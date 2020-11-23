30 лет в Ленобласти не строились общежития

Губернатор посетил Елизаветино, где строится общежитие для студентов агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Строительная готовность пятиэтажного здания – 72%. Здание полностью подведено под крышу, ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство. Строительно-монтажные работы идут с опережением графика. В следующем году запланирован ввод объекта в эксплуатацию.

Общежитие соединяется с учебным корпусом теплым переходом. На первом этаже здания будет располагаться актовый зал, игровая комната с настольным теннисом и домашним кинотеатром. Каждый жилой блок рассчитан на две комнаты, в каждой комнате – не больше двух проживающих и вся необходимая мебель – кровати, тумбочки, шкафы и письменные столы со стульями. Удобства – не «на этаже», как раньше, а в каждом блоке, то есть один душ и туалет на четверых. Несколько больших общих кухонь.

Общежитие в Елизаветино рассчитано на 200 мест. По словам сотрудников факультета, этого достаточно. Сейчас на агропромышленном факультете ГИЭФПТ учится 270 человек. Иногородние ездят, но это неудобно. «У нас учатся только жители близлежащих населенных пунктов, а мы бы хотели, чтобы со всей Ленинградской области приезжали те, кто хочет профессионально заниматься сельским хозяйством», – говорят сотрудники факультета.

Строительство общежития ведется по программе «Современное образование Ленинградской области» и финансируется за счет средств областного бюджета. Цена госконтракта – 264,7 млн рублей.

Губернатор зашел внутрь недостроенного здания, поднялся наверх, осмотрел помещения. Одобрив ход строительства и будущие бытовые условия, Александр Дрозденко заметил, что и учебно-практическую базу необходимо совершенствовать:

- Надо поставлять современные трактора. Чтобы ребята учились на современной технике. На последней «АгроРуси» прошлой осенью я заглянул в кабину трактора – там есть чему поучиться! Мало уметь крутить руль и выжимать сцепление: в этом тракторе – масса всего для работы с современными сельскохозяйственными приспособлениями. Этим надо уметь управлять, – отметил губернатор.

В Гатчине глава региона посетил строительство общежития на 300 мест для Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. К строительству здания общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров приступили в этом году. Сейчас строительная готовность – 18%. Выполняется бетонирование плиты перекрытия. Строительно-монтажные работы планируется завершить в конце 2022 года.

В этом общежитии также будут жилые блоки, состоящие из двух-трех комнат, рассчитанных на двоих, плюс место общего пользования. На каждом этаже будет своя кухня. Юноши и девушки будут жить на разных этажах. Кроме того, в здании предусмотрены медицинский блок, тренажерные залы и прачечная.

Потребность в новом общежитии возникла после того, как Гатчинский педколледж существенно увеличил план приема студентов по специальности «Дошкольное образование». Кроме того, испокон века сюда приезжали учиться не только со всей области, но и из других регионов. Сейчас будущие педагоги теснятся в старом общежитии, и благодаря новому зданию вопрос размещения студентов дневной формы обучения будет решен.

Строительство этого общежития также ведется по программе «Современное образование Ленинградской области». Цена контракта – 303,8 млн рублей.

Подводя итог осмотра строек, губернатор отметил необходимость строительства общежитий, назревавшую в течение многих лет:

- Тридцать лет в Ленинградской области при ПТУ и техникумах не строились общежития. Сегодня мы посмотрели, как строятся два таких общежития – на 200 и 300 мест, где есть все необходимое, чтобы можно было нормально жить и учиться. Ленинградская область большая, в Гатчине есть образовательные учреждения, которые популярны среди молодежи. Но что сдерживает? Почему ребята не едут на учебу в Гатчинский район, а уезжают в Петербург или в другие регионы? Нет общежития. Когда до места учебы больше 100 км, не наездишься. И снимать жилье – слишком дорого. Видимо, должны были пройти эти три десятка лет, чтобы мы окрепли финансово и вернулись к теме строительства общежитий, – сказал Александр Дрозденко.