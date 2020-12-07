14 тысяч бутылок «палёной» водки

1-го декабря в ходе
операции «Алкоголь-табак» сотрудники отдела по борьбе с экономическими
преступлениями УМВД России по Гатчинскому району установили, что в Войсковицах,
в Промзоне-1 организовано незаконное производство алкогольной продукции. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий полицейские выехали по указанному адресу и
обнаружили там цех по розливу «паленой» водки. В производственном ангаре,
состоящем из двух частей, незаконно изготавливалась алкогольная продукция в
промышленном масштабе.
В ходе осмотра ангара
оперативники обнаружили наливные устройства кустарного типа, оборудование для
наполнения бутылок и фильтрации воды, емкость для производства купажа
спиртосодержащей жидкости, водочные этикетки, пустую тару разного объема и
готовую продукцию.
В общей сложности
полицейские нашли не менее строительных 14 паллет, на которых складировалось
порядка 14 тысяч бутылок с суррогатным алкоголем. В ходе обыска оперативники
насчитали 11 популярных марок водки, в том числе и премиальных. Кроме того, в
цеху разливали и косметический лосьон в бутылки по 0,25 литра. Еще 500 литров
спиртосодержащей жидкости находилось в пластиковых кубах. Согласно
исследованию, акцизные марки, которые бутлегеры наклеивали на свою продукцию,
имеют следы подделки и выполнены не фабрикой «Гознак».
По данному факту
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ: использование для
маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо
федеральных специальных марок.
Сколько времени работал
подпольный цех и куда поставлял свою продукцию, предстоит установить следствию.
Пока известно следующее: в неустановленный период – до 1 декабря – некое лицо,
действуя умышленно из корыстных побуждений, в помещении овощехранилища, не имея
лицензии для изготовления алкогольной продукции, приобрело федеральные
специальный марки, изготовленные не «Гознаком», и привлекло к розливу
спиртосодержащей продукции в стеклотару наемных работников. В качестве
работников выступали мигранты: они разливали суррогатную водку в пол-литровые бутылки,
наклеивали марки и складировали готовую продукцию. На момент обыска в
подпольном цеху трудились девять гастарбайтеров. Всех задержали и доставили в
дежурную часть. Изъятый алкоголь отправлен на экспертизу, по результатам
которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.
Сотрудники гатчинской
полиции устанавливают личности организаторов незаконного производства и каналы
реализации алкогольного суррогата.