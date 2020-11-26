«Каждый выбирает для себя»: творческий вечер Ирины Алфёровой в Гатчине

Напомним, что присутствовавший на церемонии открытия фестиваля глава Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Ирине Алфёровой премию губернатора региона за особый вклад в российский кинематограф. Поздравляя Ирину Ивановну с заслуженной наградой, губернатор подчеркнул, что она - не просто народная артистка, а «актриса из народа и для народа».

Ирина Алфёрова - одна из самых красивых и харизматичных актрис советского кинематографа, звезда которой не гаснет до сих пор. Для Гатчины Ирина Ивановна подготовила небольшую творческую программу, в рамках которой прозвучали воспоминания и рассказы о работе над некоторыми картинами и спектаклями.

Свой вечер актриса начала со знаменитого стихотворения Окуджавы «Каждый выбирает для себя», тем самым сразу задав тон разговору о своей профессии, перипетиях творческой судьбы и людях, с которыми ей довелось встретиться в жизни и работать.

- Многие из этих людей уже ушли из жизни — Янковский, Абдулов, Леонов, Пельтцер, Миронов, Евстигнеев, Даль, Тихонов, - вспоминает Ирина Ивановна. - Это актёры, после которых ряды так и не сомкнулись. Места, которые они занимали, до сих пор никем не заняты. Театр Ленком опустел, когда ушли эти люди... И я благодарна им всем. Мне очень повезло в этой жизни, потому что я работала с гениями, которые к тому же все оказались очень хорошими людьми. Все они очень серьезно относились к своей профессии, особенно Олег Даль, который, наверное, поэтому и был неудобен для окружающих. Если он считал, что искусство ушло из картины, уходил и он со съемочной площадки.

Ирина Алфёрова снималась с Олегом Далем в картине «Незваный друг» и получила от него высокую оценку как актриса и партнер по съёмочной площадке.

- О нём говорили, что он тяжёл в общении, но мне было так потрясающе легко с ним сниматься! - вспоминает она. - Это была сказка, а не съёмочный период. К сожалению, это была его последняя картина. Было заметно, что он уже на пределе. После этой картины Олег Даль умер, хотя нас с ним уже утвердили на другую картину на «Ленфильме»...

С огромной благодарностью вспоминает актриса и о своей работе с Евгением Евстигнеевым, с которым она снималась в фильме «Ночные забавы».

- Он абсолютно великий! - говорит она. - Кстати, это была первая картина, в которую я впервые в жизни напросилась сама. Мне очень понравился сценарий Мережко, и я поняла, что это для меня написано, и я должна это сыграть.

Ирина Алфёрова рассказала и о других картинах, в которых снималась. Самой первой из них стала картина «Хождение по мукам», снятая режиссером Василием Ордынским. Актриса ещё тогда училась в ГИТИСе и сомневалась, сможет ли она справиться с такой серьёзной ролью.

- Конечно, это была моя любимая картина, - признаётся она. - Я вообще не хотела тогда сниматься. Я заканчивала институт и ждала распределения куда-то в Липецк. Я действительно тогда была как Даша, которая никого не желала пускать в свою жизнь. Как сказал Ордынский: «Ты вошла, и я сразу понял, что это — Даша!» Он говорил мне: «Ты - Даша! Вот посмотри, как ты поступила, смотри, как ты к людям относишься. Тебе же никто не нужен, тебе только книжки нужны!»

А дальше были фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви» «Незваный друг», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Без видимых причин», «Ермак», «Звезда шерифа» и многие, многие другие. Актриса снималась не только в России, но и в Венгрии, Югославии, Франции, Польше. Играла на сцене легендарного «Ленкома», где познакомилась со своим будущим мужем Александром Абдуловым.

Ирина Алфёрова и сегодня достаточно востребованная актриса. Главной театральной площадкой для неё стала «Школа современной пьесы» в Москве.

- Я уже много лет там работаю, это мой любимый театр, - рассказывает она. - У нас старинное историческое здание на Трубной площади. Играть в нём, конечно, очень здорово. У нас замечательная молодёжь. Последний спектакль, в котором я сыграла, называется «Толстого нет». Это очень интересная пьеса о нескольких днях из жизни семьи Льва Толстого, которую написала Ольга Погодина-Кузмина. Сам спектакль поставил очень талантливый молодой режиссер Александр Созонов. Я играю в нём Софью Андреевну. Мы сыграли пока только один спектакль в Москве, и 29 ноября будет второй. Возить эту постановку мы, наверное, не сможем, так что приезжайте к нам в Москву и приходите в наш театр!





Фото Ольги Фирсовой