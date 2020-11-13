Он с ними пил, потом бил, грабил и насиловал

Первый раз житель Прибытково Станислав У. сел в 2009-м, когда ему было 19: за несколько грабежей, разбоев, кражу и угоны. Отсидел, без малого, семь лет. В 2015 вышел, в 2016 сел опять на пару лет за кражу с незаконным проникновением и угон. Из колонии строгого режима освободился, отбыв срок, в мае 2018-го и в декабре уже совершил новое преступление. В итоге в начале 2019-го снова оказался под стражей в качестве обвиняемого по четырем статьям Уголовного кодекса. На этот раз к традиционным для него имущественным преступлениям прибавилось изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера.

Сначала Станислав У. обокрал инвалида. В декабре вечером пришел к малознакомому односельчанину и попросил 500 рублей в долг. Хозяин – инвалид – потребовал в залог паспорт. Через полчаса молодой человек принес паспорт и попросил взаймы уже тысячу, обещав отдать на следующий день. Утром следующего дня он пришел пьяный за своим паспортом. Денег не принес. Пока хозяин, тяжело передвигаясь, дошел от кухни до комнаты, визитера и след простыл. Вместе с ним исчез и кошелек с деньгами.

К концу декабря гражданин У. свою виновность усугубил. В девять вечера возле магазина в поселке Кобринское познакомился с девушкой и предложил вместе выпить, честно признавшись, что уже пьян. Девушка согласилась. Кавалер купил две бутылки виски по пол-литра, мандарины, роллы, салат из корейской морковки, и они устроили дома у девушки пир горой. Ели, пили, разговаривали и выпили литр виски на двоих. В три часа ночи Станислав захотел выпить еще: полез в холодильник, достал бутылку вина, открыл и стал наливать. Хозяйка была против – эту бутылку она припасла на Новый год. Молодой человек не послушался и выпил бокал. Возмущение девушки привело его в ярость, и он потребовал, чтобы она сняла и отдала ему сережки, иначе он отрежет ей уши вместе с серьгами. Девушка отказалась. Тогда он взял со стола стакан и с силой ударил ее по лицу. Стакан разбился, поранив лицо. Девушка начала кричать, звать на помощь, а собутыльник принялся бить ее кулаками и ногами в ботинках. Она упала, он продолжал бить. Когда перестал, девушка выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей. Вызвали «скорую», но злоумышленник не уходил. Он с силой ударил ее ногой лицо, отчего девушка упала на кровать, съехала на пол и потеряла сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что золотые серьги из ушей пропали, на правом ухе порвана мочка – преступник просто вырвал серьгу. А из косметички на комоде исчез золотой крестик на цепочке.

Девушку доставили в больницу, верхнюю губу пришлось зашивать. Как установила впоследствии судебно-медицинская экспертиза, пострадавшая получила повреждения в виде перелома костей лицевого черепа: носа, стенок ячеек решетчатой кости, верхнечелюстных пазух с кровоизлияниями. Данные повреждения сопряжены с длительным расстройством здоровья и квалифицируются как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Серьги грабитель оставил в залог у знакомого, когда в очередной раз занимал деньги.

Дальше – больше. Пребывание на свободе не пошло на пользу уголовнику. В середине января Станислав встретился с приятелем и его подружкой, втроем они выпили две коробки вина, покурили гашиша, вечером снова встретились и продолжили выпивать. Пьяный и обкуренный Станислав пошел с девушкой распивать вино на вокзале в Прибытково. Тут он заметил у нее на руке кольцо и сразу перешел к решительным действиям. Ни с того, ни с сего ударил кулаком в лицо, девушка упала на ступеньки вокзала, и он продолжил ее бить и спрашивать: «Где твои сережки?». Сережек на девушке не оказалось, и злоумышленник стал требовать кольцо. Она послушалась, но кольцо никак не снималось. Он стал срывать кольцо сам – не вышло. Тогда Станислав укусил ее за руку, угрожая, что, если она не снимет кольцо, он откусит ей палец. Девушка намочила палец снегом и сняла кольцо. В это время грабитель выворачивал ей мизинец левой руки, чтоб быстрей снимала. Девушка предлагала забрать у нее телефон, деньги, только чтобы он ее не бил, но преступник не отреагировал.

Потом он начал задирать ей пуховик, пытался расстегнуть джинсы. На все вопросы ничего не отвечал и только мычал, как животное. Поблизости никого не было, стемнело, вокзальная касса была закрыта. По словам потерпевшей, она боялась за свою жизнь, и сопротивление ее было сломлено. Преступник схватил ее за капюшон и затащил в помещение вокзала. Таскал за волосы по полу, кричал, чтоб быстрее раздевалась. Станислав изнасиловал свою жертву сначала на вокзале, потом у себя дома, куда он привел ее под страхом побоев. Вырваться, убежать, позвать на помощь у девушки не получилось – на улице им не встретилось ни души.

Дома преступник объявил, что она пойдет домой в десять вечера, и сел спокойно чистить картошку. На телефонные звонки отвечать не разрешал. В десять она ушла – с кровоподтеками и ссадинами на лице и в испачканной кровью одежде, рассказала обо всем знакомым, и те позвонили в полицию.

Полицейские приехали, опросили потерпевшую и свидетелей и в ту же ночь задержали преступника. Гражданин У. достал из кармана брюк похищенное кольцо и заявил, что у них все произошло по обоюдному согласию. Однако версия про «согласие» плохо согласовалась с заключением из «Первого меда», куда потерпевшая была доставлена на следующий день с переломом скуловой кости, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой и помещена на отделение челюстно-лицевой хирургии.

Станислава У. заключили под стражу. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: вменили кражу денег у инвалида, два разбойных нападения на девушек, изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера. Свидетели дали показания, обличающие преступника.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности каждого деяния подсудимого. Рецидив преступлений тоже сыграл свою роль.

Участковый охарактеризовал обвиняемого как лицо, на которое неоднократно поступали жалобы от жителей, а жизненный опыт гражданин У. приобрел преимущественно в местах лишения свободы и к своим тридцати годам сформировался как устойчивая асоциальная личность. При этом, по заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, он никаким психическим расстройством не страдает. Обнаруживает опийную зависимость средней стадии и нуждается в лечении от наркомании. Кстати говоря, где-то есть счастливица, являющаяся законной супругой подсудимого: гражданин У. женат.

Суд постановил частично удовлетворить иск потерпевшего, у которого обвиняемый украл деньги из кошелька – 4700 рублей. Потерпевшая, у которой преступник вырвал серьги из ушей и украл крестик с цепочкой, заявила гражданские иски в счет возмещения морального и материального вреда. Суд счел необходимым удовлетворить требования частично и постановил взыскать с подсудимого, в общей сложности, 58 тысяч рублей.

Гатчинский городской суд признал Станислава У., со средним специальным образованием, официально не трудоустроенного, виновным по всем статьям. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний грабителю-насильнику дали восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



