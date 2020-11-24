МФЦ «Гатчинский» переезжает по новому адресу

Получить услуги теперь можно по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д 16 а. Прием и выдача документов осуществляются по предварительной записи. Записаться можно на сайте mfc47.ru или по телефону филиала 8-812- 7751798. Торжественное открытие пройдет в декабре.

Центр госуслуг «Гатчинский» работает с 2015 года, является одной из наиболее востребованных площадок. В этом году специалисты обработали 60 тысяч обращений. Жители района также могут получить услуги в отделах МФЦ «Аэродром», «Коммунар», «Сиверский».