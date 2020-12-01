Новый туристического водный путь разрабатывается в рамках историко-культурного проекта «Чистая вода» на средства гранта Ростуризма.

Маршрут от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля можно будет преодолеть на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции.

Презентация нового историко-культурного туристического маршрута состоится 5 декабря на территории крепости в Старой Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа «Погружение в историю», где желающие смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также увлекательная экскурсия по древней крепости.

Автором проекта «Чистая вода» является команда Клуба исторической реконструкции «Морская дружина Рус». Проект является составляющей кластера водного туризма Ленинградской области и направлен на развитие водного и культурно-познавательного туризма в Ленинградской области.