Легковерие ценой в 2 миллиона

5-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 46-летняя жительница Гатчины – индивидуальный предприниматель. Ей в течение дня названивала неизвестная, которая представилась сотрудницей банка по имени Екатерина. «Сотрудница» заявила, что со счета предпринимательницы мошенники пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить капитал, необходимо перевести в ячейку безопасности все имеющиеся средства.

Владелица счета послушно перевела через онлайн банк на указанный злоумышленниками счет 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».