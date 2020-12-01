Ленинградские синхронистки – четвертые в России

Тренер
сборной команды Ленинградской области по синхронному плаванию Мария Кулигина
рассказала, что чемпионат России начался с тренировочного мероприятия в Казани.
Из-за болезни Ирины Федоровой основной дуэт Ленинградской области не состоялся.
Арина Ларкина выступила успешно в сольных программах (технической и
произвольной).
Олеся
Полугарова и Лиза Березина вместе со старшим тренером Ириной Белоусовой сделали
невозможное – поставили два новых дуэта и успешно выступили на чемпионате.
Второй
дуэт Веры Тетеркиной и Насти Задорожной-Воловик показал свой лучший результат. Самая
опытная спортсменка Ксения Цыганок выступала в двух самых сложных видах
(технической и акробатической группах) и стала хорошим примером всем нашим
спортсменкам.
Программа
комби, поставленная в сентябре, была исполнена впервые. Все спортсменки:
Елизавета Березина, Анастасия Беляева, Ульяна Бобрышева, Анна Житникова,
Анастасия Задорожная-Воловик, Анфиса Зверева, Дарья Кононученко, Арина Ларкина,
Милада Ловчева, Анна Михайлова, Влада Медовник, Катерина Регентова, Вера Тетеркина,
Олеся Полугарова, Ксения Цыганок отработали весь сбор и достойно выступили на чемпионате
страны.
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Ведущим звеном стабильно высоких результатов сборной Ленинградской области
является - главный тренер, Заслуженный тренер России Ирина Владимировна
Белоусова. Благодаря ее профессионализму наша команда, одна из немногих,
выступила в десяти видах программ, кроме смешанного дуэта. Все это стало
возможным благодаря ежедневному, кропотливому труду, сборам и совместным
тренировкам, - сказала Мария Кулигина.