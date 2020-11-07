Легковерие ценой в 2 миллиона

Легковерие ценой в 2 миллиона

Предпринимательница из Гатчины перевела мошенникам два миллиона рублей. Потом подумала – и пошла в полицию.

Рубрики : Криминал     07 Nov 2020

5-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 46-летняя жительница Гатчины – индивидуальный предприниматель. Ей в течение дня названивала неизвестная, которая представилась сотрудницей банка по имени Екатерина. «Сотрудница» заявила, что со счета предпринимательницы мошенники пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить капитал, необходимо перевести в ячейку безопасности все имеющиеся средства.

Владелица счета послушно перевела через онлайн банк на указанный злоумышленниками счет 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».  


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