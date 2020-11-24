МУП ЖКХ «Сиверский» к зиме готов!

МУП ЖКХ «Сиверский» является самой крупной управляющей компанией Гатчинского района, обслуживающей 93 % жилого фонда (1024 дома общей площадью 1,1 млн м2). Сегодня на предприятии работают более 300 человек, из них 46 сотрудников трудятся в аварийно-ремонтной службе – это сантехники, электрики и ремонтники общестроительных работ. Дополнительно в 14 ЖЭУ работают по два слесаря-сантехника и одному электрику.

Автопарк предприятия составляет 20 единиц спецтехники, в числе которых три автомашины АМЖ для откачки жидких бытовых отходов, автовышка, 13 автомашин УАЗ для аварийно-ремонтных бригад. В единой диспетчерской службе организовано круглосуточное дежурство, за которое отвечают пять диспетчеров.

Общий объем затрат по подготовке к зимнему периоду в этом году составил более 80 млн рублей. Текущий 2020 год был посвящен ремонту кровель. Сотрудники МУП ЖКХ «Сиверский» отремонтировали 17 кровель многоквартирных жилых домов, на декабрь запланирован капитальный ремонт крыши дома № 47 в микрорайоне Военный городок поселка Сиверский. В 2021 году планируется уделить пристальное внимание ремонту межпанельных швов.

Директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов рассказал главе районной администрации Людмиле Нещадим о сотрудниках предприятия и продемонстрировал технику для работы в зимний период. После смотра вместе они поднялись вверх на автовышке, убедившись в ее исправности.

Людмила Нещадим поблагодарила сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» за подготовку многоквартирного фонда к отопительному сезону, выразив надежду, что очередная зима пройдет без серьезных происшествий, а любые проблемы будут решены оперативно совместными усилиями.

В этот день по традиции чествовали ветеранов отрасли, которые проработали в системе жилищно-коммунального хозяйства более 25 лет и остаются преданны ей. Таких в МУП ЖКХ «Сиверский» сегодня пятеро, их общий трудовой стаж составляет 124 года.

За высокий профессионализм, безупречный труд, значительный вклад в развитие системы ЖКХ Гатчинского района Людмила Нещадим и Алексей Рыжов вручили благодарности и подарки главному специалисту абонентского отдела Валерию Трощенкову, водителю Андрею Рямонену, начальнику ЖЭУ № 2 Сиверского поселения Наталье Савельевой, уборщице служебных помещений АУП Светлане Кутькиной. Благодарственным письмом наградили рабочую комплексной уборки ЖЭУ Елизаветинского поселения Наталью Захаренкову.

- Честь и хвала вам, - сказала Людмила Нещадим и пожелала всем коммунальщикам крепкого здоровья.

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