Стадион еще не открыт, но уже шумит

«Бесконечные громадные машины с песком, заезжающие на территорию стадиона и с грохотом разгружающиеся при помощи экскаватора. Шум стоит всю ночь, даже стеклопакеты не защищают от этого шума. Это нарушает закон «о тишине» и мешает нам спокойно отдыхать», - сказано в письме.

Мы обратились в администрацию Гатчинского района, где получили следующий ответ:

«Между администрацией Гатчинского района и ООО «Технострой» заключен муниципальный контракт по реконструкции стадиона «Спартак». В связи с тем, что работы производились после 23.00 и повлекли за собой нарушение тишины и покоя жителей ближайших жилых домов, в администрации Гатчинского района была составлена и направлена претензия в адрес генерального директора компании «Технострой» из-за нарушения статьи 2.6 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47 «Об административных правонарушениях», где сказано, что нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 07.00 в будние дни, с 22.00 до 10.00 в выходные и нерабочие праздничные дни влечет наложение административного штрафа на граждан».

Напомним, что нарушение закона № 47 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1000 рублей, на должностных лиц – от 2000 рублей до 5000 рублей, на юридических лиц – от 10 000 рублей до 15 000 рублей. Повторное в течение года совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 2000 рублей, на должностных лиц – от 5000 рублей до 7000 рублей, на юридических лиц – от 15 000 рублей до 20 000 рублей.

Надеемся, что жителям улицы Хохлова в районе стадиона «Спартак» больше не будут мешать спать по ночам.