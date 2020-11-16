Егор Холкин снова на пьедестале почёта

В мужской парной
категории Егор уступил лишь спортсменам из Дании.
Егор Холкин — учащийся
гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского. Ранее на командном
Первенстве Европы по бадминтону до 19 лет он в составе сборной команды России
завоевал бронзовую медаль. «Серебряная медаль Егора стала очередным отличным
показателем успешной работы федерации бадминтона Ленинградской области», —
отметили в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.
Напомним, что
Первенство Европы по бадминтону на днях завершилось в Финляндии.