В Коммунаре задержали находившегося в розыске гражданина

В 16:00 по
данному адресу прибыли наряд вневедомственной охраны и сотрудник
территориального отдела полиции, которые установили, что между сожителями
произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина начал вести себя агрессивно.
Конфликт был пресечен, а гражданка не стала
обращаться с заявлением о противоправных действиях со стороны сожителя. Однако
при проверке сотрудники Росгвардии и полиции установили, что данный гражданин
находится в федеральном розыске за преступление, предусмотренное статьей 158
(кража) УК РФ, после чего он был задержан и передан сотрудникам 104 отдела
полиции.
Пресс-служба ФГКУ
«УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»