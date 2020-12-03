Двор вокруг костела окультурили

В совещании непосредственно на месте ремонта приняли участие
руководители администрации, отвечающие за организацию работ, и представитель подрядчика.
Этот двор ограничен пятью пятиэтажными домами - улица
Володарского, д. № 24, 26,30, ул. Радищева, д.№24, Урицкого, д. №21. Подрядчики
вышли на объект в начале лета, а потом ремонт встал.
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Это был очень непростой проект. Приходилось проводить повторные конкурсные
процедуры, поскольку первый подрядчик оказался неблагонадежным. Было много обращений
от жителей, и я признательна за терпеливое понимание текущей ситуации. Все работы
на сегодня завершены. Где-то мы учли пожелания жителей, где-то не смогли
учесть, но такой большой двор приведен в надлежащее состояние. Конечно, необходимо
обновление детской игровой площадки: обязательно покрытие и доукомплектование
оборудованием, чтобы она выполняла свой функционал.
Традиционно к рабочей группе подключались местные жители,
которые обращали внимание на содержание многоквартирных домов, обозначали
проблемы, которые их волнуют.
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Это очень важно решать вопросы в диалоге с
горожанами. Мы заходили в ряд жилых домов и смотрели, в том числе подвальные помещения. Есть вопросы
к управляющим компаниям, и к самим собственникам, поскольку есть ряд вопросов, которые должны решаться по
инициативе и при активном участии самих жителей, например, по содержанию МКД, -
отметила Людмила Нещадим.
На
небольшие недочеты при благоустройстве двора обратил внимание председатель дома
№21 по ул. Урицкого (ЖСК «Восток») Сергей Александрович. Строители оставили
элементы заграждения и бетонное кольцо – нужно убрать. Яма неприглядная
образовалась на газоне вокруг люка. Этого провала до ремонта не было, здесь
росли цветы. В следующем году весной хорошо бы добавить грунта к березкам.
Сейчас образовалась впадина. К контейнерной площадке нужно идти в обход газона.
Чтобы не пачкать ноги, народ уже постелил картонки.
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Однозначно нужно сделать подход с тротуара к контейнерной площадке! И вот тут
нужно сделать дорожку, чтобы люди подошли с одного на другой тротуар, -
показывает Людмила Нещадим. Эти пожелания и дополнения администрация адресовала
Анатолию Губарькову – представителю подрядной организации, которая занималась
благоустройством двора.
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Мы уже одну натоптанную дорожку сделали, чтобы людям удобно было ходить, -
соглашается подрядчик.
Жители
другого дома от души поблагодарили за ремонт, отметили, что, наконец, и их двор
окультурили, и попросили подсыпать дорожку к школе №1.
По
соседству у деревянного дома ремонт резко обрывается. Лежит куча песка и
щебенки. Вид неприглядный.
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Этот дворик будем делать, чтобы была завершенность. Здесь все нужно делать
капитально. Это наши обязательства следующего года, - сообщила Людмила Нещадим.