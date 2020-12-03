Как вкусно отпраздновать Новый год

Лучшие
продукты на любой вкус
Магазин «Сделано в
Гатчине» открылся в Гатчине 5-го сентября 2019 года на перекрестке улиц Чехова
и Радищева. Главная задумка заключалась в том, чтобы собрать на одной торговой
площадке товары только гатчинских фермеров и товаропроизводителей.
- Потребность в подобном
магазине была всегда. Не секрет, что на прилавках других магазинов, в том числе
сетевых, можно встретить продукцию не самого лучшего качества и содержания. Мы
продолжаем держать высокую планку – только качественные и свежие продукты, -
рассказала Елена Викторовна.
Безусловно, качественный
товар не может быть дешевым, так как содержит только натуральные ингредиенты,
без консервантов. Но, как говорит управляющая магазином, чтобы вкусно поесть,
не нужно покупать много – достаточно купить столько, чтобы приготовить обед или
ужин. А на следующий день можно купить еще, тем более что поставки продукции
организованы ежедневно.
В магазине «Сделано в
Гатчине» представлены разнообразные категории товаров. Елена Смирнова рассказала,
что перед открытием магазина лично посетила всех производителей и фермеров,
чтобы убедиться в качестве выпускаемой продукции и уровне организации
производственного процесса.
- Была приятно удивлена
ответственным подходом производителей к своему бизнесу, - отметила она.
«Мясной дом Ивановых»
каждое утро привозит свежее парное мясо: свинину, говядину, иногда баранину, а
также колбасные изделия. Мясо не проходит никаких этапов вакуумизации,
консервации. Куриную продукцию поставляют из поселка Тайцы с фабрики
«Северная». Елена Викторовна сказала, что вкус куриного бульона или
приготовленной курочки разительно отличается от продукции, представленной в
сетевых магазинах.
Молочная и сырная
продукция поставляется предприятием по производству мягких итальянских и
кавказских сыров «Микельанджело» в поселке Кобралово. Большая часть продукции
компании – до 80 % отправляется в Москву, 20 % – в Санкт-Петербург. В нашем
городе продукция «Микельанджело» представлена только в магазине «Сделано в
Гатчине». Покупатели любят сулугуни, моцареллу, фисьель, чечил, рикотту.
- Рекомендую всем хоть
раз попробовать эти вкусные сыры, масло и другие товары. У продукции компании
«Микельанджело» срок годности составляет всего несколько дней, что говорит о
натуральности всех ингредиентов, - сказала Елена Смирнова.
Татьяна Кузьмич из
поселка Новые Черницы каждое утро привозит свежее молоко, а кефир, творог,
йогурты, сметану, ряженку, яйца. Экологически чистые продукты из коровьего и
козьего молока всегда пользуются спросом.
- Татьяна рассказала, что
даже соль для приготовления сыров и другой продукции выбирала тщательно и очень
долго, так как ее качество напрямую влияет на конечный продукт, - отметила
Елена Викторовна.
Хлебную продукцию
привозят из пекарни, расположенной в поселке Вырица. Каждое утро на прилавках
появляются свежие изделия. «Вчерашний» хлеб покупателям уже не предлагают.
Сергей Сазонов продает
через магазин «Сделано в Гатчине» сушеный иван-чай. Вместе с супругой они взяли
в аренду участок леса, где выращивают это растение, которое всегда славилось
своими лечебными свойствами. Недавно Сергей Сазонов начал поставлять в магазин
консервированные продукты собственного производства – кабачковую икру, лечо.
Компания «Щедрая
Ксенюшка» предлагает натуральные сухие супы и каши без усилителей вкуса,
консервантов и ГМО. Елена Смирнова сказала, что спрос на них пока не большой,
но выразила уверенность, что гатчинцы оценят их качество, так как единственный
концентрат в продукте – это соль, все остальное – крупа и сушеные овощи.
Осенью текущего года
линейка товаров магазина пополнилась специями торговой марки «DIVIA», которые
производят в деревне Старое Поддубье Гатчинского района. Специи продаются как в
больших упаковках, так и в мельницах. Кроме того, компания поставляет сахарную
пудру и мед с различными добавками. Продукцию уже оценили не только посетители
магазина, но и руководители столовых и кафе города Гатчины, которые также
приобретают данную продукцию.
Среди постоянных клиентов
магазина «Сделано в Гатчине» - не только жители Гатчины и Гатчинского района,
но и гости из Санкт-Петербурга, которые приезжают каждые выходные и закупают
свежие и полезные продукты на неделю вперед, предварительно позвонив и сделав
заказ на необходимый набор продуктов.
Пандемия
не прошла мимо
После того, как 28 марта
был объявлен режим самоизоляции, в магазине «Сделано в Гатчине» произошли
существенные изменения. В один день с прилавков исчезли рыбная продукция,
мраморная говядина, которую производит фермер Лариса Пухлякова в деревне
Рябизи. Мог исчезнуть и отдел кулинарии.
- Его мы решили сохранить
своими силами. Сначала пекли «Наполеон» и вафельные трубочки. Сегодня к нам
приезжают не только за сладостями, но и за горячими блюдами. Спрос настолько
вырос, что пришлось расширить штат, - рассказала Елена Смирнова.
Ежедневно в отделе
кулинарии пекут пироги. Можно попить кофе, чай, посидеть в уютной обстановке.
Кстати, тесто в магазин «Сделано в Гатчине» поставляет также местный
предприниматель – руководитель компании «Пир-пирожок» из поселка Сиверский.
Вкусный Новый год
Отдельного рассказа
заслуживают кондитерские изделия, которые повара магазина «Сделано в Гатчине»
готовят самостоятельно из лучших и самых свежих ингредиентов, без консервантов
и даже разрыхлителя.
На витринах представлены
торты «Чайка», «Душечка», «Водевиль», «Анна Павлова». Некоторые торты получили
свои названия по произведениям Антона Чехова, так как магазин располагается на
одноименной улице. Кстати, «Анна Павлова» и «Наполеон» пользуются наибольшим
спросом у покупателей, которые часто заказывают их в подарок друзьям и
знакомым. Кейк-попсы (пирожное «картошка» на палочке) и торт «Водевиль» чаще
заказывают на детские праздники.
- Когда у нас начали
заказывать кондитерские изделия в подарок, мы задумались над эстетикой их
упаковки. Это не менее важная часть подарка, чем он сам. Поэтому сегодня у нас
в наличии подарочная упаковка разного размера и дизайна, которая может украсить
даже самое обычное печенье, - рассказала Елена Смирнова.
Кстати, о печенье. В
середине декабря в магазине «Сделано в Гатчине» начинается сбор заказов на
праздничную выпечку. Вы можете заказать в подарок своим друзьям праздничное
имбирное печенье с корицей, которое станет украшение любого стола.
- Покупатели любят наш
магазин. Здесь тепло, светло, чисто, уютно, рядом – удобная парковка. К нам
приходят не только за продуктами, но и пообщаться, почувствовать душевную
атмосферу. Благодаря этому количество посетителей постоянно увеличивается, -
сказала Елена Смирнова.
Магазин «Сделано в
Гатчине» ждет своих покупателей ежедневно с 09.00 до 20.00 по адресу: Гатчина,
улица Чехова, 14 (напротив платформы «Татьянино»). Адрес в интернете:
https://vk.com/sdelanovgatchine
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