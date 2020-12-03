Гатчина - Грозный: ещё один солдат вернулся домой

Останки советского воина Узхажи Пашаева были найдены под Вырицей в районе деревни Введенское 29 сентября 2020 года поисковым отрядом «Искра». Удача улыбнулась поисковику Илье Фетисову: именно его металлодетектор обнаружил артефакты.

Через два месяца, 30 ноября, останки были торжественно переданы на родную землю бойца в Чечню. В церемонии приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина, исполняющий обязанности главы администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, представители общественных организаций, поисковых отрядов и духовенства.

- Наш поисковый отряд при очередном выходе натолкнулся на разрозненные останки, - рассказывает командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. - Были найдены фрагменты сапог, кожаный подсумок с патронами к винтовке Мосина, а под бревном документы со смертным медальоном. Вместе с ним был карманный Коран, бумажные деньги, монеты и билет денежно-вещевой лотереи. Мы решили провести еще один выход, чтобы более тщательно зачистить данный участок. Рядом находилась воронка, и мы предположили, что погибшего разорвало взрывом. Так и оказалось: его останки раскидало на несколько метров. Мы руками перебрали землю, и буквально по частицам собрали солдата. Смертный медальон представлял собой капсулу с запиской, из которой мы узнали, что это Узхажи Пашаевич Пашаев,1916 года рождения, уроженец села Гендерген Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. Как только удалось полностью расшифровать текст, мы позвонили нашим чеченским коллегам – поисковикам. Председатель Совета регионального отделения «Поисковое движение России» в Чеченской Республике Иса Сардалов за семь минут нашел родственников.

Сам Иса не смог приехать на церемонию приема-передачи останков. В своем письме-обращении он выразил огромную благодарность от имени всех поисковиков за помощь и содействие в работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества и сохранение исторической памяти.

- Традиционно на вырицкой земле проходит церемония захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной воны, и церемонии передачи останков родным и близким. Мы всегда будем помнить беспримерный подвиг советских воинов, отдавших свою жизни за свободу и независимость Родины, - сказал, открывая церемонию, Михаил Хомченко.

От каждого выступавшего звучали слова благодарности всем, кто занимается поисковым движением, отряду «Искра» и Андрею Клементьеву, всем, благодаря кому сохраняется память о героях.

- Кадровый красноармеец Узхажи Пашаев был призван в вооруженные сила СССР в 1940 году в 41-й армейский корпус и погиб в 1941 году, - сообщил глава Гатчинского района Виталий Филоненко. - Судя по тому, что при нем найдено, он стремился жить. Но он выполнил свой долг, который должен был выполнить перед своим народом, перед своим государством. Он погиб с честью: не встал на колени, не сдался, не побежал. Он - настоящий герой чеченского народа. Мы благодарны делегации Чечни, которая приехала в Гатчинский район. Нас много связывает с Чеченской республикой и с городом Грозный: Гатчина и Грозный вместе получали верительную грамоту от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о присвоения статуса «Город воинской славы». Мы дорожим этим званием и будем всегда высокого нести знамя наших дружественных народов.

Усхажи Пашаев погиб совсем молодым и стал героем чеченского народа.

- Двадцатипятилетний юноша. У него, казалось, вся жизнь была впереди. Он отдал ее Отечеству, - сказала Людмила Тептина. - Родные ничего о нем не знали 79 лет. Сегодня великий день – его имя возвращается из небытия. Очень приятно видеть большую чеченскую делегацию. Мы знаем, что в Чечне свято чтят имена защитников Отечества, их славные традиции. Вечная память героям!

На родине Узхажи Пашаева нашлись близкие. Его семья очень большая - племянники, внуки, правнуки. Года два назад умерла его последняя родная сестра. Перед смертью, обращаясь к своим племянникам, она сказала: «Не переживайте. Вы скоро найдете своего дядьку. Он придет домой». Все 79 лет она надеялась и верила, что он вернется.

В составе делегации в Гатчинский район приехало 11 человек – это руководители уважаемых общественно-политических организаций республики, члены Совета старейшин, политики, творческая интеллигенция. От земляков на церемонии выступили руководитель представительства Главы Чеченской республики в СЗФО Ислам Хизриев, президент Общественно-политической организации «Вайнахский конгресс» Санкт-Петербурга и Ленинградской области Элих Асхабов, вице-президент Али Хабибулаев, полномочный представитель Республики Ингушетия в СЭФО Юнус Хаутиев.

Прозвучали такие слова:

- Дата гибели Узхажи Пашаева – это начало блокады Ленинграда. Мы можем думать, что же боялся Узхажи, который найден вот в таком состоянии и с таким артефактами. Он боялся, видимо, только своего Создателя и глубоко уважал своего командира, потому что принял последние минуты жизни в окопе – на своем боевом посту. Он не бежал, никуда не прятался, достойно выполнил наказ своей Родины, своих родителей, своего народа. О чем мог думать Узхажи Пашаев в последние минуты, отдавая самое дорогое – жизнь? Мы можем догадываться. Он отдал свою жизнь за расстрелянных и замученных женщин и детей, за умирающих от голода ленинградцев. Ленинград не погиб, потому что сотни тысяч людей, как Усхаджи, защитили его фашисткой нечисти. Благодаря таким людям, мы все живем. И в наших сердцах навечно сохранится имя Узхажи Пашаева и всех защитников и освободителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Наше общее дело – возвращать имена героев. И мы будем продолжать это делать.

Перед отъездом гости посетили музей «41-й стрелковый», где им вручили книгу Н.Н. Яковлева «Фронтовая поэма» с дарственной надписью.

А уже 3 декабря останки павшего воина были торжественно захоронены в его родовом селе Гендерген Чеченской республики.



