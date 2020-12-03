Как вкусно отпраздновать Новый год

Лучшие продукты на любой вкус

Магазин «Сделано в Гатчине» открылся в Гатчине 5-го сентября 2019 года на перекрестке улиц Чехова и Радищева. Главная задумка заключалась в том, чтобы собрать на одной торговой площадке товары только гатчинских фермеров и товаропроизводителей.

- Потребность в подобном магазине была всегда. Не секрет, что на прилавках других магазинов, в том числе сетевых, можно встретить продукцию не самого лучшего качества и содержания. Мы продолжаем держать высокую планку – только качественные и свежие продукты, - рассказала Елена Викторовна.

Безусловно, качественный товар не может быть дешевым, так как содержит только натуральные ингредиенты, без консервантов. Но, как говорит управляющая магазином, чтобы вкусно поесть, не нужно покупать много – достаточно купить столько, чтобы приготовить обед или ужин. А на следующий день можно купить еще, тем более что поставки продукции организованы ежедневно.

В магазине «Сделано в Гатчине» представлены разнообразные категории товаров. Елена Смирнова рассказала, что перед открытием магазина лично посетила всех производителей и фермеров, чтобы убедиться в качестве выпускаемой продукции и уровне организации производственного процесса.

- Была приятно удивлена ответственным подходом производителей к своему бизнесу, - отметила она.

«Мясной дом Ивановых» каждое утро привозит свежее парное мясо: свинину, говядину, иногда баранину, а также колбасные изделия. Мясо не проходит никаких этапов вакуумизации, консервации. Куриную продукцию поставляют из поселка Тайцы с фабрики «Северная». Елена Викторовна сказала, что вкус куриного бульона или приготовленной курочки разительно отличается от продукции, представленной в сетевых магазинах.

Молочная и сырная продукция поставляется предприятием по производству мягких итальянских и кавказских сыров «Микельанджело» в поселке Кобралово. Большая часть продукции компании – до 80 % отправляется в Москву, 20 % – в Санкт-Петербург. В нашем городе продукция «Микельанджело» представлена только в магазине «Сделано в Гатчине». Покупатели любят сулугуни, моцареллу, фисьель, чечил, рикотту.

- Рекомендую всем хоть раз попробовать эти вкусные сыры, масло и другие товары. У продукции компании «Микельанджело» срок годности составляет всего несколько дней, что говорит о натуральности всех ингредиентов, - сказала Елена Смирнова.

Татьяна Кузьмич из поселка Новые Черницы каждое утро привозит свежее молоко, а кефир, творог, йогурты, сметану, ряженку, яйца. Экологически чистые продукты из коровьего и козьего молока всегда пользуются спросом.

- Татьяна рассказала, что даже соль для приготовления сыров и другой продукции выбирала тщательно и очень долго, так как ее качество напрямую влияет на конечный продукт, - отметила Елена Викторовна.

Хлебную продукцию привозят из пекарни, расположенной в поселке Вырица. Каждое утро на прилавках появляются свежие изделия. «Вчерашний» хлеб покупателям уже не предлагают.

Сергей Сазонов продает через магазин «Сделано в Гатчине» сушеный иван-чай. Вместе с супругой они взяли в аренду участок леса, где выращивают это растение, которое всегда славилось своими лечебными свойствами. Недавно Сергей Сазонов начал поставлять в магазин консервированные продукты собственного производства – кабачковую икру, лечо.

Компания «Щедрая Ксенюшка» предлагает натуральные сухие супы и каши без усилителей вкуса, консервантов и ГМО. Елена Смирнова сказала, что спрос на них пока не большой, но выразила уверенность, что гатчинцы оценят их качество, так как единственный концентрат в продукте – это соль, все остальное – крупа и сушеные овощи.

Осенью текущего года линейка товаров магазина пополнилась специями торговой марки «DIVIA», которые производят в деревне Старое Поддубье Гатчинского района. Специи продаются как в больших упаковках, так и в мельницах. Кроме того, компания поставляет сахарную пудру и мед с различными добавками. Продукцию уже оценили не только посетители магазина, но и руководители столовых и кафе города Гатчины, которые также приобретают данную продукцию.

Среди постоянных клиентов магазина «Сделано в Гатчине» - не только жители Гатчины и Гатчинского района, но и гости из Санкт-Петербурга, которые приезжают каждые выходные и закупают свежие и полезные продукты на неделю вперед, предварительно позвонив и сделав заказ на необходимый набор продуктов.

Пандемия не прошла мимо

После того, как 28 марта был объявлен режим самоизоляции, в магазине «Сделано в Гатчине» произошли существенные изменения. В один день с прилавков исчезли рыбная продукция, мраморная говядина, которую производит фермер Лариса Пухлякова в деревне Рябизи. Мог исчезнуть и отдел кулинарии.

- Его мы решили сохранить своими силами. Сначала пекли «Наполеон» и вафельные трубочки. Сегодня к нам приезжают не только за сладостями, но и за горячими блюдами. Спрос настолько вырос, что пришлось расширить штат, - рассказала Елена Смирнова.

Ежедневно в отделе кулинарии пекут пироги. Можно попить кофе, чай, посидеть в уютной обстановке. Кстати, тесто в магазин «Сделано в Гатчине» поставляет также местный предприниматель – руководитель компании «Пир-пирожок» из поселка Сиверский.

Вкусный Новый год

Отдельного рассказа заслуживают кондитерские изделия, которые повара магазина «Сделано в Гатчине» готовят самостоятельно из лучших и самых свежих ингредиентов, без консервантов и даже разрыхлителя.

На витринах представлены торты «Чайка», «Душечка», «Водевиль», «Анна Павлова». Некоторые торты получили свои названия по произведениям Антона Чехова, так как магазин располагается на одноименной улице. Кстати, «Анна Павлова» и «Наполеон» пользуются наибольшим спросом у покупателей, которые часто заказывают их в подарок друзьям и знакомым. Кейк-попсы (пирожное «картошка» на палочке) и торт «Водевиль» чаще заказывают на детские праздники.

- Когда у нас начали заказывать кондитерские изделия в подарок, мы задумались над эстетикой их упаковки. Это не менее важная часть подарка, чем он сам. Поэтому сегодня у нас в наличии подарочная упаковка разного размера и дизайна, которая может украсить даже самое обычное печенье, - рассказала Елена Смирнова.

Кстати, о печенье. В середине декабря в магазине «Сделано в Гатчине» начинается сбор заказов на праздничную выпечку. Вы можете заказать в подарок своим друзьям праздничное имбирное печенье с корицей, которое станет украшение любого стола.

- Покупатели любят наш магазин. Здесь тепло, светло, чисто, уютно, рядом – удобная парковка. К нам приходят не только за продуктами, но и пообщаться, почувствовать душевную атмосферу. Благодаря этому количество посетителей постоянно увеличивается, - сказала Елена Смирнова.

Магазин «Сделано в Гатчине» ждет своих покупателей ежедневно с 09.00 до 20.00 по адресу: Гатчина, улица Чехова, 14 (напротив платформы «Татьянино»). Адрес в интернете: https://vk.com/sdelanovgatchine

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