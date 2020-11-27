День здорового дошкольника

Руководитель центра
Александра Валуева рассказала, что сотрудники центра ГТО уже посетили детские
сады № 8 и № 12 в Гатчине, детский сад № 17 в поселке Тайцы, детский сад № 28 в
поселке Лампово, детский сад №41 в поселке Войсковицы, детский сад №47 в поселке
Большое Рейзино и дошкольного отделения Веревской средней школы.
Ребята были рады гостям и
возможности облачиться в форму настоящего ГТО-шника. Малыши под руководством
тренеров учили технику выполнения различных упражнений - прыжков, отжиманий,
наклонов, выполняли нормативы и готовились к сдаче норм ГТО.
Цель акции здоровья -
воспитание поколения, стремящегося к ведению здорового образа жизни. Судьи
отмечают отличное поведение ребят, их организованность, внимательность и
серьезное отношение к процессу обучения. А где правильная техника, там и
высокий результат!