Дружинники повышают квалификацию

На курсах 11 дружинников получили теоретические знания по темам: юридические аспекты оказания первой помощи; алгоритм действий при обнаружении пострадавшего, осмотр места происшествия на наличие опасностей для жизни спасателя; первичный осмотр пострадавшего на наличие экстренных состояний, катастрофических кровотечений, отсутствия дыхания, сознания, пульса; вызов «скорой помощи»; осмотр пострадавшего на травмы, определение механизма травмы, переворот в безопасное положение, контроль состояния пострадавшего до прибытия мед. помощи; сердечно-легочная реанимация (СЛР), правила проведения СЛР, показания и противопоказания, правила проведения искусственного дыхания; помощь при утоплении.

Также в ходе занятий дружинники получили четкие практические навыки при чрезвычайных ситуациях: непроходимость дыхательных путей, метод Геймлиха; кровотечения, виды и определение характера кровотечений, определение тяжести кровопотери, остановка кровотечений различными способами в зависимости от характера; наложение давящей повязки, кровоостанавливающего жгута, турникета; средства, используемые при обработке ран; внутренние кровотечения.

Занятия провела преподаватель учреждения дополнительного профессионального образования «Пожарная безопасность» уполномоченного учебного центра проекта «Спасатель.Рядом» Александра Саминская.

По окончании курсов все участники сдали зачет и получили сертификат. Полученные навыки позволят дружинниками применять их в экстренных ситуациях на обходах, массовых мероприятиях, а также при участии в официальных поисках пропавших людей.

Гатчинская ДНД благодарит администрацию Гатчинского района (отдел ГО и ЧС) за организацию курсов и предоставление помещения для их проведения, а также Александру Саминскую – за очень грамотное, увлекательное (с большой любовью к своему делу!) проведение профессионального практикума по оказанию первой помощи!