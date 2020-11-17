Социальные проекты музеев Гатчинского района

Группа экскурсоводов со всей Ленинградской области прибыла в Гатчину 6 ноября. После небольшой экскурсии по городу гости направились в музей «Дачная столица» в поселке Сиверский.

Проекты социального туризма, которые реализуются в Гатчинском районе, представил слушателям курсов руководитель культурно-выставочного центра (КВЦ) «Дачная столица» Константин Иванисенко. Напомним, в состав КВЦ входят два музея - «Дачная столица» в поселке Сиверский и музей Красногвардейского укрепрайона в поселке Новый Свет.

Об активном социальном сотрудничестве с разными организациями Сиверского поселения рассказал методист музея «Дачная столица» Рашид Ганцев. Это и специальные мероприятия для ребят из коррекционной школы-интерната, и экскурсии для студентов из техникума-интерната для бухгалтеров. Также «Дачная столица» сотрудничает с некоммерческой организацией «Планета добра», которая занимается организацией досуга для пожилых людей.

Главным социокультурным проектом военно-исторического музея «Красногвардейский укрепрайон» в Новом Свете стала программа «Знамя нужно живым». Как рассказала заведующий сектора «Красногвардейский укрепрайон» Татьяна Севастьянова, сейчас идёт работа по реставрации ополченского знамени, найденного поисковиками в начале 2000-х годов. Проект реализуется на народные деньги.

- Для нас, как и для другого любого музея, очень важно взаимодействие с разными группами населения, - отметила Татьяна Севастьянова. - Приоритетом для нас в этой области является молодёжь. Мы работаем с молодёжным волонтерским движением, со школьниками, организуя для них выездные уроки мужества вместе с Гатчинским военно-историческим клубом. Не забываем мы и о ветеранах. С нами очень плотно сотрудничает совет ветеранов Гатчинского района и ветеранская организация МВД, которые также подключились к реставрации ополченского знамени. Мы целенаправленно работаем с родственниками людей, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны на нашей земле, собираем информацию о героях, совершивших подвиг самопожертвования. Также мы сотрудничаем с представителями войсковых частей, которые расположены на территории Гатчинского района. Одна из последних и самых интересных наших программ — это мероприятия по родам войск с участием реконструкторов.

О социальной работе Гатчинского информационно-туристского центра (ИТЦ) рассказала его директор Ирина Лидзарь.

- Наше главное муниципальное задание – это и есть социальная услуга, - отметила Ирина Михайловна. - Речь идет об информационно-туристской услуге, которая оказывается совершенно бесплатно на территории всего Гатчинского района. В рамках этого муниципального задания можно получить информацию о достопримечательностях Гатчины и Гатчинского района.

В рамках семинара для слушателей курсов в музее «Дачная столица» прошла презентация справочника-путеводителя «Святыни Гатчинской земли». Издание подготовлено Гатчинским информационно-туристским центром. В справочнике предоставлена краткая информация о храмах Гатчинского района, истории их строительства, хранящихся в них святынях, о святых и праведниках нашей земли. Справочник был издан в издательстве «Инкери», которое специализируется на исторической и краеведческой литературе.

Как говорит Ирина Лидзарь, тема гатчинских святынь оказалась очень востребованной среди жителей и гостей Гатчинского района. Одной из главных задач информационно-туристского центра при подготовке этого издания стало не только дать информацию, но и сделать ее доступной. Такое издание может себе позволить практически каждый.

Кстати, для тех, кто хотел бы более подробно ознакомиться с историей гатчинских святынь, мы рекомендуем книгу Андрея Бурлакова «Святые места Гатчинской земли. Храмы и монастыри XV-XVIII веков». Андрей Вячеславович Бурлаков - гатчинский краевед, историк и пушкиновед, создатель нескольких музейных экспозиций, автор и составитель более двадцати книг и сборников, посвященных истории родного края. Книга «Святые места гатчинской земли. Храмы и монастыри XV-XVIII веков» была издана в 2016 году на средства автора и при спонсорской поддержке. Это издание — результат многолетней работы автора. Она открывает серию изданий, посвященных духовным доминантам отечественной истории.

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