Двор вокруг костела окультурили

В совещании непосредственно на месте ремонта приняли участие руководители администрации, отвечающие за организацию работ, и представитель подрядчика.

Этот двор ограничен пятью пятиэтажными домами - улица Володарского, д. № 24, 26,30, ул. Радищева, д.№24, Урицкого, д. №21. Подрядчики вышли на объект в начале лета, а потом ремонт встал.

- Это был очень непростой проект. Приходилось проводить повторные конкурсные процедуры, поскольку первый подрядчик оказался неблагонадежным. Было много обращений от жителей, и я признательна за терпеливое понимание текущей ситуации. Все работы на сегодня завершены. Где-то мы учли пожелания жителей, где-то не смогли учесть, но такой большой двор приведен в надлежащее состояние. Конечно, необходимо обновление детской игровой площадки: обязательно покрытие и доукомплектование оборудованием, чтобы она выполняла свой функционал.

Традиционно к рабочей группе подключались местные жители, которые обращали внимание на содержание многоквартирных домов, обозначали проблемы, которые их волнуют.

- Это очень важно решать вопросы в диалоге с горожанами. Мы заходили в ряд жилых домов и смотрели, в том числе подвальные помещения. Есть вопросы к управляющим компаниям, и к самим собственникам, поскольку есть ряд вопросов, которые должны решаться по инициативе и при активном участии самих жителей, например, по содержанию МКД, - отметила Людмила Нещадим.

На небольшие недочеты при благоустройстве двора обратил внимание председатель дома №21 по ул. Урицкого (ЖСК «Восток») Сергей Александрович. Строители оставили элементы заграждения и бетонное кольцо – нужно убрать. Яма неприглядная образовалась на газоне вокруг люка. Этого провала до ремонта не было, здесь росли цветы. В следующем году весной хорошо бы добавить грунта к березкам. Сейчас образовалась впадина. К контейнерной площадке нужно идти в обход газона. Чтобы не пачкать ноги, народ уже постелил картонки.

- Однозначно нужно сделать подход с тротуара к контейнерной площадке! И вот тут нужно сделать дорожку, чтобы люди подошли с одного на другой тротуар, - показывает Людмила Нещадим. Эти пожелания и дополнения администрация адресовала Анатолию Губарькову – представителю подрядной организации, которая занималась благоустройством двора.

- Мы уже одну натоптанную дорожку сделали, чтобы людям удобно было ходить, - соглашается подрядчик.

Жители другого дома от души поблагодарили за ремонт, отметили, что, наконец, и их двор окультурили, и попросили подсыпать дорожку к школе №1.

По соседству у деревянного дома ремонт резко обрывается. Лежит куча песка и щебенки. Вид неприглядный.

- Этот дворик будем делать, чтобы была завершенность. Здесь все нужно делать капитально. Это наши обязательства следующего года, - сообщила Людмила Нещадим.



