«Каждый выбирает для себя»: творческий вечер Ирины Алфёровой в Гатчине

Напомним, что
присутствовавший на церемонии открытия фестиваля глава Ленинградской области
Александр Дрозденко вручил Ирине Алфёровой премию губернатора региона за особый
вклад в российский кинематограф. Поздравляя Ирину Ивановну с заслуженной
наградой, губернатор подчеркнул, что она - не просто народная артистка, а
«актриса из народа и для народа».
Ирина Алфёрова - одна из
самых красивых и харизматичных актрис советского кинематографа, звезда которой
не гаснет до сих пор. Для Гатчины Ирина Ивановна подготовила небольшую
творческую программу, в рамках которой прозвучали воспоминания и рассказы о
работе над некоторыми картинами и спектаклями.
Свой вечер актриса начала
со знаменитого стихотворения Окуджавы «Каждый выбирает для себя», тем самым
сразу задав тон разговору о своей профессии, перипетиях творческой судьбы и
людях, с которыми ей довелось встретиться в жизни и работать.
- Многие из этих людей
уже ушли из жизни — Янковский, Абдулов, Леонов, Пельтцер, Миронов, Евстигнеев,
Даль, Тихонов, - вспоминает Ирина Ивановна. - Это актёры, после которых ряды
так и не сомкнулись. Места, которые они занимали, до сих пор никем не заняты.
Театр Ленком опустел, когда ушли эти люди... И я благодарна им всем. Мне очень
повезло в этой жизни, потому что я работала с гениями, которые к тому же все
оказались очень хорошими людьми. Все они очень серьезно относились к своей
профессии, особенно Олег Даль, который, наверное, поэтому и был неудобен для
окружающих. Если он считал, что искусство ушло из картины, уходил и он со
съемочной площадки.
Ирина Алфёрова снималась
с Олегом Далем в картине «Незваный друг» и получила от него высокую оценку как
актриса и партнер по съёмочной площадке.
- О нём говорили, что он
тяжёл в общении, но мне было так потрясающе легко с ним сниматься! - вспоминает
она. - Это была сказка, а не съёмочный период. К сожалению, это была его
последняя картина. Было заметно, что он уже на пределе. После этой картины Олег
Даль умер, хотя нас с ним уже утвердили на другую картину на «Ленфильме»...
С огромной благодарностью
вспоминает актриса и о своей работе с Евгением Евстигнеевым, с которым она
снималась в фильме «Ночные забавы».
- Он абсолютно великий! -
говорит она. - Кстати, это была первая картина, в которую я впервые в жизни
напросилась сама. Мне очень понравился сценарий Мережко, и я поняла, что это
для меня написано, и я должна это сыграть.
Ирина Алфёрова рассказала
и о других картинах, в которых снималась. Самой первой из них стала картина
«Хождение по мукам», снятая режиссером Василием Ордынским. Актриса ещё тогда
училась в ГИТИСе и сомневалась, сможет ли она справиться с такой серьёзной
ролью.
- Конечно, это была моя
любимая картина, - признаётся она. - Я вообще не хотела тогда сниматься. Я
заканчивала институт и ждала распределения куда-то в Липецк. Я действительно
тогда была как Даша, которая никого не желала пускать в свою жизнь. Как сказал
Ордынский: «Ты вошла, и я сразу понял, что это — Даша!» Он говорил мне: «Ты -
Даша! Вот посмотри, как ты поступила, смотри, как ты к людям относишься. Тебе
же никто не нужен, тебе только книжки нужны!»
А дальше были фильмы «С
любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви» «Незваный друг», «Д’Артаньян и
три мушкетёра», «Без видимых причин», «Ермак», «Звезда шерифа» и многие, многие
другие. Актриса снималась не только в России, но и в Венгрии, Югославии,
Франции, Польше. Играла на сцене легендарного «Ленкома», где познакомилась со
своим будущим мужем Александром Абдуловым.
Ирина Алфёрова и сегодня
достаточно востребованная актриса. Главной театральной площадкой для неё стала
«Школа современной пьесы» в Москве.
- Я уже много лет там
работаю, это мой любимый театр, - рассказывает она. - У нас старинное историческое
здание на Трубной площади. Играть в нём, конечно, очень здорово. У нас
замечательная молодёжь. Последний спектакль, в котором я сыграла, называется
«Толстого нет». Это очень интересная пьеса о нескольких днях из жизни семьи
Льва Толстого, которую написала Ольга Погодина-Кузмина. Сам спектакль поставил
очень талантливый молодой режиссер Александр Созонов. Я играю в нём Софью
Андреевну. Мы сыграли пока только один спектакль в Москве, и 29 ноября будет
второй. Возить эту постановку мы, наверное, не сможем, так что приезжайте к нам
в Москву и приходите в наш театр!
Фото Ольги Фирсовой