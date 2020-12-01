Ленинградские синхронистки – четвертые в России

Тренер сборной команды Ленинградской области по синхронному плаванию Мария Кулигина рассказала, что чемпионат России начался с тренировочного мероприятия в Казани. Из-за болезни Ирины Федоровой основной дуэт Ленинградской области не состоялся. Арина Ларкина выступила успешно в сольных программах (технической и произвольной).

Олеся Полугарова и Лиза Березина вместе со старшим тренером Ириной Белоусовой сделали невозможное – поставили два новых дуэта и успешно выступили на чемпионате.

Второй дуэт Веры Тетеркиной и Насти Задорожной-Воловик показал свой лучший результат. Самая опытная спортсменка Ксения Цыганок выступала в двух самых сложных видах (технической и акробатической группах) и стала хорошим примером всем нашим спортсменкам.

Программа комби, поставленная в сентябре, была исполнена впервые. Все спортсменки: Елизавета Березина, Анастасия Беляева, Ульяна Бобрышева, Анна Житникова, Анастасия Задорожная-Воловик, Анфиса Зверева, Дарья Кононученко, Арина Ларкина, Милада Ловчева, Анна Михайлова, Влада Медовник, Катерина Регентова, Вера Тетеркина, Олеся Полугарова, Ксения Цыганок отработали весь сбор и достойно выступили на чемпионате страны.

- Ведущим звеном стабильно высоких результатов сборной Ленинградской области является - главный тренер, Заслуженный тренер России Ирина Владимировна Белоусова. Благодаря ее профессионализму наша команда, одна из немногих, выступила в десяти видах программ, кроме смешанного дуэта. Все это стало возможным благодаря ежедневному, кропотливому труду, сборам и совместным тренировкам, - сказала Мария Кулигина.