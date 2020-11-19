В Коммунаре задержали находившегося в розыске гражданина

В 16:00 по данному адресу прибыли наряд вневедомственной охраны и сотрудник территориального отдела полиции, которые установили, что между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина начал вести себя агрессивно.

Конфликт был пресечен, а гражданка не стала обращаться с заявлением о противоправных действиях со стороны сожителя. Однако при проверке сотрудники Росгвардии и полиции установили, что данный гражданин находится в федеральном розыске за преступление, предусмотренное статьей 158 (кража) УК РФ, после чего он был задержан и передан сотрудникам 104 отдела полиции.

Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»