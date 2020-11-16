Егор Холкин снова на пьедестале почёта

Егор Холкин снова на пьедестале почёта

Гатчинский спортсмен Егор Холкин завоевал серебряную медаль на Первенстве Европы по бадминтону среди юниоров до 19 лет.

Рубрики : Спорт     16 Nov 2020

В мужской парной категории Егор уступил лишь спортсменам из Дании.

Егор Холкин — учащийся гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского. Ранее на командном Первенстве Европы по бадминтону до 19 лет он в составе сборной команды России завоевал бронзовую медаль. «Серебряная медаль Егора стала очередным отличным показателем успешной работы федерации бадминтона Ленинградской области», — отметили в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Напомним, что Первенство Европы по бадминтону на днях завершилось в Финляндии.

 

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