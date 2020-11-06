Стадион еще не открыт, но уже шумит

«Бесконечные
громадные машины с песком, заезжающие на территорию стадиона и с грохотом
разгружающиеся при помощи экскаватора. Шум стоит всю ночь, даже стеклопакеты не
защищают от этого шума. Это нарушает закон «о тишине» и мешает нам спокойно
отдыхать», - сказано в письме.
Мы обратились в
администрацию Гатчинского района, где получили следующий ответ:
«Между
администрацией Гатчинского района и ООО «Технострой» заключен муниципальный
контракт по реконструкции стадиона «Спартак». В связи с тем, что работы
производились после 23.00 и повлекли за собой нарушение тишины и покоя жителей
ближайших жилых домов, в администрации Гатчинского района была составлена и
направлена претензия в адрес генерального директора компании «Технострой» из-за
нарушения статьи 2.6 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47
«Об административных правонарушениях», где сказано, что нарушение тишины и
покоя граждан в период с 23.00 до 07.00 в будние дни, с 22.00 до 10.00 в
выходные и нерабочие праздничные дни влечет наложение административного штрафа
на граждан».
Напомним,
что нарушение закона № 47 влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 500 рублей до 1000 рублей, на должностных лиц – от 2000 рублей до 5000
рублей, на юридических лиц – от 10 000 рублей до 15 000 рублей. Повторное в
течение года совершение правонарушения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 2000 рублей, на должностных лиц –
от 5000 рублей до 7000 рублей, на юридических лиц – от 15 000 рублей до 20 000
рублей.
Надеемся,
что жителям улицы Хохлова в районе стадиона «Спартак» больше не будут мешать
спать по ночам.