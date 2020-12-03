Гатчина - Грозный: ещё один солдат вернулся домой

Останки советского воина Узхажи Пашаева были найдены под Вырицей в районе деревни Введенское 29 сентября 2020 года поисковым отрядом «Искра». Удача улыбнулась поисковику Илье Фетисову: именно его металлодетектор обнаружил артефакты.
Через два месяца, 30 ноября, останки были торжественно переданы
на родную землю бойца в Чечню. В церемонии приняли участие глава Гатчинского
района Виталий Филоненко, депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила
Тептина, исполняющий обязанности главы администрации Вырицкого поселения Михаил
Хомченко, представители общественных организаций, поисковых отрядов и
духовенства.
- Наш поисковый отряд при очередном выходе натолкнулся на разрозненные
останки, - рассказывает командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. -
Были найдены фрагменты сапог, кожаный подсумок с патронами к винтовке Мосина, а
под бревном документы со смертным медальоном. Вместе с ним был карманный Коран,
бумажные деньги, монеты и билет денежно-вещевой лотереи. Мы решили провести еще
один выход, чтобы более тщательно зачистить данный участок. Рядом находилась
воронка, и мы предположили, что погибшего разорвало взрывом. Так и оказалось: его
останки раскидало на несколько метров. Мы руками перебрали землю, и буквально
по частицам собрали солдата. Смертный медальон представлял собой капсулу с
запиской, из которой мы узнали, что это Узхажи Пашаевич
Пашаев,1916 года рождения, уроженец села Гендерген Ножай-Юртовского района
Чечено-Ингушской АССР. Как только удалось полностью расшифровать текст, мы
позвонили нашим чеченским коллегам – поисковикам. Председатель Совета
регионального отделения «Поисковое движение России» в Чеченской Республике Иса
Сардалов за семь минут нашел родственников.
Сам Иса не смог приехать на церемонию приема-передачи
останков. В своем письме-обращении он выразил огромную благодарность от имени
всех поисковиков за помощь и содействие в работе по увековечиванию памяти
погибших защитников Отечества и сохранение исторической памяти.
- Традиционно на вырицкой земле проходит церемония захоронения
воинов, погибших в годы Великой Отечественной воны, и церемонии передачи останков
родным и близким. Мы всегда будем помнить беспримерный подвиг советских воинов,
отдавших свою жизни за свободу и независимость Родины, - сказал, открывая
церемонию, Михаил Хомченко.
От каждого выступавшего звучали слова благодарности всем, кто
занимается поисковым движением, отряду «Искра» и Андрею Клементьеву, всем,
благодаря кому сохраняется память о героях.
- Кадровый красноармеец Узхажи Пашаев был призван в вооруженные
сила СССР в 1940 году в 41-й армейский корпус и погиб в 1941 году, - сообщил
глава Гатчинского района Виталий Филоненко. - Судя по тому, что при нем найдено, он
стремился жить. Но он выполнил свой долг, который должен был выполнить перед
своим народом, перед своим государством. Он погиб с честью: не встал на колени,
не сдался, не побежал. Он - настоящий герой чеченского народа. Мы благодарны
делегации Чечни, которая приехала в Гатчинский район. Нас много связывает с
Чеченской республикой и с городом Грозный: Гатчина и Грозный вместе получали
верительную грамоту от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
о присвоения статуса «Город воинской славы». Мы дорожим этим званием и будем
всегда высокого нести знамя наших дружественных народов.
Усхажи Пашаев погиб совсем молодым и стал героем чеченского
народа.
- Двадцатипятилетний юноша. У него, казалось, вся жизнь была
впереди. Он отдал ее Отечеству, - сказала Людмила Тептина. - Родные ничего о
нем не знали 79 лет. Сегодня великий день – его имя возвращается из небытия.
Очень приятно видеть большую чеченскую делегацию. Мы знаем, что в Чечне свято
чтят имена защитников Отечества, их славные традиции. Вечная память героям!
На родине Узхажи Пашаева нашлись близкие. Его семья очень большая
- племянники, внуки, правнуки. Года два назад умерла его последняя родная
сестра. Перед смертью, обращаясь к своим племянникам, она сказала: «Не
переживайте. Вы скоро найдете своего дядьку. Он придет домой». Все 79 лет она надеялась
и верила, что он вернется.
В составе делегации в Гатчинский район приехало 11 человек –
это руководители уважаемых общественно-политических организаций республики,
члены Совета старейшин, политики, творческая интеллигенция. От земляков на
церемонии выступили руководитель представительства Главы Чеченской республики в
СЗФО Ислам Хизриев, президент Общественно-политической организации «Вайнахский
конгресс» Санкт-Петербурга и Ленинградской области Элих Асхабов, вице-президент
Али Хабибулаев, полномочный представитель Республики Ингушетия в СЭФО Юнус
Хаутиев.
Прозвучали такие слова:
- Дата гибели Узхажи Пашаева – это
начало блокады Ленинграда. Мы можем думать, что же боялся Узхажи, который
найден вот в таком состоянии и с таким артефактами. Он боялся, видимо, только
своего Создателя и глубоко уважал своего командира, потому что принял последние
минуты жизни в окопе – на своем боевом посту. Он не бежал, никуда не прятался,
достойно выполнил наказ своей Родины, своих родителей, своего народа. О чем мог
думать Узхажи Пашаев в последние минуты, отдавая самое дорогое – жизнь? Мы
можем догадываться. Он отдал свою жизнь за расстрелянных и замученных женщин и
детей, за умирающих от голода ленинградцев. Ленинград не погиб, потому что
сотни тысяч людей, как Усхаджи, защитили его фашисткой нечисти. Благодаря таким
людям, мы все живем. И в наших сердцах навечно сохранится имя Узхажи Пашаева и
всех защитников и освободителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Наше общее дело – возвращать имена героев. И мы будем продолжать это делать.
Перед отъездом гости посетили музей «41-й стрелковый», где им
вручили книгу Н.Н. Яковлева «Фронтовая поэма» с дарственной надписью.
А уже 3 декабря останки павшего воина были торжественно захоронены
в его родовом селе Гендерген Чеченской республики.