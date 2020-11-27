День здорового дошкольника

Руководитель центра Александра Валуева рассказала, что сотрудники центра ГТО уже посетили детские сады № 8 и № 12 в Гатчине, детский сад № 17 в поселке Тайцы, детский сад № 28 в поселке Лампово, детский сад №41 в поселке Войсковицы, детский сад №47 в поселке Большое Рейзино и дошкольного отделения Веревской средней школы.

Ребята были рады гостям и возможности облачиться в форму настоящего ГТО-шника. Малыши под руководством тренеров учили технику выполнения различных упражнений - прыжков, отжиманий, наклонов, выполняли нормативы и готовились к сдаче норм ГТО.

Цель акции здоровья - воспитание поколения, стремящегося к ведению здорового образа жизни. Судьи отмечают отличное поведение ребят, их организованность, внимательность и серьезное отношение к процессу обучения. А где правильная техника, там и высокий результат!