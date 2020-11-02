Чтоб не подцепить паразита

Каждая туша – под ветеринарным контролем

Основная цель ветеринарно-санитарной экспертизы: оберегать людей от болезней, которые могут передаваться через мясные, молочные, рыбные и яичные продукты, животное сырье. Ветеринарный контроль обеспечивает высокое санитарное качество продуктов и сырья животного происхождения в процессе их первичной обработки, хранения и транспортировки; контролирует качество поступающих в продажу на рынок продуктов; не допускает распространения через продукты животноводства инфекционных и инвазионных болезней.

Поскольку на продовольственных рынках торгуют частники, для обеспечения выпуска в продажу качественных и безопасных продуктов работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Без заключения ветеринарного врача ни одна единица животноводческой продукции не попадет в реализацию.

Ветеринарные специалисты, обслуживающие места убоя животных, несут ответственность за выпуск доброкачественного мяса и мясопродуктов. Следят за соблюдением ветеринарно-санитарных правил и состоянием убойных предприятий, проводят экспертизу продуктов убоя и в необходимых случаях принимают меры по их обеззараживанию или утилизации.

Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат туши и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных. Обязательно проверяются ветеринарные справки и свидетельства. После этого проводится экспертиза туши. В ветеринарно-санитарной экспертизе применяется несколько методов: органолептические, физико-химические, биохимические, бактериологические. Свиные туши обязательно проверяются на трихинеллез.

Трихинеллёз

Трихинеллёз – опаснейшее гельминтозное заболевание как человека, так и животных, нередко сопровождающееся летальным исходом. Трихинеллез вызывается трихинеллами – очень мелкими круглыми нитевидными червями. Человек и животные заражаются при употреблении в пищу пораженного мяса, содержащего живые инкапсулированные личинки. Трихинеллы, попадая в кишечник живут около 5-6 недель. Каждая самка за этот срок выделяет несколько тысяч живых личинок, которые проникают в общий ток крови, разносятся по всему организму и внедряются в поперечнополосатую мускулатуру.

Во время созревания личинок у человека проявляются аллергические реакции: отек лица, повышение температуры до 38-40°С, боли в мышцах. Тяжесть заболевания трихинеллезом зависит от количества личинок, попавших в организм. Смертельная доза для человека – 5 личинок на 1 кг массы тела больного.

Трихинеллез поражает многие виды домашних и диких животных. Заболевание очень опасное, поэтому всем, кто занимается охотой или использует мясо диких животных, стоит быть очень осторожными. В обязательном порядке необходимо проводить исследование всех туш кабанов. При обнаружении хотя бы одной личинки трихинелл вся туша подлежит уничтожению, не допускается даже промышленная переработка, так как трихинеллы устойчивы к термической обработке.

Специалисты государственной ветеринарной службы Гатчинского района проводят исследования на трихинеллез каждой туши свиньи, поступившей на убойный пункт. На 1 октября было проведено 61940 исследований.

Охотникам, добывающим кабана, рекомендовано исследовать на трихинеллез 100% всех туш.

Цистицеркоз, он же финноз

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы свиней и крупного рогатого скота в обязательном порядке осматриваются жевательные мышцы, чтобы исключить цистицеркоз. Финноз (цистицеркоз) – это паразитарное заболевание, общее для человека и животных. Возбудитель заболевания – свиной или бычий цепень. Взрослые паразиты живут в кишечнике основного хозяина – человека – до 10 лет, прикрепляясь к стенке кишечника специальными крючьями и присосками, отравляя организм продуктами своей жизнедеятельности и травмируя слизистую оболочку кишечника. Длина паразитов может достигать 12 метров. Больной финнозом человек ежедневно выделяет с фекальными массами до 150 тысяч яиц паразита. Заражение происходит при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса, котлет, строганины, а также слабосоленого сала с прожилками мяса.

Описторхоз

Инвазионная болезнь рыб – такая как описторхоз, поражает печень, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы. Возбудителем описторхоза являются личинки кошачьей двуустки, имеющей достаточно малые размеры – 0,2-0,3 мм, поэтому обнаружить их невооруженным глазом практически невозможно. При исследовании рыбы на описторхоз готовят срезы мышечной ткани, раздавливают их в компрессориуме и просматривают под малым увеличением микроскопа. Использовать для пищевых целей зараженную рыбу без соответствующей обработки запрещается.

Для обеспечения современного уровня биологической и пищевой безопасности разработан комплекс компьютерных программ. Одной из таких программ является информационная система «Меркурий», которая позволяет оформлять ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде. При оформлении производственного ветеринарного документа вносятся сведения о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме. При помощи данной программы можно проследить всю продукцию на пути ее следования – от производства до потребителя. Так как в информационной системе «Меркурий» пользователи взаимодействуют с помощью интернета, актуальная информация всегда доступна.

Обращаем вниманием читателя, что продукция, приобретенная в местах несанкционированной торговли, не проходит ветеринарно-санитарной экспертизы. А это значит, что гарантировать качество и безопасность этой рыбы или мяса невозможно.

ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района»

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