Чтоб не подцепить паразита

Каждая
туша – под ветеринарным контролем
Основная цель
ветеринарно-санитарной экспертизы: оберегать людей от болезней, которые могут
передаваться через мясные, молочные, рыбные и яичные продукты, животное сырье.
Ветеринарный контроль обеспечивает высокое санитарное качество продуктов и
сырья животного происхождения в процессе их первичной обработки, хранения и
транспортировки; контролирует качество поступающих в продажу на рынок продуктов;
не допускает распространения через продукты животноводства инфекционных и
инвазионных болезней.
Поскольку на
продовольственных рынках торгуют частники, для обеспечения выпуска в продажу
качественных и безопасных продуктов работают лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы. Без заключения ветеринарного врача ни одна единица животноводческой
продукции не попадет в реализацию.
Ветеринарные специалисты,
обслуживающие места убоя животных, несут ответственность за выпуск
доброкачественного мяса и мясопродуктов. Следят за соблюдением
ветеринарно-санитарных правил и состоянием убойных предприятий, проводят
экспертизу продуктов убоя и в необходимых случаях принимают меры по их
обеззараживанию или утилизации.
Ветеринарно-санитарной
экспертизе подлежат туши и субпродукты всех видов сельскохозяйственных
животных. Обязательно проверяются ветеринарные справки и свидетельства. После
этого проводится экспертиза туши. В ветеринарно-санитарной экспертизе
применяется несколько методов: органолептические, физико-химические,
биохимические, бактериологические. Свиные туши обязательно проверяются на
трихинеллез.
Трихинеллёз
Трихинеллёз – опаснейшее
гельминтозное заболевание как человека, так и животных, нередко
сопровождающееся летальным исходом. Трихинеллез вызывается трихинеллами – очень
мелкими круглыми нитевидными червями. Человек и животные заражаются при
употреблении в пищу пораженного мяса, содержащего живые инкапсулированные
личинки. Трихинеллы, попадая в кишечник живут около 5-6 недель. Каждая самка за
этот срок выделяет несколько тысяч живых личинок, которые проникают в общий ток
крови, разносятся по всему организму и внедряются в поперечнополосатую
мускулатуру.
Во время созревания
личинок у человека проявляются аллергические реакции: отек лица, повышение
температуры до 38-40°С, боли в мышцах. Тяжесть заболевания трихинеллезом
зависит от количества личинок, попавших в организм. Смертельная доза для
человека – 5 личинок на 1 кг массы тела больного.
Трихинеллез поражает
многие виды домашних и диких животных. Заболевание очень опасное, поэтому всем,
кто занимается охотой или использует мясо диких животных, стоит быть очень
осторожными. В обязательном порядке необходимо проводить исследование всех туш
кабанов. При обнаружении хотя бы одной личинки трихинелл вся туша подлежит
уничтожению, не допускается даже промышленная переработка, так как трихинеллы
устойчивы к термической обработке.
Специалисты
государственной ветеринарной службы Гатчинского района проводят исследования на
трихинеллез каждой туши свиньи, поступившей на убойный пункт. На 1 октября было
проведено 61940 исследований.
Охотникам, добывающим
кабана, рекомендовано исследовать на трихинеллез 100% всех туш.
Цистицеркоз,
он же финноз
При проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы свиней и крупного рогатого скота в
обязательном порядке осматриваются жевательные мышцы, чтобы исключить
цистицеркоз. Финноз (цистицеркоз) – это паразитарное заболевание, общее для
человека и животных. Возбудитель заболевания – свиной или бычий цепень.
Взрослые паразиты живут в кишечнике основного хозяина – человека – до 10 лет,
прикрепляясь к стенке кишечника специальными крючьями и присосками, отравляя
организм продуктами своей жизнедеятельности и травмируя слизистую оболочку
кишечника. Длина паразитов может достигать 12 метров. Больной финнозом человек
ежедневно выделяет с фекальными массами до 150 тысяч яиц паразита. Заражение
происходит при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса,
котлет, строганины, а также слабосоленого сала с прожилками мяса.
Описторхоз
Инвазионная болезнь рыб –
такая как описторхоз, поражает печень, желчный пузырь и протоки поджелудочной
железы. Возбудителем описторхоза являются личинки кошачьей двуустки, имеющей
достаточно малые размеры – 0,2-0,3 мм, поэтому обнаружить их невооруженным
глазом практически невозможно. При исследовании рыбы на описторхоз готовят
срезы мышечной ткани, раздавливают их в компрессориуме и просматривают под
малым увеличением микроскопа. Использовать для пищевых целей зараженную рыбу
без соответствующей обработки запрещается.
Для обеспечения
современного уровня биологической и пищевой безопасности разработан комплекс
компьютерных программ. Одной из таких программ является информационная система
«Меркурий», которая позволяет оформлять ветеринарные сопроводительные документы
в электронном виде. При оформлении производственного ветеринарного документа
вносятся сведения о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе в полном
объеме. При помощи данной программы можно проследить всю продукцию на пути ее
следования – от производства до потребителя. Так как в информационной системе
«Меркурий» пользователи взаимодействуют с помощью интернета, актуальная
информация всегда доступна.
Обращаем вниманием
читателя, что продукция, приобретенная в местах несанкционированной торговли,
не проходит ветеринарно-санитарной экспертизы. А это значит, что гарантировать
качество и безопасность этой рыбы или мяса невозможно.
ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского
района»
Фото pixabay.com