В Коммунаре задержали находившегося в розыске гражданина

В Коммунаре задержали находившегося в розыске гражданина

17 ноября в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе в городе Коммунар происходит конфликт и слышны женские крики.

Рубрики : Криминал     19 Nov 2020

В 16:00 по данному адресу прибыли наряд вневедомственной охраны и сотрудник территориального отдела полиции, которые установили, что между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина начал вести себя агрессивно.

 Конфликт был пресечен, а гражданка не стала обращаться с заявлением о противоправных действиях со стороны сожителя. Однако при проверке сотрудники Росгвардии и полиции установили, что данный гражданин находится в федеральном розыске за преступление, предусмотренное статьей 158 (кража) УК РФ, после чего он был задержан и передан сотрудникам 104 отдела полиции.

Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

 

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