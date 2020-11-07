Легковерие ценой в 2 миллиона

5-го ноября в
дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 46-летняя
жительница Гатчины – индивидуальный предприниматель. Ей в течение дня
названивала неизвестная, которая представилась сотрудницей банка по имени
Екатерина. «Сотрудница» заявила, что со счета предпринимательницы мошенники
пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить капитал, необходимо перевести в ячейку
безопасности все имеющиеся средства.
Владелица счета
послушно перевела через онлайн банк на указанный злоумышленниками счет 2
миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо
крупном размере».