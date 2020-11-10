«Оскар здравоохранения» врача-невролога Ольги Родичевой

«Оскар здравоохранения» - ежегодный закрытый конкурс среди врачей, который призван выявлять лучших специалистов отрасли, чтобы повысить значимость профессии, подчеркнуть важность врача в системе здравоохранения РФ. Претендентами на победу в этом конкурсе становятся врачи с максимальной активностью на профессиональном сайте «Доктор на работе», который объединяет свыше 500 тысяч врачей из России и не только. В качестве активности оргкомитетом оцениваются создаваемые публикации, комментарии и рекомендации публикаций и комментариев.

Именно коллеги выбирают лучших в своей профессии. Для каждого региона РФ формируется свой список претендентов по специальностям. В регионе, в котором проводится голосование, на каждую врачебную специальность отбираются 10 докторов. Всем врачам из данного региона предлагается выбрать самого достойного из предложенных кандидатов. По итогам голосования определяется победитель, которому вручается памятный диплом.

Один из основателей платформы «Доктор на работе», Станислав Сажин, говоря о премии «Оскар в здравоохранении», отметил: «Уровень профессионализма и компетенции врача могут оценить только коллеги-врачи. Ценность нашей премии — в признании авторитета доктора другими докторами, а не пациентами и не чиновниками».

Как сообщается пресс-служба Гатчинской КМБ, на имя главного врача Константина Харитоненко пришло Благодарственное письмо за подписью Станислава Сажина за поддержку и обеспечение профессионального роста сотрудников Гатчинской больницы.

Мы поздравляем Ольгу Гавриловну Родичеву с заслуженным признанием коллег!

Фото с личной страницы Ольги Родичевой