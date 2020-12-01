Новый туристического водный путь
разрабатывается в рамках историко-культурного проекта «Чистая вода» на средства
гранта Ростуризма.
Маршрут от Ладожской крепости до кургана
Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля можно будет преодолеть
на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической
реконструкции.
Презентация нового историко-культурного
туристического маршрута состоится 5 декабря на территории крепости в Старой
Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа «Погружение в историю», где желающие
смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также
увлекательная экскурсия по древней крепости.
Автором проекта «Чистая вода» является
команда Клуба исторической реконструкции «Морская дружина Рус». Проект является
составляющей кластера водного туризма Ленинградской области и направлен на
развитие водного и культурно-познавательного туризма в Ленинградской области.