Самоуправство газовщиков

После публикаций в средствах массовой информации сведений об приостановлении подачи газа в жилых домах прокуратурой была проведена проверка исполнения ресурсоснабжающей организацией требований законодательства о газоснабжении, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, установлено, что в октябре 2020 года неоднократно производились приостановления подачи газа в четырех многоквартирных домах, расположенных на территории г. Гатчина. Поводом для таких действий послужил тот факт, что некоторые собственники квартир не заключили договоры о техническом обслуживании газового оборудования. Подача газа была приостановлена в 107 квартирах, при этом в ходе проверки установлено, что собственники 77 на момент приостановления подачи газа имели заключенный договор о техническом обслуживании оборудования.

В отсутствие технической возможности отключить от снабжения газом граждан, не заключивших договоры, отдельно от добросовестных абонентов, поставщик обязан восстановить газоснабжение жилых помещений.

Указанные действия повлекли нарушение прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, вызвало широкий общественный резонанс, получивший огласку в средствах массовой информации.

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес руководителя ресурсоснабжающей организацией внесено представление, в отношении директора филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), которые в настоящее время находятся на рассмотрении.