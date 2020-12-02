Дружинники повышают квалификацию

На курсах 11 дружинников получили теоретические
знания по темам: юридические аспекты оказания первой помощи; алгоритм действий
при обнаружении пострадавшего, осмотр места происшествия на наличие опасностей
для жизни спасателя; первичный осмотр пострадавшего на наличие экстренных
состояний, катастрофических кровотечений, отсутствия дыхания, сознания, пульса;
вызов «скорой помощи»; осмотр пострадавшего на травмы, определение механизма
травмы, переворот в безопасное положение, контроль состояния пострадавшего до
прибытия мед. помощи; сердечно-легочная реанимация (СЛР), правила проведения
СЛР, показания и противопоказания, правила проведения искусственного дыхания;
помощь при утоплении.
Также в ходе занятий дружинники получили четкие
практические навыки при чрезвычайных ситуациях: непроходимость дыхательных
путей, метод Геймлиха; кровотечения, виды и определение характера кровотечений,
определение тяжести кровопотери, остановка кровотечений различными способами в
зависимости от характера; наложение давящей повязки, кровоостанавливающего
жгута, турникета; средства, используемые при обработке ран; внутренние
кровотечения.
Занятия провела преподаватель учреждения дополнительного
профессионального образования «Пожарная безопасность» уполномоченного учебного
центра проекта «Спасатель.Рядом» Александра Саминская.
По окончании курсов все участники сдали зачет и
получили сертификат. Полученные навыки позволят дружинниками применять их в
экстренных ситуациях на обходах, массовых мероприятиях, а также при участии в
официальных поисках пропавших людей.
Гатчинская ДНД благодарит администрацию Гатчинского
района (отдел ГО и ЧС) за организацию курсов и предоставление помещения для их
проведения, а также Александру Саминскую – за очень грамотное, увлекательное (с
большой любовью к своему делу!) проведение профессионального практикума по
оказанию первой помощи!