правом распределения шестерки финалистов по
местам с 1 по 6 на свое приоритетное решение! Распределение мест куратор
Фестиваля высылает на электронную почту events@lenswimming.ru до 20 часов 2
ноября. По наименьшей сумме занятых мест определятся победитель и призеры
интерактивной программы Фестиваля спорта "Ленинградская Лига - 2020"
Желаем удачи! Болеем за
всех!
3 ноября в прямом эфире
ЛенТВ24 будут подведены итоги Фестиваля спорта "Ленинградская Лига -
2020".
Фотоархив Фестиваль
спорта "Ленинградская Лига-2020"
Проект реализуется на
средства Гранта Губернатора Ленинградской области Комитета по печати
Ленинградской области