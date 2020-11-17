Социальные проекты музеев Гатчинского района

Группа экскурсоводов со всей Ленинградской области
прибыла в Гатчину 6 ноября. После небольшой экскурсии по городу гости
направились в музей «Дачная столица» в поселке Сиверский.
Проекты социального туризма, которые реализуются в
Гатчинском районе, представил слушателям курсов руководитель
культурно-выставочного центра (КВЦ) «Дачная столица» Константин Иванисенко.
Напомним, в состав КВЦ входят два музея - «Дачная столица» в поселке Сиверский
и музей Красногвардейского укрепрайона в поселке Новый Свет.
Об активном социальном сотрудничестве с
разными организациями Сиверского поселения рассказал методист музея «Дачная
столица» Рашид Ганцев. Это и специальные мероприятия для ребят из
коррекционной школы-интерната, и экскурсии для студентов из техникума-интерната
для бухгалтеров. Также «Дачная столица» сотрудничает с некоммерческой
организацией «Планета добра», которая занимается организацией досуга для
пожилых людей.
Главным социокультурным проектом военно-исторического
музея «Красногвардейский укрепрайон» в Новом Свете стала программа «Знамя нужно
живым». Как рассказала заведующий сектора «Красногвардейский укрепрайон»
Татьяна Севастьянова, сейчас идёт работа по реставрации ополченского знамени,
найденного поисковиками в начале 2000-х годов. Проект реализуется на народные
деньги.
- Для нас, как и для другого любого музея, очень важно
взаимодействие с разными группами населения, - отметила Татьяна Севастьянова. -
Приоритетом для нас в этой области является молодёжь. Мы работаем с молодёжным
волонтерским движением, со школьниками, организуя для них выездные уроки
мужества вместе с Гатчинским военно-историческим клубом. Не забываем мы и о
ветеранах. С нами очень плотно сотрудничает совет ветеранов Гатчинского района
и ветеранская организация МВД, которые также подключились к реставрации
ополченского знамени. Мы целенаправленно работаем с родственниками людей,
воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны на нашей земле,
собираем информацию о героях, совершивших подвиг самопожертвования. Также мы
сотрудничаем с представителями войсковых частей, которые расположены на
территории Гатчинского района. Одна из последних и самых интересных наших
программ — это мероприятия по родам войск с участием реконструкторов.
О социальной работе Гатчинского
информационно-туристского центра (ИТЦ) рассказала его директор Ирина Лидзарь.
- Наше главное муниципальное задание – это и есть
социальная услуга, - отметила Ирина Михайловна. - Речь идет об
информационно-туристской услуге, которая оказывается совершенно бесплатно на
территории всего Гатчинского района. В рамках этого муниципального задания
можно получить информацию о достопримечательностях Гатчины и Гатчинского
района.
В рамках семинара для слушателей курсов в
музее «Дачная столица» прошла презентация справочника-путеводителя «Святыни
Гатчинской земли». Издание
подготовлено Гатчинским информационно-туристским центром. В справочнике
предоставлена краткая информация о храмах Гатчинского района, истории их
строительства, хранящихся в них святынях, о святых и праведниках нашей земли.
Справочник был издан в издательстве «Инкери», которое специализируется на
исторической и краеведческой литературе.
Как говорит Ирина Лидзарь, тема гатчинских святынь
оказалась очень востребованной среди жителей и гостей Гатчинского района. Одной
из главных задач информационно-туристского центра при подготовке этого издания
стало не только дать информацию, но и сделать ее доступной. Такое издание может
себе позволить практически каждый.
Кстати, для тех, кто хотел бы более
подробно ознакомиться с историей гатчинских святынь, мы рекомендуем книгу
Андрея Бурлакова «Святые места Гатчинской земли. Храмы и монастыри XV-XVIII
веков».
Андрей Вячеславович Бурлаков - гатчинский краевед, историк и пушкиновед,
создатель нескольких музейных экспозиций, автор и составитель более двадцати
книг и сборников, посвященных истории родного края. Книга «Святые места
гатчинской земли. Храмы и монастыри XV-XVIII веков» была издана в 2016 году на
средства автора и при спонсорской поддержке. Это издание — результат
многолетней работы автора. Она открывает серию изданий, посвященных духовным
доминантам отечественной истории.
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