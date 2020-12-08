Где в Гатчинском районе выявили новые случаи коронавируса

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 24 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+8)

- с. Никольское (+2)

- п. Терволово (+1)

- п. Сиверский (+3)

- д. Малые Колпаны (+1)

- г. Коммунар (+6)

- п. Торфяное (+2)

- д. Вайя (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3300 человек, 2568 из их числа – 77,8 % - выздоровели, зарегистрировано 39 летальных исходов.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 8 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 18 647 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 216 новых случаев), 13 655 человек поправились, 164 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 73,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1339 человек (выздоровели 982),

- г. Коммунар – 223 человека (выздоровел 181),

- п. Сиверский – 192 человека (выздоровели 157),

- п. Вырица – 163 человека (выздоровел 137),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровел 101)

- п. Тайцы – 98 человек (выздоровели 84),

- п. Новый Свет – 95 человек (выздоровели 82),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 36),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 50),

- д. Большие Колпаны – 59 человек (выздоровели 35),

- д. Малое Верево – 58 человек (выздоровели 44),

- п. Дружная Горка – 56 человек (выздоровели 47),

- д. Лампово – 34 человека (выздоровел 31),

- п. Войсковицы – 33 человека (выздоровел 31),

- д. Малые Колпаны – 33 человека (выздоровели 24),

- п. Терволово – 31 человек (выздоровели 28),

- д. Сяськелево – 28 человек (выздоровели 24),

- д. Новый Учхоз – 26 человек (выздоровели 22),

- п. Елизаветино – 23 человека (выздоровел 21),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Пудомяги – 20 человек (выздоровели 18),

- п. Мыза-Ивановка – 20 человек (выздоровели 16),

- д. Большое Рейзино – 20 человек (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 19 человек (выздоровели 16),

- д. Батово – 19 человек (выздоровели 12),

- д. Белогорка – 17 человек (выздоровели 12),

- п. Кобралово – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Лукаши – 15 человек (выздоровели 12),

- п. Высокоключевой – 15 человек (выздоровели 11),

- п. Суйда – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 10),

- п. Сусанино – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Пустошка – 9 человек (выздоровели 8),

- д. Жабино – 9 человек (все выздоровели),

- п. Торфяное – 9 человек (выздоровели 6),

- п. Дружноселье – 9 человек (выздоровели 4),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра, д. Сокколово, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вайя – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), д. Ивановка (Пудостьское), Большие Борницы, д. Старицы, д. Даймище, д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Черново – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка, д. Александровка, п. Пригородный – по 5 человек,

- д. Вайялово, д. Большево, д. Тяглино, с. Орлино – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, п. Торфопредприятие, д. Руссолово, д. Петрово, д. Химози, д. Межно, д. Горки – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Новые Черницы, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Мыза, д. Репполово, д. Корпикюля - по 1 человеку.