14 тысяч бутылок «палёной» водки

1-го декабря в ходе операции «Алкоголь-табак» сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Гатчинскому району установили, что в Войсковицах, в Промзоне-1 организовано незаконное производство алкогольной продукции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили там цех по розливу «паленой» водки. В производственном ангаре, состоящем из двух частей, незаконно изготавливалась алкогольная продукция в промышленном масштабе.

В ходе осмотра ангара оперативники обнаружили наливные устройства кустарного типа, оборудование для наполнения бутылок и фильтрации воды, емкость для производства купажа спиртосодержащей жидкости, водочные этикетки, пустую тару разного объема и готовую продукцию.

В общей сложности полицейские нашли не менее строительных 14 паллет, на которых складировалось порядка 14 тысяч бутылок с суррогатным алкоголем. В ходе обыска оперативники насчитали 11 популярных марок водки, в том числе и премиальных. Кроме того, в цеху разливали и косметический лосьон в бутылки по 0,25 литра. Еще 500 литров спиртосодержащей жидкости находилось в пластиковых кубах. Согласно исследованию, акцизные марки, которые бутлегеры наклеивали на свою продукцию, имеют следы подделки и выполнены не фабрикой «Гознак».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ: использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок.

Сколько времени работал подпольный цех и куда поставлял свою продукцию, предстоит установить следствию. Пока известно следующее: в неустановленный период – до 1 декабря – некое лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в помещении овощехранилища, не имея лицензии для изготовления алкогольной продукции, приобрело федеральные специальный марки, изготовленные не «Гознаком», и привлекло к розливу спиртосодержащей продукции в стеклотару наемных работников. В качестве работников выступали мигранты: они разливали суррогатную водку в пол-литровые бутылки, наклеивали марки и складировали готовую продукцию. На момент обыска в подпольном цеху трудились девять гастарбайтеров. Всех задержали и доставили в дежурную часть. Изъятый алкоголь отправлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.

Сотрудники гатчинской полиции устанавливают личности организаторов незаконного производства и каналы реализации алкогольного суррогата.



